Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona: horarios y recorridos
Te contamos el recorrido del desfile por las calles de la capital catalana
Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán el próximo lunes -a las 16.30- al Portal de la Pau de Barcelona, este año, a bordo de las Golondrinas. Allí, el alcalde Jaume Collboni les dará la bienvenida y les entregará las llaves de la ciudad para que puedan entrar en todas las casas y pisos de la capital catalana y entregar, así, los regalos. Durante la rueda de prensa de presentación del pasacalles más multitudinario de los que se celebra anualmente en la ciudad, el paje Gregori ha asegurado – hablando en nombre de los Reyes Magos- que este año sus majestades llegarán en las Golondrinas “en homenaje a la memoria de la ciudad”. Los sabios de Oriente llevaban años llegando a la ciudad a bordo del Pailebot Santa Eulàlia. El concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha asegurado que este año la cabalgata hace “un buen tándem” con el Tour de Francia que este 2026 sale de la capital barcelonesa. Marcé ha advertido que en el pasacalles habrá muchísima bicicleta para comenzar a preparar la ciudad para un evento que se celebrará en verano.
Recorrido
Tras la llegada de los Reyes, sus majestades serán trasladados en coches de época hasta el paseo de la Circumval·lació. La cabalgata comenzará a las 18.00 en la venida Marquès de Argentera y seguirá el trayecto del pasado 2025, sin pasar por Via Laietana ni el centro de la ciudad. La cabalgata transcurrirá por el paseo Colom, avanzará por la avenida del Paral·lel, subirá por ronda Sant Pau, calle Urgell, girará por Sepúlveda hasta llegar a la avenida Reina Maria Cristina donde finalizará en la Fuente Mágica de Montjuïc pasadas las 21.00 horas. Marcé, ha defendido el recorrido actual: “No recuperamos la Via Laietana porque el recorrido actual funciona muy bien y no hemos encontrado ninguna excusa para cambiarlo”.
El desfile
Este año, el Ayuntamiento de Barcelona ha preparado un desfile de más de un kilómetro de largo en el que participan 1.300 bailarines, acróbatas, actores, voluntarios y técnicos. “Si quieres ver toda la cabalgata necesitarás una hora”, ha destacado el concejal de Cultura. Entre los participantes en el pasacalles, destacan 20 entidades y escuelas artísticas de la ciudad y diez compañías profesionales. El espectáculo será inclusivo con la participación de organizaciones con personas con diversidad funcional y carrozas donde se ha introducido la lengua de signos catalana dentro de las coreografías.
El espectáculo cuenta con 37 coreografías y está dividido en once bloques. Este año, el espectáculo promete muchas novedades. Por un lado, los carteros reales dispondrán de nuevas bicicletas y buzones para recoger todas las cartas durante la cabalgata. Los carteros que acompañan a los tres reyes también estrenarán nuevas estructuras, con forma de cono y en las que caben más de 700 cartas en cada una de ellas.
La carroza de los juguetes será nueva este año y, dentro de ella, un antiguo tren transportará los juguetes de los niños de la ciudad. El rey Gaspar estrenará nuevos estandartes y la comparsa de los sueños con una disciplina de coreografía de bicicletas y otras disciplinas acrobáticas.
El rey Baltasar estrenará la última carroza de la cabalgata. Una construcción totalmente inspirada en la música africana. Esta nueva carroza contará con animales gigantes como un elefante y tres jirafas de tres metros de altura.
El concejal de cultura ha informado que el coste del espectáculo ronda el millón de euros y que solo se lanzarán caramelos al final del desfile. El Ayuntamiento ha preparado más de siete toneladas de caramelos sin gluten para lanzar durante el desfile. “La cabalgata está preparada por si llueve de forma normal tal y como ha sucedido en otras ocasiones. Si no es así, no hay una opción indoor”, ha concluido el concejal de cultura.
