Detenida una joven de 18 años tras arrojar a su recién nacido a la basura en Majadahonda

El cuerpo sin vida del bebé fue hallado por agentes de la Guardia Civil en el lugar señalado por la madre, atendida tras el parto en el Hospital Puerta de Hierro

La Guardia Civil localizó en la tarde del pasado miércoles, último día del año, el cuerpo de un bebé recién nacido en un contenedor de basuras de Majadahonda (Madrid). Los agentes fueron alertados desde el Hospital Puerta de Hierro de la localidad, adonde acudió la madre, una joven de 18 años, tras dar a luz.

Fue ella quien, atendida por los sanitarios, les contó lo sucedido: “Que había notado un fuerte dolor abdominal y había dado a luz a un bebé tras unas 30 semanas de gestación”, cuentan fuentes próximas a la investigación. También les explicó a los médicos que se había desecho del bebé en un contenedor, donde posteriormente los agentes del instituto armado lo encontraron ya sin vida. Así lo ha contado el Delegado del Gobierno, Francisco Martínez, tras acercarse al lugar donde la madrugada de este viernes un incendio en una vivienda acababa con la vida de tres personas en el distrito de Carabanchel.

La joven, tras ser atendida en el centro hospitalario majariego, ha sido detenida como presunta autora de la muerte de su hijo.

“Se tiene conocimiento de la posibilidad de que un bebé recién nacido fue arrojado en un contenedor de basura durante el día de ayer [por el pasado miércoles] en la localidad de Majadahonda”, explican fuentes de la Guardia Civil. “Por este motivo se inició un dispositivo de búsqueda en los contenedores de la localidad de Majadahonda, hallando en uno de ellos el cadáver de un bebé recién nacido”, agregan las mismas fuentes. “Tras estos hechos, se ha procedido al levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia y se ha detenido a la madre del bebé. Se continúan las gestiones para el esclarecimiento completo de los hechos”, concluyen.