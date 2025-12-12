Miles de peregrinos caminan entre los volcanes rumbo a la Basílica de Guadalupe
La virgen de Guadalupe reúne cada diciembre en México a más de 10 millones de fieles. Muchos de ellos caminan por el Paso de Cortés rumbo a Tepeyac para venerarla. En su mayoría, los fieles que transitan entre los volcanes son originarios de municipios de Puebla y Tlaxcala
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Suscríbete en El País para participarYa tengo una suscripción
Archivado En
_
Lo más visto
- Trump asegura que “México debe solucionar inmediatamente su problema de agua”
- El Congreso aprueba el muro arancelario de Sheinbaum dedicado a China
- Hugo Aguilar reivindica una Suprema Corte “dispuesta a ir más allá de los expedientes” en su primer informe
- La UIF bloquea las cuentas del Cartel del Pacífico tras la detención del Limones en Durango
- Las nuevas restricciones de Trump no dejan a ningún migrante a salvo: “Ser un residente legal en EE UU es ser un ciudadano de segunda”