Carlos Sainz pierde la sonrisa en el Dakar tras ceder 27 minutos y después de dos días duros y sin resultados

Carlos Sainz empezó distendido y jovial su asalto a la quinta corona en el Dakar hace justo una semana. A su llegada al vivac, el runrún en la caravana sobre un hipotético último baile del piloto madrileño de 63 años corría con más fuerza de lo habitual ante tal despliegue de alegría. Él descartó tener resuelta la cuestión con gracia y elegancia: “Yo no he dicho eso”, aclaró con una sonrisa. La competición, sin embargo, ha ido torciendo el gesto del español en los últimos días, frustrado especialmente por el atracón de piedras y los pinchazos.

Aunque parecía tenerlo ya bastante claro en la víspera de la cuarta etapa, la jornada resultó más dura de lo esperado, según reconocían desde el propio equipo. Sainz perdió casi media hora respecto al ganador y nuevo líder de la carrera, el sudafricano de Toyota Henk Lategan, y cede ahora casi 16 minutos en la tabla. No es para nada una diferencia abismal o definitiva, ya que quienes abrieron pista este miércoles sin las trazas de las motos sabían que tenían las de perder hoy con la esperanza de beneficiarse el jueves durante la segunda parte de la maratón.

Un par de deslices en la navegación y otro pinchazo fastidiaron al cuatro veces ganador de la prueba, que pasó de largo por la zona de entrevistas en la línea de meta y se fue de cabeza al repostaje. Luego trabajó en las reparaciones a su vehículo junto a su copiloto Lucas Cruz y finalmente montó la tienda de campaña para pasar la noche al raso junto al resto de competidores. Desde el equipo hicieron también referencia al ’ que el propio Sainz citó en la previa. “El péndulo de la carrera debería beneficiarnos a nosotros ahora, y será este jueves cuando entenderemos bien dónde estamos realmente”, explicó Matt Wilson, jefe del equipo Ford, desde el campamento de Hail.

Que Sainz no está del todo conforme con el rendimiento propio y el de su máquina es una evidencia en sus últimas declaraciones. “De momento es el rally de las piedras, es tremendo. Los problemas que estamos teniendo todos con los pinchazos lo hace todo más dramático”, analizaba el madrileño. Desde el primer día, Sainz puso un asterisco a los nuevos neumáticos de BF Goodrich, y reconoce que en Ford siguen sin entender el problema: “Cuando no sabes por qué pinchas es muy frustrante”.

El descontento de Sainz ya fue meridiano cuando aparcó su vehículo en la carpa de Ford tras la segunda etapa. Allí, mientras su ingeniero Joan Navarro desgranaba los resultados de la etapa, el piloto español le escuchó impasible y muy serio, sin apenas mediar palabra en un plano captado por TVE digno de Succession. Ese día perdió 11 minutos respecto al ganador de la jornada y quedó a seis minutos y medio del entonces líder Nasser Al-Attiyah (Dacia), uno de sus grandes rivales para la victoria en la general. Tras la media hora cedida este miércoles, el catarí ha puesto ahora más tierra de por medio y se encuentra a algo más de nueve minutos en la tabla. Meticuloso y experimentado como pocos, el español comentó luego a la prensa que ese resultado les descabalgaba de su estrategia original y les situaba a pie cambiado para las siguientes jornadas, y así ha sido.

“Carlos es un perfeccionista, y no estaría aquí si no estuviera en posición de ganar”, recordaba hace unos días David Castera, director del rally. De aquí su transparente descontento cuando algo no sale bien o como él esperaba. El expiloto francés, que le conoce bien desde que fueron compañeros de equipo en Peugeot, también alimentó la tesis de que esta puede ser realmente la despedida de Sainz: “El resultado de este año puede ayudarle a tomar una decisión, pero quizás me equivoco. Carlos nos ha sorprendido tantas veces con su voluntad que está en un universo aparte”.