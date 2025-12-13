Kim Jong-un reconoce que las tropas norcoreanas realizan labores de desminado para Rusia

El líder norcoreano, Kim Jong-un, durante una ceremonia de bienvenida a los soldados del 528º Regimiento de Ingenieros del Ejército Popular de Corea en la plaza de la Casa de la Cultura 25 de Abril en Pyongyang, este viernes el 12 de diciembre de 2025 (publicada el 13 de diciembre de 2025).

El líder de Corea del Norte afirma que la región rusa de Kursk ha pasado de ser “una zona de peligro” a “una zona segura en menos de tres meses”

Las labores de los soldados norcoreanos apoyando a Rusia cerca del frente de guerra con Ucrania han estado desde el principio envueltas en brumas y secretismo. En una intervención poco frecuente, el líder supremo del país, Kim Jong-un ha afirmado durante un discurso pronunciado el viernes que las tropas enviadas a la región rusa de Kursk este año realizaron tareas de desminado, según han recogido este sábado los medios estatales.

Durante el acto de bienvenida por el regreso de una unidad de ingenieros del Ejército Popular de Corea, Kim reconoció que había quedado impresionado, entre otras cosas, al saber que escribían “cartas a sus pueblos y aldeas natales durante los descansos de las horas de desminado”.

A lo largo de la misión, que arrancó en agosto y duró 120 días, murieron nueve miembros de la unidad, según dijo Kim. En su discurso, aseguró que había decidido condecorar tanto al 528º Regimiento de Ingenieros como a los “combatientes caídos” con numerosos títulos con el fin de “añadir eterno esplendor a la valentía demostrada por la unidad y sus brillantes hazañas bélicas”.

Las imágenes publicadas del acto, celebrado en la plaza de la Casa de la Cultura 25 de Abril, en Pyongyang, muestra a Kim abrazando a soldados que van en sillas de ruedas, mientras otros militares aplauden a su alrededor. En otra fotografía, consuela a familiares de los soldados muertos. Un hombre con aspecto de estar roto hunde su rostro desconsolado en el hombro del líder.

“Luchasteis en una situación de vida o muerte, enfrentándoos a graves peligros invisibles aquí y allá, y vuestra fe y fuerza de voluntad se pusieron a prueba en cada paso del camino”, dijo el líder en su intervención. Les agradeció los esfuerzos para que la región de Kursk —“que vuestros compañeros de armas habían recuperado a costa de sus vidas— pasara de ser “una vasta zona de peligro” a “una zona segura en menos de tres meses”.

Pyongyang tardó meses en reconocer oficialmente su participación directa, con soldados sobre el terreno, en la guerra de Ucrania, algo que coreaban a voces los medios occidentales, citando agencias de inteligencia de Estados Unidos y Corea del Sur. Estas consideran además que el país asiático estaría recibiendo de Moscú, a cambio, ayuda financiera y tecnología militar en el campo balístico y nuclear, además de suministros energéticos. El intercambio es especialmente interesante para la que probablemente sea la nación más hermética del mundo, aislada diplomáticamente debido a las sanciones internacionales impuestas por su programa atómico.

Unos 15.000 soldados norcoreanos se han desplazado allí desde octubre del año pasado y alrededor de 2.000 han fallecido, de acuerdo con estimaciones de los servicios de inteligencia surcoreanos. Pyongyang no confirmó hasta abril el envío de tropas, aunque nunca ha revelado demasiados detalles sobre el número de efectivos ni sus misiones. En julio, los medios estatales publicaron imágenes de Kim ante ataúdes envueltos en banderas norcoreanas, presuntamente de soldados muertos que retornaban. En agosto, Corea del Norte celebró por primera vez en su historia una ceremonia oficial para condecorar a soldados que han combatido fuera de sus fronteras.

Durante un encuentro en Pekín el pasado mes de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin le “agradeció” a Kim la participación de tropas norcoreanas “en la lucha conjunta contra el neonazismo moderno”, y destacó que Moscú “nunca olvidará” las bajas que ha sufrido el ejército norcoreano en el frente ruso de Kursk. La colaboración es fruto de casi dos años de acercamiento estratégico entre Moscú y Pyongyang: en junio de 2024, sus dirigentes sellaron un acuerdo de asociación que incluye un tratado de defensa mutua en caso de agresión.