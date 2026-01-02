Las claves del incendio en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza

Las autoridades trabajan sobre la identificación de al menos 40 víctimas mortales y más de cien heridos mientras los familiares se quejan de la amarga espera

Las autoridades de Suiza se han visto desbordadas por la magnitud del incendio que arrasó un bar en la estación de esquí de Crans-Montana, al sur del país, en cantón de Valais. Se sabe que hay al menos 40 muertos y alrededor de 115 heridos. De ellos, entre 80 y 100 se encuentran en estado de “máxima gravedad”, según Stéphane Ganzer, jefe del departamento de seguridad del cantón de Valais. Las autoridades suizas han advertido de que pueden transcurrir varios días antes de que se consiga identificar a todas las víctimas.

Mientras tanto, los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos han lanzado llamamientos desesperados en busca de noticias sobre sus hijos. Las embajadas extranjeras se han movilizado para determinar si entre las víctimas de una de las peores tragedias de la Suiza moderna hay ciudadanos de sus respectivos países, informa Reuters.

“Llevo 30 horas buscando a mi hijo. La espera es insoportable”, ha declarado este viernes a la cadena BFM TV Laetitia, madre de Arthur, un joven de 16 años desaparecido. La mujer dijo estar desesperada por saber si su hijo estaba vivo o muerto y dónde se encontraba. “Si está en un hospital, no sé en cuál. Si está en la morgue, no sé en qué morgue. Y si mi hijo está vivo, está solo en el hospital y yo no puedo estar a su lado”.

Se investiga como un accidente

Los hechos se produjeron alrededor de la una y media de la mañana en el bar Le Constellation. Las causas del incendio aún no están claras, aunque las autoridades han dicho que lo más probable es que se tratara de un accidente. La investigación apunta a una bengala como posible causa del accidente, aunque las autoridades no han confirmado esta versión. En cualquier caso, la fiscal general de Valais, Beatrice Pilloud, ha descartado que fuera provocado por un ataque o un atentado.

El embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, ha señalado que el fuego se inició porque se prendió un petardo dentro del bar, que encendió el techo del local en medio de las celebraciones por el Año Nuevo. Las autoridades suizas, sin embargo, han sido cautas y han dicho que es prematuro adelantar detalles. También han apuntado que no pueden hacer pública mucha de la información porque forma parte de las investigaciones judiciales sobre lo sucedido.

Agentes de policía en la estación de esquí de Crans-Montana, este jueves. JEAN-CHRISTOPHE BOTT (EFE)

En las primeras horas tras el incendio se dieron a conocer algunos testimonios. Emma y Albane lograron escapar del bar en medio de un “pánico absoluto”. “Todo el mundo gritaba”, han afirmado. Según su relato, el incendio comenzó por una vela que las camareras habían colocado sobre una botella de champán.

Victoria, otra francesa que se encontraba en el lugar, describió que una bengala en una botella prendió fuego al techo cuando una mujer, que iba a hombros de otra, la levantó demasiado. Según Victoria, las llamas se propagaron “a gran velocidad”. La Policía suiza no confirmó este relato.

El fuego, según varios testigos, se propagó rápidamente desde el sótano a la planta superior. El bar Le Constellation tiene capacidad para unas 300 personas, de acuerdo con el sitio web de Crans-Montana, y está orientado a un público joven. Se desconoce también el número de personas que estaban en el local al momento del siniestro.

Víctimas entre los 16 y los 26 años

Las víctimas fueron trasladadas en un primer momento a hospitales de varias ciudades como Sion (la capital de Valais), Ginebra y Zúrich. Pero después, también fueron transportadas a Italia y Francia, con el objeto de aliviar el trabajo de los centros suizos.

Una tragedia que toca a varios países

El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, informó el jueves de que había 16 italianos desaparecidos y entre 12 y 15 hospitalizados. El alto funcionario señaló este viernes que tres jóvenes italianos habían sido ya trasladados al Hospital Niguarda de Milán y se esperaba la llegada de otro en la jornada de hoy.

Por su parte, las autoridades francesas se preparaban este viernes para acoger a ocho heridos. El día anterior ya se anunció el traslado de otros tres. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también ofreció este viernes a Suiza toda la ayuda que necesite. El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este viernes en su red social: “A petición de Suiza, estamos dispuestos a brindar atención médica especializada a 14 personas heridas en hospitales polacos”.

A pesar de tener unos 10.500 habitantes, Crans-Montana registra alrededor de tres millones de visitantes cada año, de acuerdo con la página oficial de la estación de esquí. Ocho de cada diez son suizos. Los turistas de Francia e Italia, que tienen frontera con el cantón suizo de Valais, son los más habituales entre sus clientes internacionales.