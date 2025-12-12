Sheinbaum invita al Papa a México

La mandataria mexicana conversa por teléfono con el Pontífice el día de la Virgen de Guadalupe: “Coincidimos en que es un símbolo de identidad y paz”

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha invitado este viernes al papa León XIV a México. La mandataria ha conversado con el Pontífice en una llamada telefónica el día en el que decenas de miles de peregrinos han marchado rumbo a la Basílica de Guadalupe desde diferentes zonas del país por el fervor por la Virgen de Guadalupe. “Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, ha expuesto Sheinbaum en un breve comunicado en redes.

El 12 de diciembre es una de las grandes fechas en el calendario para los religiosos en México. Más de 10 millones de peregrinos pasan por la Basílica de Guadalupe cada año, de acuerdo a las cifras oficiales del Gobierno de Ciudad de México, que subraya en especial las fechas del 9 al 12 de diciembre. El Papa, ha expuesto la presidenta, “envía bendiciones y saludos a todos” en la celebración.

La llamada recalca el interés de Sheinbaum para que el Pontífice llegue al territorio mexicano. Unos meses antes, durante la ceremonia del inicio del pontificado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela, ya le hizo llegar una carta firmada por la presidenta en la que externalizaba el mismo interés.

El evento canónico viene de lejos. Es el aniversario del 12 de diciembre de 1531, el día en que el indígena mexicano Juan Diego Cuauhtlatoatzin cumplió las instrucciones de la Virgen en su última aparición. La historia cuenta que la deidad hizo brotar milagrosamente unas flores en el cerro de Tepeyac en pleno invierno y le encargó al muchacho que las llevara ante el obispo Zumárraga en el manto que le cubría. Al dejarlas caer ante el religioso, el manto que portaba reveló la imagen de la Virgen de Guadalupe que ha pasado a la posteridad. Este viernes, 494 años después del nacimiento de esa historia, la presidenta Sheinbaum ha calificado el día como una fecha “especial para el pueblo de México”.

No es la primera conversación que Sheinbaum mantiene con un Pontífice. A mediados de febrero del pasado año, cuando todavía era la aspirante a la presidencia de Morena, se reunió con el papa Francisco (2013-2025) en la ciudad de El Vaticano. La reunión duró alrededor de una hora en un despacho privado en Santa Marta, y la entonces aspirante presidencial exponía que tenía “una profunda admiración” por el “pensamiento humanista” de Francisco. Y lo describió como uno de los líderes y pensadores globales “más grandes de los últimos tiempos”.

Pese a la relativa discreción que el Pontífice –de nacionalidad estadounidense y peruana– ha mantenido desde su llegada al cargo, a comienzos de mayo de este año, ha abrazado la capacidad del diálogo para afrontar los conflictos. Una de las últimas muestras fue la del pasado 2 de diciembre, cuanto reprobó cualquier operación violenta de Estados Unidos en Venezuela, como una invasión terrestre. “Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar si es lo que decide hacer Estados Unidos”, afirmó entonces León XIV. El Papa dio muestras de un seguimiento de la estela de su predecesor en su primera exhortación apostólica, por título Dilexi te (Te he amado), “sobre el amor a los pobres”, una reflexión de 28 páginas sobre cómo los débiles y marginados deben ser el centro de la misión de la Iglesia.