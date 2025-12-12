Miles de peregrinos caminan entre los volcanes rumbo a la Basílica de Guadalupe

La virgen de Guadalupe reúne cada diciembre en México a más de 10 millones de fieles. Muchos de ellos caminan por el Paso de Cortés rumbo a Tepeyac para venerarla. En su mayoría, los fieles que transitan entre los volcanes son originarios de municipios de Puebla y Tlaxcala