Un Edgar Canet de récord estrena su casillero de victorias en el Rally Dakar

El catalán de KTM, de tan solo 20 años, gana la etapa prólogo de la edición de 2026 y se convierte en el piloto de motos más joven en llevarse una etapa de la prueba

“A ver qué hacen los pesos pesados”, decía el jovencísimo Edgar Canet nada más cruzar la línea de meta durante la etapa prólogo del Dakar 2026. Todavía faltaban por llegar los favoritos a la victoria en la general, pero al final nadie pudo batirle en la jornada inaugural de la carrera en Yanbu, principio y fin de la odisea de 8.000 kilómetros de la séptima edición en Arabia Saudí. Aunque tanto él como su entorno repiten el mantra de tomárselo con calma, cuando el chaval se sube a su máquina siempre lo da todo y el cronómetro cuenta el resto de la historia. A sus 20 años, es el piloto de motos más joven en ganar una etapa en el rally de rallies.

Canet completó el primer fogueo de su segunda comparecencia en la prueba con un tiempo de 11 minutos y 31 segundos. Su compañero en KTM y vigente campeón de la carrera, el australiano Daniel Sanders, se quedó a tan solo tres segundos en los 22 kilómetros de trepidante recorrido a orillas del mar Rojo. El valenciano Tosha Schareina, segundo en la general el curso pasado con la Honda, quedó séptimo a 23 segundos. “Estoy contento con mi ritmo, y me encuentro muy cómodo encima de la moto. He podido seguir el libro de ruta sin problemas, frenando antes de los peligros y sin tomar riesgos innecesarios. Me he sentido súper rápido y no hay mejores sensaciones para empezar el rally”, analizaba el piloto de La Garriga.

Hace un año, el catalán ya se erigió en el gran protagonista de la primera jornada al quedar tercero en su estreno en el rally. Su potencial es ya más que evidente, por mucho que mentores de la talla de Nani Roma insistan en pedir tranquilidad y hagan un llamamiento público a rebajar las enormes expectativas. Venirse demasiado arriba demasiado pronto en este deporte de alto riesgo puede ser muy peligroso. De puertas para afuera, Canet parece inmune por ahora al vendaval de vítores.

Fraguado en el taller de motos de su abuelo, que también compitió en su día en motocross, Canet se inició en la especialidad con cuatro años y empezó a despuntar muy temprano. Roma, uno de los pocos ganadores del Dakar en moto y coche, le vio pilotar con 10 años y desde entonces ha ejercido como su principal mentor. Jordi Viladoms y Marc Coma, último ganador español del Dakar en categoría de motos en 2015, también le echaron una mano. Con 14 años, Canet se proclamó campeón de España de 85cc formado en la escuela de Heinz Kinigadner, primer campeón austríaco de motocross y el piloto que inauguró el exitoso relato de KTM con el París-Dakar, y cumplida la mayoría de edad hizo caso omiso de todos ellos para lanzarse a la aventura en los rally-raids.

La prólogo fue más rápida de lo esperada para los pilotos: valles arenosos entre montañas, con algunas zonas más estrechas y sinuosas, pero con varios tramos a tope de gas. “Con el calor que hace, no está mal habernos refrescado un rato a todo trapo”, bromeaba Sanders, que no pareció ni mucho menos preocupado por el nuevo estallido de su joven compañero de equipo español. Para Canet, poder contar con la estructura más prolífica de la especialidad y aprender del actual campeón es una escuela inigualable.

En coches, Mattias Ekström se llevó la victoria con un tiempo de 10 minutos y 48 segundos. Formado en los circuitos y en la alta velocidad, se trata del tercer triunfo del piloto sueco de Ford en una prólogo en las cuatro últimas ediciones. Sus compañeros de proyecto y favoritos a la victoria en la general, Carlos Sainz y Nani Roma, terminaron noveno y undécimo a 15 y 18 segundos respectivamente. Para las cuatro ruedas, este calentamiento tan solo sirve para determinar las posiciones de salida de la etapa uno.

Los pilotos encararán este domingo la primera etapa de resistencia, con 305 kilómetros de especial y 518 en total. Las piedras apuntan a ser protagonistas, sobre todo en el primer tramo contra el cronómetro. Los temidos pinchazos han obligado a la organización a añadir un ‘pit-stop’ a mitad de recorrido para permitir un cambio adicional de neumáticos a los equipos y sus asistencias, que tan solo cuentan con dos ruedas de recambio habitualmente. A partir de allí, la arena tomará el relevo a las rocas con algunas pequeñas dunas, y en meta empezarán a verse las primeras diferencias relevantes de un rally que depara sorpresas cada jornada.