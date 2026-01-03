Rally Dakar: Recorrido, etapas y resultados

Carlos Sainz, durante un test para prepararse para el Dakar el 1 de enero.

La 48ª edición de la prueba, la séptima en Arabia Saudí, país organizador desde el año 2020, se disputa entre el 3 y el 17 de enero en 13 etapas

El piloto saudí Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux), en la categoría de coches, y el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), en motos, buscan reeditar sus respectivos triunfos en la pasada edición del Rally Dakar, que este año albergará la 19ª participación del español Carlos Sainz (Ford M-Sport; 63 años) y el séptimo consecutivo en las dunas de Arabia Saudí.

Esta 48ª edición de la prueba, la séptima en Arabia Saudí, país organizador desde el año 2020, se disputará entre el 3 y el 17 de enero en 13 trepidantes etapas, en un recorrido compuesto de 8.000 kilómetros. Este año el circuito contará con dos etapas maratón y prescindirá de la crono 48 horas y del Empty Quarter, el desierto de arena más grande del mundo.

Además, la piloto española Laia Sanz i Pla-Giribert (40 años, Corbera de Llobregat) arranca este sábado a orillas del mar Rojo, en Yanbu (Arabia Saudí), su primera participación en el Dakar con un prototipo de la máxima categoría (T1+) en coches. Una oportunidad que le llega en su quinto año sobre cuatro ruedas y después de abandonar por primera vez en 15 participaciones el curso pasado.

Recorrido y etapas del Rally Dakar 2026