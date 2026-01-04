Corea del Norte dispara al menos dos misiles balísticos coincidiendo con la visita del presidente surcoreano a China

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (en el centro), inspeccionando una fábrica de municiones militares este domingo, en Corea del Norte.

En un año que ha empezado al rojo vivo en el tablero geopolítico, Corea del Norte no ha querido quedarse fuera de la fiesta. El hermético régimen dirigido con puño de hierro por Kim Jong-un ha disparado este domingo al menos dos misiles balísticos hacia el Este, en dirección a Japón, en lo que constituye su primera demostración de fuerza militar en lo que va de año. Los proyectiles aparentemente cayeron en el mar de Japón, pero fuera de la zona económica exclusiva de este país, y sin que se reportaran daños a barcos o aeronaves, según el Gobierno nipón.

Los disparos se han ejecutado a primera hora de la mañana del domingo (en torno a las 7.50 hora local, ocho horas menos en la España peninsular) desde Pyongyang, casi como un preámbulo al viaje del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, a China: Lee ha aterrizado a media tarde de este domingo en Pekín, donde tiene previsto entrevistarse el lunes con su homólogo chino, Xi Jinping. Las relaciones entre las dos Coreas y la peliaguda cuestión nuclear del vecino del Norte serán con toda seguridad una parte esencial de las conversaciones en esta primera visita del mandatario surcoreano desde que asumió el cargo en junio.

Los ensayos balísticos coinciden además con un momento de extrema tensión internacional tras el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente de este país, Nicolás Maduro.

Mientras las cancillerías de medio planeta contienen la respiración y tratan de hacer balance de un golpe insólito, analistas citados por la prensa surcoreana relacionan la salva de cohetes con el asunto del régimen chavista; lo consideran una suerte de protesta de Kim: “El ataque estadounidense en Venezuela y la captura del presidente Maduro posiblemente puedan enviar un poderoso mensaje a Kim Jong-un, uno de amenaza existencial y otro de justificación para la adhesión a las armas nucleares”, ha comentado Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam, a la agencia surcoreana Yonhap.

Los misiles detectados volaron unos 900 kilómetros, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, para finalmente caer al mar. “Nuestro ejército mantiene una postura firme de preparación mientras comparte estrechamente información sobre misiles balísticos de Corea del Norte con las partes estadounidense y japonesa en medio de una postura de vigilancia intensificada contra lanzamientos adicionales”, informaron las autoridades castrenses de Seúl.

El Ministerio de Defensa japonés asegura que los cohetes alcanzaron una altitud máxima de alrededor de 50 kilómetros, de acuerdo con la agencia nipona Kyodo.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, ha explicado en una comparecencia que Tokio ha protestado enérgicamente ante Pyongyang por el lanzamiento. Las acciones norcoreanas “amenazan la paz y la seguridad” de Japón, de la región y de la comunidad internacional, ha dicho. Japón “colaborará estrechamente” con Estados Unidos y Corea del Sur en el análisis de los detalles de los últimos lanzamientos de misiles, ha concluido.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha ordenado a los funcionarios recopilar información y proporcionar rápidamente los detalles necesarios al público, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los buques y aviones y preparándose para contingencias, según su oficina.

Las Fuerzas Estadounidenses en Corea del Sur (Washington mantiene en este país más de 28.000 soldados) aseguraron estar al tanto de los lanzamientos y seguir el proceso habitual de consulta con socios y aliados. El lanzamiento “no representa una amenaza inmediata para el personal o el territorio estadounidense, ni para nuestros aliados”, han expresado en un comunicado. “Estados Unidos sigue comprometido con la defensa de su territorio nacional y de nuestros aliados en la región”.

El último lanzamiento de un misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón por parte de Corea del Norte fue el 7 de noviembre, poco después de que Trump visitara el Sur para una cumbre de países de Asia-Pacífico y celebrar su esperadísima entrevista con Xi Jinping. En ese viaje se llegó a especular con un fugaz encuentro del estadounidense con Kim Jong-un en la frontera entre las dos Coreas que, finalmente, no se produjo. El actual presidente surcoreano, Lee Jae-myung, se ha mostrado favorable a una política de distensión y de mayor acercamiento con el Norte.