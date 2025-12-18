Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Ikea lanza descuentos exclusivos en mesas, sillas y básicos para el hogar solo hasta el 31 de diciembre

Disfruta de ofertas durante todo el mes y renueva tu mobiliario al mejor precio

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre ofertas en mesas y sillas durante todo el mes de diciembre.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Ir a los comentarios

El mes más mágico de todo el calendario está repleto de reencuentros, comidas familiares, reuniones con amigos, regalos, y, además, descuentos de la mano de Ikea. La firma sueca lanza ofertas exclusivas durante todo diciembre en una selección de productos para el hogar, entre los que destacan mesas y sillas.

Si estabas pensando en cambiar el mobiliario o añadir nuevos artículos para recibir a tus invitados esta Navidad, estos fichajes merecen un hueco en tu lista.

Silla tapizada

De la familia ROSENTORP, esta silla tapizada ofrece una comodidad inigualable gracias a su espalda confortable y su relleno de espuma. Su diseño con tejido de efecto jaspeado está lleno de estilo y decora el comedor del hogar. Lo mejor: la funda es extraíble y lavable, lo que la hace muy práctica para el día a día.

Ahora con un 20% de descuento si eres del club Ikea Family.

Ikea ofrece descuentos durante todo diciembre en mesas y sillas.
COMPRA POR 99€ EN IKEA

Barra extensible

Uno de esos gadgets que, cuando lo pruebas, se convierte en imprescindible. Esta barra para ropa es perfecta para colocar en cualquier estancia y ganar un extra de almacenaje. Además, su anchura regulable permite adaptarla a diferentes espacios y necesidades.

Ahorra más de un 30% de descuento si eres del club Ikea Family.

Ikea ofrece descuentos durante todo diciembre en mesas y sillas.
COMPRA POR 7,49€ EN IKEA

Mesa extensible

La combinación perfecta entre elegancia y estilo tradicional. Esta mesa rectangular, con patas torneadas, destaca por su capacidad extensible de 155 a 215 cm, que pasa de cuatro a seis plazas. Pertenece a la línea ROSENTORP.

Disponible con un 20% de descuento si eres del club Ikea Family.

Ikea ofrece descuentos durante todo diciembre en mesas y sillas.
COMPRA POR 349€ EN IKEA

Set de mesa y cuatro sillas

Ideal para cuatro comensales, este pack de comedor incluye una mesa y cuatro sillas con chapa de roble en marrón. Además, tiene detalles redondeados, como los bordes, que transmiten mayor calidez, elegancia y estilo.

Disponible con un 20% de descuento si eres del club Ikea Family.

Ikea ofrece descuentos durante todo diciembre en mesas y sillas.
COMPRA POR 559€ EN IKEA

Burro de ropa

Para los que necesitan un poco más de organización y almacenaje, este artículo es ideal. Se puede ajustar en seis posiciones diferentes y regular según las necesidades de cada hogar.

Ahorra 5 euros si eres del club Ikea Family.

Ikea ofrece descuentos durante todo diciembre en mesas y sillas.
COMPRA POR 19,99€ EN IKEA

Silla con efecto roble

Esta silla destaca por su acolchado de espuma gruesa, que garantiza confort incluso durante largas sobremesas. Sus patas de madera maciza con efecto roble aportan un toque elegante y atemporal al comedor.

Disponible con un 20% de descuento si eres del club Ikea Family.

Ikea ofrece descuentos durante todo diciembre en mesas y sillas.
COMPRA POR 59€ EN IKEA

Funda para silla

Compatible con todas las sillas TONSTAD, esta funda destaca por su tejido resistente con textura, que aporta profundidad y personalidad. Los ribetes añaden un toque elegante y, además, la funda es extraíble y apta para lavadora.

Disponible con un 20% de descuento si eres del club Ikea Family.

Ikea ofrece descuentos durante todo diciembre en mesas y sillas.
COMPRA POR 10€ EN IKEA

Preguntas frecuentes sobre los descuentos en productos para el hogar de Ikea

¿Hasta cuándo duran los descuentos?

Hasta el 31 de diciembre.

¿Cómo unirse al club Ikea Family?

Solo hay que registrarse de forma gratuita en la página web de Ikea.

¿Cómo funcionan los descuentos?

En las series TONSTAD y ROSENTORP de mesas y sillas se aplica un 20% de descuento en compras iguales o superiores a 199 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
Normas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

