El Dakar sigue en un pañuelo

El Dakar asiste a una carrera apretada como nunca, y la reanudación del rally mantuvo unos márgenes inéditos a lo largo de la historia de la carrera: menos de 30 minutos separan al primer y décimo clasificado en la general de coches después de 2.766 kilómetros y siete largas jornadas de lucha contra el cronómetro. Comanda todavía el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), pero le aprieta las tuercas el sueco Mattias Ekström (Ford), tanto o más afilado que sus experimentados e icónicos compañeros de equipo, un Nani Roma y Carlos Sainz que en la séptima etapa limaron distancias con el líder.

Fueron ganancias marginales, y la mejor noticia para todos ellos fue que Henk Lategan y su Toyota vieron truncada su magnífica progresión en el último tramo de especial del día. El sudafricano perdió casi nueve minutos tras romper un amortiguador a 50 kilómetros de meta. Pasó de verse ganador de la etapa y líder a caer de un podio que completan ahora mismo Ekström y Roma, a cinco y siete minutos de la cabeza de carrera a las puertas de una etapa 8 marcada en rojo por David Castera, director del Dakar. “Será la etapa más bonita, pero no sé si la podrán disfrutar. Lo que estoy seguro es de que la recordarán”. En medio de una ventolera de arena en el oasis de Al Dawasir, el sueco volador completó los 462 kilómetros de especial entre Riad y la meta en 3h44m22s, su sexta victoria de etapa en seis participaciones en el rally de rallies después dos décadas dedicadas al asfalto y los turismos.

La segunda semana del Dakar cuenta con casi 1.000 kilómetros más de especiales que la primera, y los grandes movimientos en la general no llegan todavía. Sainz y Roma perdieron algo más de seis minutos respecto a su compañero, el tercer ganador de etapa para Ford este año y también el vencedor de la prólogo en Yanbu. Al catalán y dos veces ganador de la prueba le devolvieron oficialmente este domingo la victoria conseguida en la etapa 5 gracias a que un fallo de su sistema de navegación y GPS, encargado de registrar los excesos de velocidad, permitió invalidar la sanción de un minuto y 10 segundos interpuesta por la FIA. Se trata de la 27ª victoria del primer ganador español del Dakar (14 en coches, 13 en motos), uno de los tres pilotos de la historia (junto a Hubert Auriol y Stéphane Peterhansel) capaz de vencer tanto en categoría de coches como motos. Roma apuntó que él pudo salvar por los pelos la situación que dejó KO a Lategan.

En el ajo están todavía eternos favoritos como el francés Sébastien Loeb, sexto en la etapa y la general a 15 minutos, o miembros de la nueva hornada como el brasileño Lucas Moraes, vigente campeón del mundo de la especialidad y noveno en la tabla a 24 minutos del líder. El polaco Eryk Goczal (Toyota), con 21 años, cierra el Top 10 de la clasificación a 25 minutos de Al-Attiyah. “Desde que vi el recorrido, entendí que sería el Dakar más difícil en Arabia Saudí. Estamos ante la competición más fuerte de toda la historia del rally, con muchos coches, marcas y pilotos implicados. La carrera se ha transformado, tiene más momentos de esprint, pero también más gestión. Cada pequeño problema que tengas puede resultar demoledor”, analizaba el cinco veces ganador de la prueba.

Benavides se suma a la fiesta en motos

En motos, el argentino Luciano Benavides logró su segunda victoria de etapa en la presente edición y se postula como candidato a derrocar a su compañero en KTM y líder de la carrera Daniel Sanders. El piloto de Salta, que a sus 30 años nunca ha logrado acabar dentro de los cinco mejores el Dakar, ganó la especial del día con un tiempo de 4h00m56s, superando a su vecino de litera en la autocaravana, el catalán Edgar Canet. Descartado en la general, duodécimo a más de 10 horas del líder, la perla de las dos ruedas sigue demostrando que tiene un futuro muy brillante por delante, y debido a un rodeo de tres kilómetros adicionales tras perderse en un momento de la especial se quedó sin su tercer triunfo de etapa.

El valenciano Tosha Schareina, uno de los favoritos a la victoria al inicio del rally, perdió terreno a lo largo de la jornada, donde compartió las labores de abrir pista junto a su compañero Ricky Brabec. El estadounidense es segundo en la general a cuatro minutos y medio del vigente campeón australiano, mientras Benavides se sitúa a 4m40s y el español de Honda cae a algo más de 15 minutos en la cuarta plaza.

481 kilómetros con un menú muy variado esperan a los competidores este lunes en una región donde el rally no se adentraba desde 2022. Será la especial más larga de la séptima edición en Arabia Saudí. Habrá grandes extensiones de arena, cañones estrechos, tramos de mucha vegetación y, como no, espacio para las temidas piedras.