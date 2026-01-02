Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
SUCESOS

Detenida una joven de 18 años tras arrojar a su recién nacido a la basura en Majadahonda

El cuerpo sin vida del bebé fue hallado por agentes de la Guardia Civil en el lugar señalado por la madre, atendida tras el parto en el Hospital Puerta de Hierro

Patricia Ortega Dolz
Patricia Ortega Dolz
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Guardia Civil localizó en la tarde del pasado miércoles, último día del año, el cuerpo de un bebé recién nacido en un contenedor de basuras de Majadahonda (Madrid). Los agentes fueron alertados desde el Hospital Puerta de Hierro de la localidad, adonde acudió la madre, una joven de 18 años, tras dar a luz.

Fue ella quien, atendida por los sanitarios, les contó lo sucedido: “Que había notado un fuerte dolor abdominal y había dado a luz a un bebé tras unas 30 semanas de gestación”, cuentan fuentes próximas a la investigación. También les explicó a los médicos que se había desecho del bebé en un contenedor, donde posteriormente los agentes del instituto armado lo encontraron ya sin vida. Así lo ha contado el Delegado del Gobierno, Francisco Martínez, tras acercarse al lugar donde la madrugada de este viernes un incendio en una vivienda acababa con la vida de tres personas en el distrito de Carabanchel.

La joven, tras ser atendida en el centro hospitalario majariego, ha sido detenida como presunta autora de la muerte de su hijo.

“Se tiene conocimiento de la posibilidad de que un bebé recién nacido fue arrojado en un contenedor de basura durante el día de ayer [por el pasado miércoles] en la localidad de Majadahonda”, explican fuentes de la Guardia Civil. “Por este motivo se inició un dispositivo de búsqueda en los contenedores de la localidad de Majadahonda, hallando en uno de ellos el cadáver de un bebé recién nacido”, agregan las mismas fuentes. “Tras estos hechos, se ha procedido al levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia y se ha detenido a la madre del bebé. Se continúan las gestiones para el esclarecimiento completo de los hechos”, concluyen.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Las claves del incendio en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza

El País | Madrid

Una mujer de 90 años y sus dos hijos, muertos en el incendio de su vivienda en Carabanchel

Patricia Ortega Dolz | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza
  2. Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral
  3. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  4. Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
  5. Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_