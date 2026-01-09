El grupo de españoles presos liberados por Venezuela aterriza en Madrid

Ninguno de los cinco excarcelados ha querido hacer declaraciones ya que “tienen restricciones”, según el portavoz de la familia de uno de ellos

Hace apenas 24 horas se levantaron en una prisión de Venezuela y este viernes han aterrizado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Los cinco presos españoles, cuatro con nacionalidad española y la quinta con doble nacionalidad hispanovenezolana han llegado a Madrid alrededor de las 13.30 entre máxima expectación de los periodistas y de algunos amigos que habían acudido a la terminal a recibirles.

El grupo se ha reunido con las autoridades españolas en el interior del aeropuerto y después han sido conducidos “cada uno a su destino”, según Sergio Contreras el portavoz de la familia de Rocío San Miguel, la abogada y defensora de los derechos humanos liberada. Contreras también ha explicado que no han dado declaraciones porque “tienen restricciones”, aunque no ha detallado los motivos ni quién les ha pedido que no hablen con la prensa.

Los excarcelados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. Los amigos de San Miguel que han acudido al aeropuerto para recibirla se han quedado “con ganas” de verlos cuando se han enterado de que no iban a salir por la habitual puerta de llegadas, pero “están contentos por la liberación de los presos”, ha dicho Contreras.

Sergio Contreras, el portavoz de la familia de Rocío San Miguel, hace declaraciones a la prensa este viernes en el aeropuerto de Madrid. Alvaro Garcia

Sujetando dos banderas de Venezuela junto a Contreras estaban Ilse Quijada y Yoli Suárez, conocidos de la familia de San Miguel. “Estamos emocionadísimas. Supimos que la iban a liberar tras la operación de Estados Unidos”, asegura Suárez y continúa: “A Rocío le fracturaron un brazo estando presa y no había forma de que le atendiese un médico”. Su compañera Ilse cuenta las condiciones a las que estaban sometidos los presos en Venezuela: “Muchas veces estaban sin luz, no tenía dónde hacer sus necesidades”.

Contreras ha añadido que durante su estancia en prisión, San Miguel ha sufrido “una gran presión psicológica y un proceso de descrédito”, con lo cual, ahora tiene que “pasar el proceso natural de asistencia médica”.

Este periódico ha contactado con el entorno de Ernesto Gorbe y ha confirmado que se encuentra bien de salud y a la espera de reunirse con su familia en Valencia. “Hay que entender que hasta ayer él ha sido tratado como un rehén del Gobierno venezolano y ha aterrizado sin dinero, ni teléfono”, cuentan estas mismas fuentes. Gorbe fue detenido en diciembre de 2024 y según informan personas cercanas a su empresa, él era comercial y fue “secuestrado” por el Gobierno venezolano mientras estaba trabajando en su oficina en el país.

Familiares y amigos de Rocío San Miguel sujetan una pancarta con su imagen este viernes en el aeropuerto madrileño. Alvaro Garcia

Las autoridades alegaron que había un problema en su visado, pero para su entorno “fue solo una excusa para detenerlo”. Gorbe se puso en contacto con el consulado de España que, en su momento, hizo todo lo posible, pero no ha sido hasta este jueves que ha logrado su libertad.

Adasme (32 años) y Basoa (35), dos jóvenes vascos que se encontraban de turismo en el Amazonas, fueron detenidos tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuya victoria se atribuyó fraudulentamente el régimen. Se les acusó de ser agentes del CNI, lo que el servicio secreto español negó, y de formar parte de una supuesta conspiración terrorista para matar a Nicolás Maduro organizada por la CIA por la que también fueron detenidos ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades.

El periodista canario Miguel Moreno (34 años) fue capturado en junio pasado junto a los demás tripulantes del buque cazatesoros N35 cuando buscaba exploraba los fondos marinos en aguas que Venezuela reivindica como propias. El valenciano Gorbe (52) residía hace tiempo en Venezuela, pero fue sometido a extorsión y detenido en 2024 tras quedar en situación irregular por haberle caducado el visado.

La quinta liberada, Rocío San Miguel, con doble nacionalidad española y venezolana, es abogada, defensora de los derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano. Profesora de la Universidad Central de Venezuela, fue detenida arbitrariamente en febrero de 2024, no tuvo acceso a abogado y fue atendida tardíamente de una fractura que debe ser operada, según denunció Amnistía Internacional, que exigió su inmediata liberación.