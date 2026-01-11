Muere el cantante Yeison Jiménez en un accidente de avioneta

La aeronave cayó en un fatal accidente entre Paipa y Duitama, en un vuelo con destino a Medellín. Las autoridades investigan las causas del siniestro que dejó otras cinco víctimas mortales

Hace poco más de medio año, el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez confesaba en una entrevista un temor que lo perseguía en sueños: morir en un accidente de avioneta. “Nunca se lo he dicho a nadie. El capitán estaba desesperado con que íbamos a tener un accidente. Yo le decía que fuera y le diera una vuelta antes (...) Como a los ocho días vuelvo y me sueño la misma mierda… Que me subía al avión, se estrellaba y faltaban 15 días para que naciera mi hijo”, contaba segundos antes de incluso marearse al recordarlo. Este sábado, sobre las 16.00 se cumplió la temida pesadilla. Una aeronave que viajaba hacia Medellín cayó entre Paipa y Duitama en un fatal accidente que se cobró la vida del músico y otras cinco personas. Las autoridades investigan ahora qué pudo haber sucedido. El joven de 34 años deja huérfanos tres hijos, de 15, 8 y un año y medio.

El cantante se dirigía a Medellín para el concierto que tenía programado en el municipio antioqueño de la Marinilla. En la noche del 9 de enero, Jiménez se presentó en el municipio de Málaga, Santander, en el que sería su último concierto. El alcalde de Marinilla anunció su fallecimiento durante la celebración del evento. “Su banda toda se encontraba en este momento aquí, se están retirando. Estamos recibiendo la información a nivel nacional”, dijo afectado.

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jefferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora (fotógafo). Boyacá decretó un duelo departamental.

Momento del impacto de la avioneta de Yeison Jiménez. RASTREO DE REDES (EFE)

Las versiones preliminares de medios locales indican que la aeronave se precipitó poco después de despegar del aeropuerto de Paipa, sin alcanzar la altitud necesaria y cayendo en un terreno cercano al final de la pista, cerca de las 16.11. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la avioneta prendida en fuego en una finca, mientras se escucha la sirena de la ambulancia y la respiración agitada de quien graba. “La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación”, señaló la entidad en un comunicado.

Aunque por el momento son pocos los detalles oficiales del accidente, el mundo de la música está de luto. “No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia”, anunció en redes el cantante samario Carlos Vives. “Admiré siempre tu manera de construir tu camino. Que dolor recibir esta noticia, perdemos todos con tu partida. La música nunca muere”, compartió en X Fonseca. El presidente Gustavo Petro también lamentó la muerte del músico: “Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendio en un vuelo, en las cercanías de Paipa”.

Asimismo, Pipe Bueno, artista y amigo del fallecido, reconocío “no lograr procesar la noticia”: “La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día. Porque así, en un instante, se nos va... Perdimos a alguien que le dio un sentido enorme a esta industria”.

Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, es el rostro más reconocido de la música regional colombiana y se convirtió en uno de los primeros artistas del género en llenar el Campín, en Bogotá. Obsesionado con la música desde que era un niño, comenzó a cantar con siete y a componer sus propias canciones a los 13. Su sencillo Se acabó alcanzó el número uno a la vez en ocho países latinoamericanos, un récord para un artista colombiano del género. En 2021, Jiménez fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard. El intérprete de Aventuro, Vete, MLP, entre otros éxitos, iba a celebrar su segundo concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 28 de marzo de 2026.