Rally Dakar: Recorrido, etapas y resultados
La 48ª edición de la prueba, la séptima en Arabia Saudí, país organizador desde el año 2020, se disputa entre el 3 y el 17 de enero en 13 etapas
El piloto saudí Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux), en la categoría de coches, y el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), en motos, buscan reeditar sus respectivos triunfos en la pasada edición del Rally Dakar, que este año albergará la 19ª participación del español Carlos Sainz (Ford M-Sport; 63 años) y el séptimo consecutivo en las dunas de Arabia Saudí.
Esta 48ª edición de la prueba, la séptima en Arabia Saudí, país organizador desde el año 2020, se disputará entre el 3 y el 17 de enero en 13 trepidantes etapas, en un recorrido compuesto de 8.000 kilómetros. Este año el circuito contará con dos etapas maratón y prescindirá de la crono 48 horas y del Empty Quarter, el desierto de arena más grande del mundo.
Además, la piloto española Laia Sanz i Pla-Giribert (40 años, Corbera de Llobregat) arranca este sábado a orillas del mar Rojo, en Yanbu (Arabia Saudí), su primera participación en el Dakar con un prototipo de la máxima categoría (T1+) en coches. Una oportunidad que le llega en su quinto año sobre cuatro ruedas y después de abandonar por primera vez en 15 participaciones el curso pasado.
👇 The official route of Dakar 2026!— DAKAR RALLY (@dakar) November 13, 2025
🚩 Yanbu - Yanbu 🏁
🏍 7,906 km (4,748 km of SS)
🚗 7,994 km (4,840 km of SS)
🔜 #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/O7DtPDvtMK
Recorrido y etapas del Rally Dakar 2026
- Etapa prólogo (3 de enero): de Yanbu a Yanbu (92 km)
- Etapa 1 (4 de enero): de Yanbu a Yanbu (518 km)
- Etapa 2 (5 de enero): de Yanbu a Alula (504 km)
- Etapa 3 (6 de enero): de Alula a Alula (665 km)
- Etapa 4 (7 de enero): de Alula a Refugio (527 km)
- Etapa 5 (8 de enero): de Refugio a Hail (416 km)
- Etapa 6 (9 de enero): de Hail a Riyadh (925 km)
- Etapa 7 (11 de enero): de Riyadh a Wadi Ad Dawasir (877 km)
- Etapa 8 (12 de enero): de Wadi Ad Dawasi a Wadi Ad Dawasir (696km)
- Etapa 9 (13 de enero): de Wadi Ad Dawasi a Bisha (543 km)
- Etapa 10 (14 de enero): de Bisha a Bisha (423 km)
- Etapa 11 (15 de enero): de Bisha a Al Henakiyah (857 km)
- Etapa 12 (16 de enero): de Al Henakiyah a Yanbu (718 km)
- Etapa 13 (17 de enero): de Yanbu a Yanbu (135 km)
