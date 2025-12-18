Ikea lanza descuentos exclusivos en mesas, sillas y básicos para el hogar solo hasta el 31 de diciembre

Durante todo el mes de diciembre, podrás disfrutar de descuentos exclusivos en mesas y sillas en la marca sueca si eres del club Ikea Family.

Disfruta de ofertas durante todo el mes y renueva tu mobiliario al mejor precio

El mes más mágico de todo el calendario está repleto de reencuentros, comidas familiares, reuniones con amigos, regalos, y, además, descuentos de la mano de Ikea. La firma sueca lanza ofertas exclusivas durante todo diciembre en una selección de productos para el hogar, entre los que destacan mesas y sillas.

Si estabas pensando en cambiar el mobiliario o añadir nuevos artículos para recibir a tus invitados esta Navidad, estos fichajes merecen un hueco en tu lista.

Silla tapizada

De la familia ROSENTORP, esta silla tapizada ofrece una comodidad inigualable gracias a su espalda confortable y su relleno de espuma. Su diseño con tejido de efecto jaspeado está lleno de estilo y decora el comedor del hogar. Lo mejor: la funda es extraíble y lavable, lo que la hace muy práctica para el día a día.

Ahora con un 20% de descuento si eres del club Ikea Family.

Silla ROSENTORP. IKEA

Barra extensible

Uno de esos gadgets que, cuando lo pruebas, se convierte en imprescindible. Esta barra para ropa es perfecta para colocar en cualquier estancia y ganar un extra de almacenaje. Además, su anchura regulable permite adaptarla a diferentes espacios y necesidades.

Ahorra más de un 30% de descuento si eres del club Ikea Family.

Barra extraíble MULIG. IKEA

Mesa extensible

La combinación perfecta entre elegancia y estilo tradicional. Esta mesa rectangular, con patas torneadas, destaca por su capacidad extensible de 155 a 215 cm, que pasa de cuatro a seis plazas. Pertenece a la línea ROSENTORP.

Disponible con un 20% de descuento si eres del club Ikea Family.

Mesa ROSENTORP. IKEA

Set de mesa y cuatro sillas

Ideal para cuatro comensales, este pack de comedor incluye una mesa y cuatro sillas con chapa de roble en marrón. Además, tiene detalles redondeados, como los bordes, que transmiten mayor calidez, elegancia y estilo.

Disponible con un 20% de descuento si eres del club Ikea Family.

Pack de mesa y sillas TONSTAD. IKEA

Burro de ropa

Para los que necesitan un poco más de organización y almacenaje, este artículo es ideal. Se puede ajustar en seis posiciones diferentes y regular según las necesidades de cada hogar.

Ahorra 5 euros si eres del club Ikea Family.

Burro de ropa RIGGA. IKEA

Silla con efecto roble

Esta silla destaca por su acolchado de espuma gruesa, que garantiza confort incluso durante largas sobremesas. Sus patas de madera maciza con efecto roble aportan un toque elegante y atemporal al comedor.

Disponible con un 20% de descuento si eres del club Ikea Family.

Silla TONSTAD. IKEA

Funda para silla

Compatible con todas las sillas TONSTAD, esta funda destaca por su tejido resistente con textura, que aporta profundidad y personalidad. Los ribetes añaden un toque elegante y, además, la funda es extraíble y apta para lavadora.

Disponible con un 20% de descuento si eres del club Ikea Family.

Funda de silla TONSTAD. IKEA

Preguntas frecuentes sobre los descuentos en productos para el hogar de Ikea

¿Hasta cuándo duran los descuentos?

Hasta el 31 de diciembre.

¿Cómo unirse al club Ikea Family?

Solo hay que registrarse de forma gratuita en la página web de Ikea.

¿Cómo funcionan los descuentos?

En las series TONSTAD y ROSENTORP de mesas y sillas se aplica un 20% de descuento en compras iguales o superiores a 199 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.