Sociedad
León XIV

La Iglesia española propone Madrid, Barcelona y Canarias como destinos del viaje del Papa a España

El arzobispo de Madrid explica que el Pontífice tiene aún que dar el visto bueno a la propuesta: “Es un proceso largo”

Lorena Pacho
Lorena Pacho
Roma -
Madrid, Barcelona y Canarias son los tres destinos clave que la Iglesia española ha propuesto al Vaticano para el viaje que el papa León XIV tiene intención de realizar este año, aunque aún no hay fecha concreta y el Pontífice tiene todavía que dar el visto bueno a este programa. Lo ha explicado el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, en declaraciones a la prensa en Roma, después de reunirse con las autoridades de la Secretaría de Estado del Vaticano para tratar la cuestión de la visita papal. El purpurado ha acudido al encuentro acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella y el de Canarias, José Mazuelos Pérez, para presentar a la Santa Sede un “primer borrador” de este eventual viaje apostólico que el propio Papa ya anunció que tenía intención de realizar.

“Madrid, Barcelona y Canarias son las tres sedes que se han planteado. Es un primer borrador que hay que pasar al Santo Padre para que luego lo matice con las notas que él estime”, ha apuntado Cobo, y ha subrayado que por el momento no hay ninguna fecha específica. “Es una primera reunión que ha convocado la Secretaría de Estado para empezar a pensar y plantear la visita a España”, ha aclarado. Y ha apuntado que el proceso de preparación de un viaje apostólico es largo y tiene distintas facetas, que implican también al Gobierno y el resto de autoridades. “Se han dado los primeros pasos porque esto es un proceso muy largo de acreditaciones, de peticiones, también de diálogo con el Gobierno y todas las autoridades del Estado”, ha dicho el cardenal.

Sobre la firma

Lorena Pacho
Lorena Pacho
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Valladolid. Colabora con EL PAÍS desde Italia. Aprendió en Castilla y León Televisión, RTVE y la Agencia EFE. Máster en Periodismo en Televisión Instituto RTVE / URJC y Máster en Periodismo Internacional UNED / EFE Escuela.
