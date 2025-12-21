Adiós a los altavoces sosos: Ikea tiene los modelos más diferentes, decorativos y con mucho estilo

Añade un toque de personalidad a tu hogar con estos altavoces de Ikea.

Combinan diseño, sonido y tecnología: su forma circular con colores llamativos llena de personalidad cualquier rincón del hogar

Los altavoces suelen caracterizarse por diseños sencillos, minimalistas y con formas clásicas. Pero ¿quién dijo que la tecnología no podía ser decorativa? Ikea vuelve a desmontar este mito con una propuesta que va mucho más allá del sonido. Se trata de unos altavoces —que no parecen altavoces— que se consolidan como auténticas piezas decorativas, con diseño circular y colores que lo complementan.

Además de permitir escuchar música, podcasts o audiolibros, estos modelos aportan estilo y personalidad a cualquier estancia del hogar. Una combinación perfecta de diseño y funcionalidad que transforma un objeto tecnológico en un elemento más del interiorismo.

La clave de su encanto radica en su combinación de diseño, color y sonido. Aprovechando que estamos en el mes de los regalos, se posicionan como una elección ideal para Navidad. A continuación, una selección de diferentes modelos y tamaños que se adaptan a distintos estilos decorativos:

Así son los altavoces decorativos de Ikea

Altavoz portátil con Bluetooth en color naranja

La prueba perfecta de que un objeto de diseño también puede ser funcional. Este modelo presenta un llamativo patrón de cuadros y triángulos, además de un tamaño compacto de 19 centímetros.

Se caracteriza por un diseño portátil con batería recargable. Puede colocarse sobre cualquier superficie gracias a su base de metal o colgarse en la pared, por lo que se adapta con facilidad al estilo del espacio.

Altavoz portátil con Bluetooth SOLSKYDD, de Ikea. IKEA

Altavoz con Bluetooth en color verde

Un elemento decorativo diferente, caracterizado por un elegante patrón de rayas en blanco y negro que se combina con el verde como color protagonista. Ofrece un sonido nítido y claro gracias a sus tres ajustes de ecualización (EQ).

Su tamaño es de 29 centímetros. Al igual que el modelo anterior, permite colocarse de pie o fijarse a la pared.

Altavoz con Bluetooth SOLSKYDD, de Ikea. IKEA

Altavoz con Bluetooth y diseño de pared

Este modelo, con un mayor tamaño de 45 centímetros, está diseñado exclusivamente para colgarse en la pared. Destaca por su sonido potente y definido e incorpora tres ajustes de EQ que permiten adaptar el audio a cada necesidad.

Altavoz de pared con Bluetooth, de Ikea. IKEA

Función Spotify Tap

Otro de los grandes atractivos de estos altavoces es su facilidad de uso. Todos los diseños incorporan la función Spotify Tap, que permite reproducir música directamente desde la aplicación con un solo toque, sin necesidad de utilizar el teléfono. Un botón basta para retomar tus canciones favoritas justo donde las dejaste.

Además, esta función genera listas de reproducción personalizadas basadas en tu historial, ideal para descubrir nueva música que podría convertirse en tu próxima obsesión.

Fácil acceso a la música. IKEA

Preguntas frecuentes sobre los altavoces de Ikea

¿Son un buen regalo de Navidad?

Sin duda. En estas fechas, sorprender es clave, y estos altavoces decorativos son ideales tanto para los amantes de la tecnología como para quienes valoran el diseño.

¿Permiten conectarse entre sí?

Sí. Todos los modelos incorporan un modo multialtavoz que permite conectarlos entre sí mediante Bluetooth y mejorar la experiencia sonora.

En el caso del altavoz portátil naranja, ¿incluye cable?

No, tanto el cable USB-C como el adaptador USB se venden por separado.

¿Hay algún otro modelo sin estampado?

Para los más minimalistas que prefieran un estilo más clásico, todos los diseños de esta lista también están disponibles en color blanco.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de diciembre de 2025.

