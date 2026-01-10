Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
En directo

Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Trump promete “garantías de seguridad” a las petroleras que operen en Venezuela y ofrece invertir a China y Rusia

Delcy Rodríguez agradece a Sánchez la “valiente postura del Gobierno de España al condenar la agresión” de Estados Unidos en Venezuela

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este viernes durante su reunión en la Casa Blanca con representantes de la industria petrolera “garantías de seguridad” a las operadoras que se trasladan a Venezuela. Durante el encuentro, el magnate ha ofrecido además a China y Rusia invertir en el país caribeño y comprar “todo el crudo que necesiten”. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la “valiente postura” al “condenar la agresión” de Estados Unidos en Venezuela. Sánchez ha mantenido una conversación con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el líder opositor Edmundo González, residente en España. Tras estas llamadas, ha reivindicado en un mensaje de X “una transición pacífica y liderada por los propios venezolanos”. Las fuerzas estadounidenses han interceptado el petrolero Olina en aguas del Caribe, según ha informado el Comando Sur. Por otro lado, los cinco españoles liberados por Venezuela que han aterrizado en Madrid se han reunido con las autoridades españolas a su llegada al aeropuerto de Barajas y han sido conducidos “cada uno a su destino”, según ha comunicado el portavoz de una de las liberadas.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.

Publicaciones nuevas
El País
El País
Datos para entender la paradoja del petróleo en Venezuela y por qué Trump quiere controlarlo

Datos para entender la paradoja del petróleo en Venezuela y por qué Trump quiere controlarlo

Laura NavarroDaniele GrassoJosé A. Álvarez

Las mayores reservas de petróleo del mundo en 1980 estaban concentradas en Oriente Medio, especialmente en Arabia Saudí. En Venezuela ya se había comprobado la existencia de depósitos considerables, esenciales para la economía del país en décadas anteriores, pero apenas representaban el 3% del total mundial.

Lee aquí la información completa.

El País
El País

Qué ha pasado en las últimas horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido “garantías de seguridad” a las operadoras que se trasladan a Venezuela durante su reunión en la Casa Blanca con representantes de la industria petrolera.

Durante el encuentro, el magnate ha ofrecido a China y Rusia invertir en el país caribeño y comprar “todo el crudo que necesiten”.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la “valiente postura” al “condenar la agresión” de Estados Unidos en Venezuela.

Sánchez también ha mantenido una conversación con el líder opositor Edmundo González, residente en España. Tras estas llamadas, ha reivindicado en X “una transición pacífica y liderada por los propios venezolanos”.

Los cinco españoles liberados por Venezuela aterrizaron ayer en Madrid

El País
El País

Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la última hora de la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la detención del expresidente del país Nicolás Maduro.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_