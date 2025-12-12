Ir al contenido
_
_
_
_
México
Peregrinación en el Paso de Cortés, entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el 9 de diciembre. Foto: Emiliano Molina | Vídeo: Carlo Echegoyen
Día de la Virgen de Guadalupe

Miles de peregrinos caminan entre los volcanes rumbo a la Basílica de Guadalupe

La virgen de Guadalupe reúne cada diciembre en México a más de 10 millones de fieles. Muchos de ellos caminan por el Paso de Cortés rumbo a Tepeyac para venerarla. En su mayoría, los fieles que transitan entre los volcanes son originarios de municipios de Puebla y Tlaxcala

Carlo Echegoyen
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Lo más visto

  1. Trump asegura que “México debe solucionar inmediatamente su problema de agua”
  2. El Congreso aprueba el muro arancelario de Sheinbaum dedicado a China
  3. Hugo Aguilar reivindica una Suprema Corte “dispuesta a ir más allá de los expedientes” en su primer informe
  4. La UIF bloquea las cuentas del Cartel del Pacífico tras la detención del Limones en Durango
  5. Las nuevas restricciones de Trump no dejan a ningún migrante a salvo: “Ser un residente legal en EE UU es ser un ciudadano de segunda”
_
_