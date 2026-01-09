El líder de Corea del Norte promete apoyar “incondicionalmente” todas las políticas de Rusia

En esta foto proporcionada por el Gobierno norcoreano, los líderes norcoreano, Kim Jong Un, y ruso, Vladimir Putin, conversan en Pekín, el 3 de septiembre de 2025.

Kim Jong-un envió el jueves una carta al presidente ruso en la que destaca el “orgullo” que le produce su amistad con Putin y califica su relación como la más “valiosa”

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha prometido apoyar “incondicionalmente” todas las decisiones y políticas del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una carta enviada al mandatario el jueves y publicada este viernes por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA. El líder norcoreano ha destacado además el “orgullo” que le produce su amistad con Putin, a la que se refirió como su relación más “valiosa”.

“Respetaré y apoyaré incondicionalmente todas sus políticas y decisiones, y estoy dispuesto a estar siempre de su lado por el bien de usted y de su Rusia. Esta decisión será constante y permanente”, expresó Kim en la misiva, dirigida al líder ruso.

La carta, enviada la víspera, respondía a un mensaje de “felicitaciones” del mandatario ruso, que según la agencia de noticias surcoreana Yonhap pudo haber sido enviado con motivo del cumpleaños de Kim, el pasado 8 de enero.

Rusia y Corea del Norte firmaron en junio de 2024 un tratado de asociación estratégica que incluye un pacto de “defensa mutua en caso de agresión”, según explicó el mandatario ruso tras concluir el encuentro. El tratado afecta a todo tipo de sectores, desde el comercio hasta la seguridad.

Poco después de conocerse el pacto entre ambos líderes, la inteligencia surcoreana comenzó a avisar del despliegue de soldados norcoreanos para apoyar la invasión rusa de Ucrania.

En abril del año pasado, Kim admitió por primera vez que sus tropas habían estado apoyando a Rusia en la guerra. En su momento, el mandatario asiático justificó la medida con base en el tratado previamente firmado, cuyo artículo 4 contempla la asistencia militar mutua en caso de guerra, según confirmó la KCNA.

Putin, a su vez, agradeció la colaboración de Pyongyang, a través de un comunicado del Kremlin: “Nuestros amigos coreanos actuaron basándose en un sentido de solidaridad, justicia y auténtica camaradería”. “Lo apreciamos mucho y estamos sinceramente agradecidos personalmente al presidente de Asuntos de Estado, el camarada Kim Jong-un, a todo el liderazgo y al pueblo de la RPDC [República Popular de Corea del Norte]”, declaró.

En diciembre del mismo año, Kim aclaró que sus tropas realizaban labores de desminado para Moscú, cerca del frente de guerra con el país invadido, en la región rusa de Kursk, según afirmaron medios estatales.

Según la inteligencia surcoreana, Pyongyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.