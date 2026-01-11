Crece la incertidumbre por la lenta excarcelación de presos políticos en Venezuela

Los alrededores de decenas de prisiones en toda Venezuela se han convertido en campamentos de familiares que esperan a que les toque a ellos la buena noticia. Una parte de los presos políticos han sido encarcelados fuera de sus estados de residencia, lo que obliga a sus allegados a trasladarse entre ciudades para poder visitarlos o seguir sus casos en la Fiscalía. En estos días, cuando esperan que este sea el último viaje, se desvelan sobre colchonetas o directamente en las aceras frente a las cárceles, hasta que el anuncio del Gobierno de liberar a “un gran número” de prisioneros se concrete. Así ha pasado en El Rodeo I, en las afueras de Caracas los últimos dos días, y a una cuadra del Helicoide, la temida y enorme prisión de Caracas, donde han puesto velas y se han hecho vigilias para sobrellevar la incertidumbre.

Las excarcelaciones de presos políticos parecen estar trababas. No hay claridad sobre quién sale y cómo. Ocurren de a poco. El gesto hacia la paz que anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a mitad de la semana, se ha traducido en menos de una veintena de liberaciones en un país que mantiene cerca de 1.000 personas encarceladas por motivos políticos. Hasta la noche de este sábado, la ONG Foro Penal había confirmado la liberación en distintos estados de Venezuela de 16 ciudadanos. Otras organizaciones cuentan 23, entre los que hay cinco españoles y tres italianos.

La realidad en Caracas y otras ciudades del país no se corresponde con el anuncio de Rodríguez y tampoco con las expectativas expresadas por el presidente Donald Trump que este sábado dijo que Venezuela había iniciado “a lo grande” el proceso de liberación de sus presos políticos. El mandatario estadounidense ha dejado claro que espera que esos presos nunca olviden “la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse”. Rodríguez, por su parte, no ha dado informaciones sobre el proceso.

Entre las últimas liberadas está la enfermera Yanny Esther González Terán. La mujer de 55 años fue arrestada el 22 de julio de 2025. Se desempeñaba como presidenta del Colegio de Enfermeras del estado de Barinas, en los llanos venezolanos, y un mes antes, en mayo, había denunciado el supuesto hostigamiento por parte de la Dirección Regional de Salud en Barinas para obligarla a sumarse a la campaña electoral del candidato a gobernador chavista. Constantemente informaba sobre la precariedad de los centros de salud de su localidad.

También fue liberado Vicente Laverde, coordinador regional juvenil del partido Vente Venezuela, detenido luego de las elecciones de 2024 y acusado de terrorismo e incitación al odio. Didelis Corredor, detenida desde 2023, también ha salido. Era la asistente del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, quien también se encuentra detenido por segunda vez. A Corredor le allanaron su vivienda, apuntaron con armas de fuego a los menores de edad que la acompañaban y se la llevaron descalza. Este sábado también ha salido Antonio Buzzeta, venezolano con ciudadanía italiana, detenido desde 2024.

Los defensores de derechos humanos se mantienen en alerta. Han denunciado que las excarcelaciones arrastran irregularidades, tal como ha ocurrido con las detenciones. En todos los casos han implicado libertades condicionadas, no una amnistía general, como han pedido opositores y familias. En la cárcel de El Rodeo I, de acuerdo con testimonios de familiares de presos, los excarcelados fueron sacados encapuchados y por la parte trasera del edificio, bajo amenazas y advertencias de no declarar ni ofrecer información sobre lo ocurrido.

“Estas prácticas son inaceptables y vulneran principios básicos de legalidad, dignidad humana y transparencia”, expone el Comité de Familiares de los Presos Políticos. “Instamos de manera urgente a las autoridades competentes a que los procesos de excarcelación sean transparentes, verificables y públicos, tal como corresponde en un Estado que respete los derechos humanos”.

A Enrique Márquez y Biaggio Pillieri los sacaron en camionetas con vidrios oscuros del Helicoide la noche del jueves. Fueron liberados por agentes de inteligencia en una urbanización del este de Caracas. En el caso de Rocío San Miguel, una de las primeras excarceladas y enviada a España con otros cuatro españoles, también se han denunciado limitaciones a su libertad. Su hermano José Manuel San Miguel informó este sábado que la abogada y activista recibió una medida cautelar sustitutiva de la prisión con prohibición de declarar públicamente.