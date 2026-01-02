La Agencia Tributaria ya ha devuelto a los contribuyentes de IRPF más de 13.000 millones al cierre de 2025
El fisco ha realizado el 97,5% de las devoluciones solicitadas en la campaña de la renta del ejercicio 2024
La Agencia Tributaria ya ha reintegrado 13.094 millones de euros de IRPF a 15.611.000 contribuyentes que solicitaron la devolución en la campaña de la renta relativa al ejercicio 2024, que se llevó a cabo el año pasado entre abril y junio de 2025. Esta cantidad supone el 97,5% de las devoluciones reclamadas en número y el 95,5% en importes, según ha comunicado este viernes el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. A lo largo de toda la campaña, el fisco ha recibido 24,7 millones de declaraciones, un incremento del 2,4% con respecto al año anterior.
De todas las presentadas, el 65% ha sido a devolver en favor del contribuyente. Eso ocurre porque los ingresos del trabajador están sujetos a retenciones en el impuesto, que se realizan a lo largo del año. En otras palabras, se les descuenta una parte de IRPF mes a mes en su nómina —o en las facturas que cobre, en el caso de los autónomos—, y cuando llega la declaración de la renta anual se procede a un ajuste de cuentas. Si el resultado de la declaración es a devolver, significa que el contribuyente ha tributado de más a través de las retenciones, motivo por el cual el fisco le reintegrará la parte que ha abonado en exceso. Al contrario, si ha aportado menos IRPF de lo que debía, la Agencia Tributaria exigirá que se ingrese la diferencia.
En la última campaña de la renta, el número de declaraciones a devolver ha descendido ligeramente, un 1,7%, con respecto a la campaña anterior, aunque el importe se ha mantenido estable, con una leve alza del 0,8%, hasta los 13.708 millones de euros (de los cuales se han reintegrado ya 13.094). En cambio, las declaraciones a ingresar —es decir, a pagar a la Agencia Tributaria— han aumentado un 12% en número, hasta los 6,9 millones, y un 23,3% en importe (20.797 millones).
Otro dato relevante es el número de declaraciones que han sido modificadas (47.000) por los contribuyentes tras recibir un aviso de la Agencia Tributaria. Estas rectificaciones responden a una estrategia que el fisco empezó a implementar hace años para fomentar el cumplimiento voluntario, lanzando avisos preventivos para evitar errores, olvidos u omisiones que puedan derivar en una regularización posterior y acarrear el pago de sanciones e intereses de demora.
Además de los avisos que saltan automáticamente en los documentos donde aparecen los datos fiscales del contribuyente, la Agencia Tributaria incorporó en esta última campaña mensajes para aquellas personas físicas que vendieron bienes, prestaron servicios o alquilaron inmuebles o vehículos a través de plataformas digitales. Justo antes de presentar la declaración, el contribuyente recibe otros avisos que generalmente pretenden hacerle ver algún posible olvido u omisión, a los que en esta campaña se han añadido unas advertencias, que avisan de la existencia de información aparentemente incongruente.
Por último, por segundo año seguido, la Agencia Tributara manda avisos por carta a los contribuyentes que han presentado su declaración con modificaciones respecto a la información aportada por la Agencia Tributaria. “Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, tiene la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual el propio sistema Renta Web ofrece una propuesta con los datos ya incorporados”, recuerda el organismo.
A través del sistema telemático Renta Directa se han presentado casi 1.028.000 declaraciones, mientras que otras 704.000 se han realizado por la aplicación móvil, 52.000 más que el año anterior. El plan Le Llamamos —con asistencia telefónica— ha sumado 1.188.000 declaraciones, 60.000 más, mientras que en las oficinas se han presentado presencialmente 874.000 declaraciones, casi 43.000 más que la campaña previa.
