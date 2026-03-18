El centro de innovación DFactory de Barcelona inicia las obras para triplicar su tamaño

Acto de puesta de la primera piedra de la ampliación del 'hub' de innovación DFactory en la Zona Franca de Barcelona.

La ampliación del ‘hub’ de la Zona Franca prevé la creación de 5.000 puestos de trabajo indirectos con una inversión estimada en 50 millones de euros

El centro de innovación DFactory en la Zona Franca de Barcelona ha iniciado esta semana las primeras obras de ampliación de sus instalaciones. El proyecto supone triplicar su tamaño, pasando de 17.000 a 60.000 metros cuadrados. Para ello, cuenta con una inversión estimada en 50 millones de euros. Según el consorcio, la ampliación creará 1.500 puestos de trabajo directos y otros 5.000 indirectos. Durante el acto de colocación de la primera piedra, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que la capital catalana necesita “más espacios económicos para que la gente pueda trabajar en la ciudad.”

El plan incorporará cuatro nuevos edificios destinados a la fabricación, a albergar laboratorios e innovación y permitirá acoger servicios y grandes eventos. Se espera que los nuevos espacios estarán disponibles a inicios de 2027. Entre las futuras edificaciones está previsto que se levante Cubo, un espacio con una superfície de 1.100 metros cuadrados que se dedicará a actos internacionales relacionados con la indústria puntera 4.0 y a actividades ciudadanas.

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Dos de los edificios proyectados tendrán la planta baja dedicada a a la fabricación de tecnologías mientras que las otras tres plantas acogerán laboratorios, centros tecnológicos y oficinas. La intención del consorcio es, con las nuevas instalaciones, poder atraer empresas innovadoras y favorecer la generación e proyectos conjuntos y nuevas líneas de investigación aplicada.

Collboni ha resaltado que se trata de “uno de los proyectos de transformación más importante en el horizonte de 2035″, ya que, según el alcalde, se trata de un “espacio de oportunidad económica”. La ampliación del centro de innovación es parte de la segunda fase, ya prevista, de construcción de la DFactory que cuenta actualmente con 44 empresas tecnológicas. Según Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca, el hub es “uno de los centros europeos más importantes para la indústria 4.0.”

Además de sectores tradicionales de la indústria 4.0, la ampliación del DFactory Barcelona apostará por la atracción de empresas tecnológicas vinculadas al ámbito de la salud, la alimentación y la agricultura avanzada, que son considerados “sectores clave de la nueva economía y estrechamente relacionados con la calidad de vida y la sostenibilidad”, según han destacado desde el Consorcio.

Actualmente DFactory alberga empresas vinculadas a la inteligencia artificial, la robótica, la sensoria y la impresión 3D. Además, también cuenta con empresas especializadas en tecnologías de blockchain y ciberseguridad. “Estamos construyendo un proyecto estratégico, único en el mundo, que sigue creciendo para consolidar Barcelona como referente de la nueva indústria”, ha afirmado el presidente ejecutivo Pere Navarro.