Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Trump promete “garantías de seguridad” a las petroleras que operen en Venezuela y ofrece invertir a China y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la reunión con representantes de la industria petrolera el viernes en la Casa Blanca.

Delcy Rodríguez agradece a Sánchez la “valiente postura del Gobierno de España al condenar la agresión” de Estados Unidos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este viernes durante su reunión en la Casa Blanca con representantes de la industria petrolera “garantías de seguridad” a las operadoras que se trasladan a Venezuela. Durante el encuentro, el magnate ha ofrecido además a China y Rusia invertir en el país caribeño y comprar “todo el crudo que necesiten”. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la “valiente postura” al “condenar la agresión” de Estados Unidos en Venezuela. Sánchez ha mantenido una conversación con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el líder opositor Edmundo González, residente en España. Tras estas llamadas, ha reivindicado en un mensaje de X “una transición pacífica y liderada por los propios venezolanos”. Las fuerzas estadounidenses han interceptado el petrolero Olina en aguas del Caribe, según ha informado el Comando Sur. Por otro lado, los cinco españoles liberados por Venezuela que han aterrizado en Madrid se han reunido con las autoridades españolas a su llegada al aeropuerto de Barajas y han sido conducidos “cada uno a su destino”, según ha comunicado el portavoz de una de las liberadas.

