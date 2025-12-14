Cómo decorar y preparar la mesa de Navidad: Ikea tiene los 12 imprescindibles para sorprender a tus invitados

12 productos de Ikea para decorar la mesa de Navidad este 2025.

Desde manteles y cubertería hasta detalles decorativos: crea un ambiente acogedor y con estilo

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, llega uno de los retos más emocionantes de la temporada: recibir en casa a familiares para celebrar el reencuentro más esperado del año. En estas fechas, la mesa se convierte en el auténtico escenario de la reunión, y por ello merece una atención especial.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado los artículos que transformarán tu mesa en un espacio único en el que todos los detalles están cuidados al milímetro. Te convertirás en un anfitrión experto capaz de crear un ambiente cálido, festivo y lleno de estilo.

Desde el mantel hasta la cubertería, la vajilla y los toques decorativos que marcan la diferencia: estos son los imprescindibles de Ikea que elevarán tu mesa de Navidad (algunos con descuentos exclusivos):

Mantel minimalista con una raya en color rojo

Un buen mantel es la base de toda mesa navideña, y este modelo en color hueso con una raya roja es capaz de vestir el ambiente y darle protagonismo al resto de elementos. Elegante, sencillo y atemporal.

Mantel de color hueso con una raya roja. IKEA

Pack de dos servilletas

Las servilletas cumplen una doble función: práctica y decorativa. Ya sea colocadas de forma tradicional o dobladas con alguna forma especial sobre el plato, estas servilletas en rojo con detalles de borlas completan la decoración. El color estrella de la Navidad nunca falla.

Pack de servilletas en color rojo. IKEA

Camino de mesa

El complemento perfecto del mantel. En este caso, el rojo aporta ese aire festivo que toda mesa de Navidad requiere.

Camino de mesa en color rojo. IKEA

Mantel individual

Si buscas añadir textura sin recargar, estos manteles individuales son la clave: aportan un toque natural y acogedor.

Mantel individual. IKEA

Copa de vino

En una cena de Navidad no pueden faltar unas copas a la altura. Elaboradas de cristalina y aptas para lavavajillas, tienen un diseño resistente que garantiza una inversión segura para todas tus celebraciones.

Ahora con un 25% de descuento si eres del club Ikea Family.

Copa de vino. IKEA

Cubertería en color bronce

La elección de la cubertería marca la diferencia. Este set de 24 piezas en tono bronce, sencillo pero elegante, añade un punto sofisticado a cualquier mesa.

Ahora con un 14% de descuento si eres del club Ikea Family.

Set de cubertería en color bronce. IKEA

Vajilla en color azul

Para ocasiones especiales, esta vajilla de 18 piezas se convierte en la protagonista. Su diseño en azul con matices marrones aporta un aire clásico y atemporal, ideal para quienes buscan un espacio con personalidad.

Vajilla de 18 piezas en color azul. IKEA

Pack de velas con diferentes alturas

Nada crea una atmósfera más cálida que unas velas. Este set, con varias alturas, ilumina sutilmente sin molestar a los comensales y añade una esencia acogedora.

Ahora con un 25% de descuento si eres del club Ikea Family.

Pack de cinco velas con diferentes alturas. IKEA

Pack de candelabros con diferentes alturas

Este set de tres candelabros en tono bronce aporta un toque elegante a la mesa. Sus distintas alturas crean un efecto visual bonito sin recargar y combinan fácilmente con cualquier decoración navideña.

Pack de tres candelabros con diferentes alturas. IKEA

Pack de dos velas largas

Perfectas para los candelabros, estas velas rojas en forma de espiral se llevan todas las miradas. También están disponibles en color verde.

Pack de dos velas largas en color rojo. IKEA

Florero

Este jarrón en verde es ideal junto con un ramo de eucalipto o tus flores favoritas para completar la decoración de forma sencilla y elegante.

Florero en color verde. IKEA

Árbol de papel

Este pequeño árbol de papel en verde es el toque final para el centro de mesa. Ligero, versátil y fácil de colocar, podrás reutilizarlo en cualquier otro rincón del hogar durante todas las fiestas.

Árbol de papel. IKEA

Preguntas frecuentes

¿Qué ofrece Ikea Family?

Ikea Family es un club gratuito que te ofrece acceso a descuentos exclusivos, ofertas mensuales, café gratis en tienda, eventos especiales y mucho más. Para unirte, solo tienes que registrarte online o en cualquier tienda física.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de diciembre de 2025.

