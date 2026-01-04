Etapa 1 del Rally Dakar: Edgar Canet impresiona y Carlos Sainz tira de cautela en una carrera donde no todo es lo que parece

En el Dakar, en ocasiones, resulta difícil desgranar los resultados de etapa cuando los favoritos juegan al gato y el ratón. Pisar a fondo en los primeros compases de la carrera puede resultar letal: demasiados pinchazos, alguna rotura mecánica por forzar más de la cuenta o un error de bulto pueden condenar a los pilotos a las primeras de cambio. Por no hablar de un accidente o una caída. Ganar y abrir pista al día siguiente, además, suele ser un arma de doble filo, como recordaba Carlos Sainz en la víspera. La estrategia es más pronunciada cuando la organización avisa sobre un mar de piedras, para muchos, peor incluso que un mar de dunas. No parece preocupado por estas disquisiciones el gran protagonista ante los focos en este inicio de rally, la estrella en ciernes de las motos Edgar Canet.

A sus 20 años, el ganador más joven de la historia del Dakar en las dos ruedas se llevó su segunda etapa consecutiva con un tiempo de 3h16m11s, un minuto y un par de segundos más rápido que su compañero australiano y vigente campeón del rally, Daniel Sanders. La general se mantiene con diferencias casi equivalentes, con el valenciano Tosha Schareina (Honda) en cuarta posición a 2m05s del líder. Ross Branch, de la fábrica india Hero, cruzó primero la línea de meta, pero una sanción por exceso de velocidad de seis minutos hizo que cayera hasta la séptima plaza y el joven fenómeno catalán heredara la victoria.

“No me esperaba todo lo que está pasando, tampoco me lo creo todavía”, decía Canet después de recibir otro aplauso unánime en su garaje. Su director deportivo y uno de sus mentores, Jordi Viladoms, reconocía a EL PAÍS que este no era el plan para su joven pupilo. “Nos hemos encontrado con que está muy fino, pero mantenemos el objetivo de esta edición, que no es ganar el rally, sino aprender y acumular experiencia. Que pueda abrir pista mañana es una buena prueba”, añadía el expiloto, que cumplía este domingo 46 años y consideró la victoria el mejor de los regalos. La prudencia es la tónica a pesar de los excelentes resultados del chaval, el primer español en encadenar triunfos desde Joan Barreda (2016) y en liderar en días consecutivos la carrera desde Marc Coma (2015).

Para los pilotos fue otra etapa muy rápida, con un inicio muy bonito entre cañones, ríos y arena, pero con intervalos de decenas de kilómetros de rocas y más rocas sin ninguna pisada limpia. Las lluvias recientes rompieron algunas pistas y provocaron que el polvo se quedara muy estanco en esas zonas. “Me perdí en un par de puntos, pero estoy encantado con el ritmo y la moto”, ahondó Canet. “Mañana tocará abrir pista y habrá que cuidar bien el cuerpo y la máquina con las rocas, porque hoy llegué a pensar que hasta podía romperse la llanta y otros pilotos han cocinado los neumáticos en las piedras”, analizaba el chaval que congrega todas las miradas en el vivac.

Diferencias insignificantes entre los favoritos de la categoría reina

En coches, el incombustible Carlos Sainz cumplió con su cometido y fue previsor para evitar sustos y posicionarse bien de cara a la etapa del lunes. “Ha sido una especial sin problemas ni pinchazos, pero con mucha piedra, así que hemos ido con bastante cautela”, comentó en la línea de meta. El piloto de Ford partirá sexto para evitar abrir camino y pisar demasiadas piedras, dejando para otros la complicada labor de navegar sin perder tiempo ni pinchar más de la cuenta. El madrileño quedó a 1m54s del ganador de la etapa, el belga Guillaume De Mévius (Mini), que hizo un tiempo de 3h07m49s en la meta situada en Yanbu. Las diferencias son insignificantes entre los principales favoritos, que supieron levantar el pie del acelerador y evitar problemas mayores. El otro puntal de Ford, Nani Roma, octavo a 2m37s, también se posicionó muy bien con un vehículo que parece arrancar con buen pie y fiabilidad la prueba.

La etapa 2 obligará a todos los equipos a recoger sus bártulos y desplazarse hacia Al Ula después de una larga semana a orillas del mar Rojo. Para los pilotos, las piedras seguirán siendo el principal incordio en una jornada de 400 kilómetros de especial y 104 kilómetros de enlace en terreno montañoso, con otro punto para hacer un ‘pit stop’ y cargar el vehículo con ruedas nuevas ante el peligro constante de pinchazos.

Clasificaciones Etapa 1

Motos

1. E. Canet (KTM), 3h16m11s

2. D. Sanders (KTM), +1:02

3. R. Brabec (Honda), +1:32

4. T. Schareina (Honda), +1:49

5. L. Benavides (KTM), +3:47

Coches

1. G. De Mévius (Mini), 3h07m49s

2. N, Al-Attiyah (Dacia), +0:40

3. M. Prokop (Ford), +1:27

4. M. Ekström (Ford), +1:38

5. M. Goczal (Toyota), +1:38