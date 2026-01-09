Los familiares de los presos políticos siguen a la espera de las excarcelaciones anunciadas por Venezuela

A pesar del anuncio de la liberación de “un número importante” de detenidos, solo ocho recuperaron su libertad, cinco de ellos españoles

Un día después de que Gobierno de Venezuela anunciase la excarcelación de “un número importante” de presos políticos en Venezuela, solo nueve de ellos han podido salir de la cárcel, de acuerdo al reporte de las principales organizaciones vinculadas al tema, como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón. Entre los liberados destacan figuras sin duda relevantes, como la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel y los dirigentes políticos opositores Enrique Márquez, Biagio Pillieri y Aracelis Balza. A ellos hay que sumar los cuatro ciudadanos españoles detenidos poco después de las elecciones presidenciales de julio de 2024. El resto de los nombres que circularon el jueves como próximos liberados terminaron dentro de una nebulosa de conjeturas e incertidumbre.

El régimen chavista no ha ofrecido una cifra de los presos que está dispuesto a excarcelar, pero el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, uno de sus voceros más calificados, había prometido que sería una cantidad más alta que ocasiones anteriores. La expectativa de las familias es enorme, mientras la demora alimenta la angustia. Muchos de ellos han permanecido durante horas frente cárceles como El Helicoide, Tocorón y El Rodeo, a la espera de noticias.

Familiares de presos políticos al exterior de la cárcel El Rodeo, este viernes. Matias Delacroix (AP)

La lentitud en los procesos de excarcelación ha sido frecuente dentro de la dinámica del régimen chavista. En varias ocasiones, como en este caso, comienzan a circular rumores sobre la inminente liberación de presos políticos. A la alegría inicial le sigue la ansiedad cuando la excarcelación no termina de concretarse. Poco a poco, en días o en horas, incluso en semanas, el régimen suele concretar las liberaciones que anuncia. En algunos casos, el proceso no finaliza nunca del todo.

Durante el día jueves 8, medios de comunicación, periodistas y familiares daban en sus redes sociales como un hecho la inminente excarcelación de casos considerados difíciles —puesto que han sido objeto de la ira oficial—, como el dirigente político Juan Pablo Guanipa; el activista civil Javier Tarazona; y el periodista y político opositor Roland Carreño. También están en la lista Perkins Rocha, Nicmer Evans, Carlos Julio Rojas, Henri Alviarez y Dignora Fernández, entre otros. Ninguno de ellos está libre aun.

Mujeres esperan noticias de sus familiares a las afueras de El Rodeo, en Miranda. Gaby Oraa (REUTERS)

También circuló con insistencia de la inminente liberación de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, capturado el año pasado mientras llevaba a sus niños al colegio. La esposa de Tudares, Mariana González, se presentó en la noche del jueves en la entrada de El Helicoide para enterarse del destino final de su esposo, pero no obtuvo información.

En esta situación de espera, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, Clippve, emitió un comunicado en el cual manifiesta: “Como madres, amigos y defensores de las víctimas directas de la represión sostenida en el país, reiteramos que seguimos a la espera de que se concentren de manera efectiva las excarcelaciones anunciadas por voceros oficiales.”

Vista del exterior de la cárcel El Helicoide, en Caracas, este viernes. Ariana Cubillos (AP)

Por su parte, María Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, pidió transparencia en el proceso. “Esperamos que esos mil presos políticos que hay en el país sean liberados de una vez. En Venezuela hay presos por razones políticas en más de 90 centros de reclusión”, dijo. Tineo argumentó que estos procesos de excarcelación “deben humanizarse”, puesto que lentitud administrativa y en la ausencia de respuestas oficiales “generan una enorme ansiedad en los familiares”.

En Venezuela hay, de acuerdo al Foro Penal, 810 presos políticos, cifra que Justicia Encuentro y Perdón eleva a más de 1.000. Procurando ofrecer un gesto de buena voluntad en medio de la tensión militar con los Estados Unidos, Nicolás Maduro había autorizado la excarcelación de poco más de 180 personas en diciembre pasado —la mayoría de ellos manifestantes en las protestas populares posteriores a su ratificación como presidente. Hasta el 2 de enero, todavía faltaban prisioneros por recibir la medida sustitutiva.

En cualquier caso, el número de prisioneros políticos en Venezuela siguen siendo la más alta de América Latina y de todo el hemisferio occidental.