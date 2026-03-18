La Fiscalía de Colombia allana una convención internacional para peleas de perros cerca a Bogotá

Las autoridades capturan a 13 personas de Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Colombia, rescatan a 12 perros y encuentran a dos caninos muertos

Un grupo especial de la Fiscalía colombiana trabaja contra el maltrato animal, y este miércoles ha informado de sus acciones ante una “convención internacional de pelea de perros”. El evento se organizó en una zona rural muy cerca a Bogotá, la capital, en la vereda del municipio de La Calera llamada Aurora Alta. Según un informe de esa autoridad, de la mano de la Policía Nacional allanaron una finca en la que encontraron un cuadrilátero de madera, en el que estaba ocurriendo una pelea entre caninos.

Uno de los perros rescatados cerca de Bogotá, este miércoles. Fiscalía Colombia Autoridades revisan la dentadura a uno de los caninos rescatados. Fiscalía Colombia Collar de perro asegurado en el predio incautado por la Fiscalía de Colombia. Fiscalía Colombia Un perro listo para transportarse por autoridades de la Fiscalía de Colombia. Fiscalía Colombia

Aunque las autoridades rescataron a 12 perros, también encontraron dos perros muertos, con lesiones de golpes y tenían sangre fresca. Los sobrevivientes “se encontraban en precarias condiciones de salud”, según el reporte oficial de la Fiscalía. Cuatro perros, dicen las autoridades, iban a ser “utilizados como carnadas para iniciar las peleas”, y seis “evidencian maltrato prolongado”. Un afiche del evento promovía a los perros, tanto machos como hembras, colombianos o de otros orígenes, como “psicópatas”, “cazadores” o animales “sin tolerancia”.

La Fiscalía capturó a nueve personas extranjeras, de Ecuador, Venezuela y República Dominicana. También a cuatro ciudadanos colombianos, entre los que estaban un veterinario y otros señalado de ser el organizador: “sería el encargado de convocar espectadores por grupos cerrados y redes sociales”, dice la Fiscalía, y de mantener un sistema de apuestas ilegal. Todos los detenidos aceptaron los cargos cuando la Fiscalía les imputó los delitos de “muerte animal” y “lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal”. Solo dos de siguen detenidos mientras avanza la investigación: el veterinario, Carlos Cifuentes, y el organizador, Juan Esteban León Ramírez.

Elementos de la Fiscalía de Colombia, aseguran el predio cerca de Bogotá. Fiscalía Colombia

El entarimado construido para que los perros pelearan, y en el que las autoridades encontraron rastros de sangre, estaba en un kiosko. A su alrededor estaban dispuestas sillas plásticas para el público, según cuenta la Fiscalía. “Estas personas, que estuvieron como meramente espectadores, realizaron una financiación de dicho evento”, dice el fiscal encargado del caso. “Para poder asistir, tenían que hacer un pago previo que oscilaba entre los 200.000 a 300.0000 pesos”, añadió, entre 50 y 80 dólares.

Las peleas de perros están prohibidas en Colombia. Una ley de 2025, llamada Ley Ángel, los protege del matrato y señala que la persona que genere su muerte puede incurrir en penas de prisión de hasta cuatro años y de una multa de hasta 60 salarios mínimos - 105 millones de pesos o unos 28.200 dólares.

“Este es un golpe histórico a una red criminal internacional”, dijo ante la noticia la senadora animalista Andrea Padilla al conocer la noticia, quien pertenece al partido Alianza Verde y fue reelegida en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. La política fue una de las líderes de la iniciativa en el cuatrenio anterior para endurecer las penas a quienes maltraten o maten a los animales.