Nasser Al-Attiyah y Daniel Sanders lideran un Dakar muy abierto rumbo a la última semana de competición

Nasser Al-Attiyah, cinco veces ganador del Rally Dakar, había optado hasta ahora por una estrategia conservadora y asegurado que ni siquiera buscaría una victoria de etapa en la presente edición. Su objetivo, como no, sigue siendo ampliar su palmarés en la carrera, que según él plantea un juego de mucha estrategia y sangre fría en la séptima entrega saudí. El catarí de 55 años, que comanda la comitiva de Dacia, sacó sin embargo el mazo en la sexta especial de 331 kilómetros disputada entre Hail y Riad. Después de firmar un tiempo de 3h 38m 28s en su escenario predilecto, las pistas de arena y las dunas, podrá exhibir su inconfundible sonrisa y presumir de liderar la prueba durante la jornada de descanso de este sábado en la capital de Arabia.

Al-Attiyah logró su primer triunfo en 2026 y el número 49 de su trayectoria, a uno ya del récord absoluto de victorias de etapa en coches que comparten el finlandés Ari Vatanen y el francés Stéphane Peterhansel. “He trabajado mucho. Los primeros días no habían sido nada fáciles, pero hoy hemos intentado apretar las tuercas y todo ha ido muy bien. Tener un buen liderato a estas alturas es fantástico, pero ahora tocará no cambiar de planteamiento e ir con cuidado la segunda semana. Hemos intentado no tener grandes problemas y evitar al máximo los pinchazos, porque la batalla este año estará muy apretada”, concluía el gran triunfador del viernes.

No se equivoca Al-Attiyah en el análisis, y es que la carrera de coches está muy abierta entre las tres grandes marcas llamadas a disputarse la corona. Solo 27 minutos separan el primer y el décimo clasificado en la carrera. El líder cuenta con seis minutos de ventaja sobre el sudafricano Henk Lategan y su Toyota, que ya dieron mucho que hablar el año pasado, y nueve de margen respecto al catalán Nani Roma, el primer representante de Ford en la general. “Siempre hay cosas por mejorar, pero el coche ha estado fantástico y la semana ha sido positiva. Hay que limar pequeños detalles, y estamos mal puestos en el yoyó, por lo que nuestro plan va un poco a pie cambiado. Por eso hemos empujado y arriesgado como nunca. Quería perder el menos tiempo posible con los que venían por detrás”, comentó el doble ganador de la prueba, sexto en la etapa a cinco minutos y medio del catarí.

Justo detrás de él, tanto en la etapa como en la general, el madrileño Carlos Sainz se mantiene a tiro a algo menos de 12 minutos del liderato a pesar de haber acumulado problemas mecánicos y numerosos pinchazos en una primera semana donde llegó a verse fuera de carrera durante la etapa maratón. “Ahora toca descansar un poco, leer un buen libro y conversar con todos vosotros este sábado”, decía el piloto de 63 años, de mejor humor desde que salvó un probable abandono por los pelos el jueves.

En motos, Daniel Sanders dio otro paso hacia la reedición del título, primero de gigante y luego diminuto. Una sanción por doblar el límite de velocidad en un paso a 50 km/h, castigada con seis minutos por la FIM, tumbó el excelente trabajo del australiano de KTM, que perdió la victoria lograda en la especial. El líder, en una auténtica exhibición de pilotaje y navegación, abrió camino durante gran parte de una etapa marcada por la arena y las dunas, alejando a todos sus rivales hasta que la penalización les acercó de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. “Ha sido duro, una montaña rusa de emociones. La penalización es una pena, y me sabe mal. No ha sido mi semana más limpia en la carrera, así que habrá que mejorar de cara a la siguiente”, apuntó el aussie.

La etapa la ganó finalmente el estadounidense Ricky Brabec (Honda) con un tiempo de 3h 41m 33s. El doble ganador del Dakar en 2020 y 2024 se erige ahora como el principal rival del defensor de la corona, y gracias a la sanción se mantiene a tan solo 45 segundos del referente de la general. El valenciano Tosha Schareina, que perdió gran parte de sus opciones en la víspera por una sanción de 10 minutos tras un fallo de novato, fue rescatado en esta ocasión por el error de su rival y sigue a 12 minutos del líder en la tabla, a las puertas de un podio que completa el argentino Luciano Benavides con la KTM.

El catalán Edgar Canet, que también perdió todas sus opciones en la general tras quedarse sin neumático trasero en la etapa 5, fue decimoquinto en la especial del día a más de 18 minutos del vencedor, agotado tras pasarse horas en el desierto sin comida ni agua seguida en la víspera. Por si eso fuera poco, en la jornada del viernes los competidores tuvieron que completar un brutal y agotador enlace de 589 kilómetros en la jornada más larga de la edición de 2026. Este sábado, los participantes podrán recargar pilas durante la jornada de descanso del rally en Riad, la capital del país.

Clasificaciones

Etapa 6 motos

1. R. Brabec (KTM), 3h41m33s

2. T. Schareina (Honda), +1:14

3. D. Sanders (KTM), +1:17

6. L. Benavides (KTM), +5:37

15. E. Canet (KTM), + 18:21

General motos

1. D. Sanders (KTM), 24h41m00s

2. R. Brabec (Honda), +0:45

3. L. Benavides (KTM), +10:15

4. T. Schareina (Honda), +11:56

5. I. Cornejo (Hero) +29:50

Etapa 6 coches

1. N. Al-Attiyah (Dacia), 3h13m16s

2. S. Loeb (Dacia), +2:26

6. N. Roma (Ford), +5:31

7. C. Sainz (Ford), +6:33

12. H. Lategan (Toyota), +9:27

General coches

1. N. Al-Attiyah (Dacia), 24h18m29s

2. H. Lategan (Toyota), +6:10

3. N. Roma (Ford), +9:13

4. C. Sainz (Ford), +11:49

13. C. Gutiérrez, +33:15