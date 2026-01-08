Sainz salva por los pelos la etapa maratón del Dakar y Schareina pierde el liderato y 12 minutos tras una sanción

Nani Roma se queda sin victoria de etapa por una sanción por exceso de velocidad el día en que los problemas técnicos frenan al madrileño. Un error castiga al valenciano en la general de motos

El péndulo del Dakar volvió a hacer de las suyas, aunque la maratón sin asistencia de los equipos golpeó más a unos que otros una vez hechas las cuentas. El sudafricano Henk Lategan, nuevo líder de la general con su Toyota, fue el auténtico ganador en el marcador global de las etapas 4 y 5, por mucho que cediera 12 minutos respecto al ganador de la jornada en la meta de Hail, el estadounidense Mitch Guthrie. Con un tiempo de 3h54m46s, el piloto de Ford le arrebató en el último momento el triunfo a su compañero de equipo Nani Roma, penalizado con un minuto en meta y finalmente segundo a un minuto y seis segundos en la especial de 372 kilómetros.

Quien no logró beneficiarse tanto como hubiera querido del ‘yoyó’ que supone ganar un día y abrir sin trazas el siguiente fue el experimentado Carlos Sainz, contento a pesar de haber sufrido varios problemas mecánicos que le obligaron a salvar ambas jornadas. Aunque un par de días malos y el traqueteo constante de las piedras le fastidiaran más de la cuenta, el madrileño resiste en la general del Dakar tras llegar remolcado por el ganador del día al vivac. El piloto de Ford, a los 63 años, se mantiene a tiro de su quinta corona en la prueba a ocho minutos y medio del líder.

Lategan empezó la maratón el miércoles a casi 15 minutos del líder, y Nasser Al-Attiyah a 11. El catarí de Dacia es ahora segundo a 3m17s del sudafricano en la tabla. Sainz, en cambio, estaba entonces a tres minutos y medio y alcanzó la meta en Hail más lejos que nunca de la cabeza en esta edición. A pesar de minimizar la sangría de 27 minutos de la etapa 4, el madrileño no pudo avanzar con total normalidad por el desierto por culpa de una avería de bulto en su Ford Raptor, con problemas de embrague y de fiabilidad. “Hoy nos ha tocado la lotería, estar aquí es una muy buena noticia entre el tema del embrague y otro relacionado con la bomba de aceite”, explicó el madrileño, que cruzó sexto a 5m23s del ganador. “A mitad de la etapa, cuando se encendió la alarma, pensé que nos íbamos para casa”, agregó, más sonriente que en las últimas jornadas, a pesar del sufrimiento acumulado.

Desde su equipo, subrayaron que realmente se llegó a temer por el abandono de Sainz en el que puede ser su último baile dakariano. De ahí el alivio generalizado. En medio de la nada, y sin asistencia de los mecánicos, el copiloto Lucas Cruz se machacó a lo largo de la noche del miércoles para intentar torear los problemas con el embargue. La pareja estuvo hasta las once de la noche haciendo reparaciones en el vehículo, y por fortuna aguantó lo suficiente para cruzar la línea de meta. Hoy será otra noche larga en la carpa de Ford, donde han desmontado el motor entero en aras de dejarlo como nuevo para la etapa de este viernes.

“Ha sido una jornada estresante, con varias alarmas de temperatura en el motor, problemas de GPS, así que ha sido complicado. Es la naturaleza de la carrera, con idas y venidas, pero estamos muy contentos de estar donde estamos”, comentó Roma, a quien la victoria provisional de etapa le duró unos pocos minutos antes de ser sancionado por la FIA por exceso de velocidad. El piloto de Folgueroles, ganador de una edición en moto y otra en coche, asciende a la cuarta plaza de la general a siete minutos del líder.

Edgar Canet, piloto Red Bull KTM Factory Racing, este miércoles, durante la cuarta etapa del Rally Dakar 2026, una exigente maratón de 417 kilómetros con final en la localidad de Al Ula, en Arabia Saudí. Edophoto/Helena Clancy (EFE)

Daniel Sanders recupera el liderato en motos

En motos, el argentino de KTM Luciano Benavides se llevó la quinta etapa con un tiempo de 4h05m16s, mientras que a Tosha Schareina (Honda) se le atragantó la apertura de la segunda parte de la maratón y perdió nueve minutos en línea de meta. El trompazo fue mayor una vez en el vivac. Allí, los comisarios de la FIM comunicaron al valenciano que le imponían una sanción de 10 minutos por no cruzar el control horario de inicio de la especial por el carril señalizado por la organización.

El liderato lo recuperó con maestría durante la ruta del día Daniel Sanders, vigente campeón de la prueba, gracias a su tercera plaza en la especial a seis minutos del ganador. El australiano de KTM cuenta ahora con algo más de dos minutos de margen sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda) en la general, mientras Schareina se hunde desde la cabeza de carrera hasta la cuarta posición, a casi 12 minutos de su mayor rival por la victoria. Benavides hereda el tercer cajón del podio a más de cinco minutos.

Canet pierde el tren de la general

Edgar Canet, que deslumbró con dos victorias de etapa nada más empezar la prueba, perdió sus opciones en la general sobre las 11 de la mañana en Arabia Saudí. En el kilómetro 240, el neumático trasero de su KTM dijo basta y obligó al chaval de 20 años a improvisar una solución a sus problemas en medio del desierto. El catalán venía liderando la jornada y marchaba cuarto en la general del rally, pero se dejó una hora en la reparación de la mousse, el relleno que las gomas de las motos equipan para evitar los pinchazos y todavía intentaba regresar al vivac para continuar en carrera.

En la víspera de la jornada de descanso en Riad, los participantes se adentrarán en las dunas y la arena de la región de Qasim, uno de los destinos predilectos de los amantes del off-road en una especial de 331 kilómetros con un tortuoso enlace de 589 rumbo al hotel.