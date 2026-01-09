El Papa pide que “se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos”

El papa León XIV ha repasado la situación geopolítica global este viernes en un exhaustivo discurso ante el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. El pontífice estadounidense ha advertido de que se ha roto el principio establecido tras la II Guerra Mundial “que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”. En opinión del pontífice, recurrir a las armas “compromete gravemente el Estado de Derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica”. El Papa ha señalado que fue precisamente esta actitud la que llevó a la humanidad a la “tragedia” de la II Guerra Mundial y que de esas cenizas nació la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su opinión, “la paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo, o como una búsqueda de la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. En cambio, se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio”.

Además, León XIV ha resaltado particularmente “la debilidad del multilateralismo” como un “motivo de especial preocupación a nivel internacional”. “La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados”, ha criticado. Y también ha censurado el recurso a la guerra como un medio para resolver conflictos. “La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende”, ha alertado.

Este viernes, el Papa estadounidense, que inició su pontificado el pasado mes de mayo, ha mantenido su primer encuentro con los embajadores acreditados ante la Santa Sede, siguiendo la tradición de esta cita anual que suele celebrarse a comienzos de año. En su discurso, compartió una extensa reflexión “sobre nuestros tiempos, tan turbados por un número creciente de tensiones y conflictos”.

Hasta ahora, el pontífice, que también tiene nacionalidad peruana, ha optado por mantener un perfil prudente, especialmente en cuestiones civiles y geopolíticas. Sin embargo, empieza a perfilar un estilo propio que combina la discreción diplomática con una mayor firmeza en sus llamamientos. En esta ocasión ha recurrido la diplomacia moral para incidir en los debates que marcan la agenda internacional.

En su discurso, ha vuelto a mencionar especialmente a Venezuela, que atraviesa una situación de incertidumbre después de que Estados Unidos atacara al país y capturara a Nicolás Maduro . El Papa ha pedido que “se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia”. Y ha reclamado “soluciones pacíficas” alejadas de “la defensa de intereses partidistas”.

También ha resaltado que el tráfico de drogas se encuentre entre las causas de la crisis venezolana y ha pedido “compromiso conjunto de todos los países” para erradicar el narcotráfico y “evitar que millones de jóvenes de todo el mundo se conviertan en víctimas del consumo de drogas”.

También ha insistido en la “urgente necesidad de un alto el fuego inmediato y de un diálogo motivado por una búsqueda sincera de caminos que conduzcan a la paz” en Ucrania . Y ha reiterado “la plena disponibilidad de la Santa Sede a apoyar cualquier iniciativa que promueva la paz y la armonía”.

Apuesta por los dos estados en Israel y Palestina

Además, ha comentado el conflicto entre Israel y Palestina y ha denunciado que “a pesar de la tregua anunciada en octubre, la población civil sigue sufriendo una grave crisis humanitaria, que se suma al sufrimiento ya experimentado”. El pontífice ha señalado que la Santa Sede “está especialmente atenta a cualquier iniciativa diplomática que busque garantizar a los palestinos de la Franja de Gaza un futuro de paz duradera y justicia en su propia tierra, así como a todo el pueblo palestino y a todo el pueblo israelí”. Y ha insistido en la solución de los dos Estados como única vía para “satisfacer las legítimas aspiraciones de ambos pueblos”. En esta línea, ha censurado el “aumento de la violencia en Cisjordania contra la población civil palestina, que tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra”.

El Papa también ha denunciado que “el lenguaje se está convirtiendo cada vez más en un arma con la cual engañar, o golpear y ofender a los oponentes”. Y ha lamentado que “especialmente en Occidente, el espacio para la verdadera libertad de expresión se está reduciendo rápidamente”. Al mismo tiempo, según la reflexión del pontífice, se está desarrollando un nuevo lenguaje “ al estilo orwelliano [manipulación del lenguaje para controlar el pensamiento] que, en un intento por ser cada vez más inclusivo, acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan”. Para el Papa, “esto tiene otras consecuencias que terminan restringiendo los derechos humanos fundamentales, empezando por la libertad de conciencia”.