Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Adiós a los altavoces sosos: Ikea tiene los modelos más diferentes, decorativos y con mucho estilo

Combinan diseño, sonido y tecnología: su forma circular con colores llamativos llena de personalidad cualquier rincón del hogar

Artículos de EL PAÍS Escaparate sobre altavoces de Ikea.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los altavoces suelen caracterizarse por diseños sencillos, minimalistas y con formas clásicas. Pero ¿quién dijo que la tecnología no podía ser decorativa? Ikea vuelve a desmontar este mito con una propuesta que va mucho más allá del sonido. Se trata de unos altavoces —que no parecen altavoces— que se consolidan como auténticas piezas decorativas, con diseño circular y colores que lo complementan.

Además de permitir escuchar música, podcasts o audiolibros, estos modelos aportan estilo y personalidad a cualquier estancia del hogar. Una combinación perfecta de diseño y funcionalidad que transforma un objeto tecnológico en un elemento más del interiorismo.

La clave de su encanto radica en su combinación de diseño, color y sonido. Aprovechando que estamos en el mes de los regalos, se posicionan como una elección ideal para Navidad. A continuación, una selección de diferentes modelos y tamaños que se adaptan a distintos estilos decorativos:

Así son los altavoces decorativos de Ikea

Altavoz portátil con Bluetooth en color naranja

La prueba perfecta de que un objeto de diseño también puede ser funcional. Este modelo presenta un llamativo patrón de cuadros y triángulos, además de un tamaño compacto de 19 centímetros.

Se caracteriza por un diseño portátil con batería recargable. Puede colocarse sobre cualquier superficie gracias a su base de metal o colgarse en la pared, por lo que se adapta con facilidad al estilo del espacio.

Estos altavoces de Ikea decoran cualquier rincón del hogar.
COMPRA POR 49,99€ EN IKEA

Altavoz con Bluetooth en color verde

Un elemento decorativo diferente, caracterizado por un elegante patrón de rayas en blanco y negro que se combina con el verde como color protagonista. Ofrece un sonido nítido y claro gracias a sus tres ajustes de ecualización (EQ).

Su tamaño es de 29 centímetros. Al igual que el modelo anterior, permite colocarse de pie o fijarse a la pared.

Estos altavoces de Ikea combinan diseño y tecnología.
COMPRA POR 69,99€ EN IKEA

Altavoz con Bluetooth y diseño de pared

Este modelo, con un mayor tamaño de 45 centímetros, está diseñado exclusivamente para colgarse en la pared. Destaca por su sonido potente y definido e incorpora tres ajustes de EQ que permiten adaptar el audio a cada necesidad.

Estos altavoces de Ikea son perfectos para decorar el hogar.
COMPRA POR 99,99€ EN IKEA

Función Spotify Tap

Otro de los grandes atractivos de estos altavoces es su facilidad de uso. Todos los diseños incorporan la función Spotify Tap, que permite reproducir música directamente desde la aplicación con un solo toque, sin necesidad de utilizar el teléfono. Un botón basta para retomar tus canciones favoritas justo donde las dejaste.

Además, esta función genera listas de reproducción personalizadas basadas en tu historial, ideal para descubrir nueva música que podría convertirse en tu próxima obsesión.

Estos altavoces de Ikea decoran cualquier rincón del hogar.

Preguntas frecuentes sobre los altavoces de Ikea

¿Son un buen regalo de Navidad?

Sin duda. En estas fechas, sorprender es clave, y estos altavoces decorativos son ideales tanto para los amantes de la tecnología como para quienes valoran el diseño.

¿Permiten conectarse entre sí?

Sí. Todos los modelos incorporan un modo multialtavoz que permite conectarlos entre sí mediante Bluetooth y mejorar la experiencia sonora.

En el caso del altavoz portátil naranja, ¿incluye cable?

No, tanto el cable USB-C como el adaptador USB se venden por separado.

¿Hay algún otro modelo sin estampado?

Para los más minimalistas que prefieran un estilo más clásico, todos los diseños de esta lista también están disponibles en color blanco.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre ofertas en mesas y sillas durante todo el mes de diciembre.

Ikea lanza descuentos exclusivos en mesas, sillas y básicos para el hogar solo hasta el 31 de diciembre

Claudia Farnos Llera
¿Cómo decorar la mesa de Navidad​? Ikea tiene los 12 productos clave.

Cómo decorar y preparar la mesa de Navidad: Ikea tiene los 12 imprescindibles para sorprender a tus invitados

Claudia Farnos Llera

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Lo más visto

  1. Uno de los promotores de la señal V-16 de tráfico: “Es duro oír el testimonio de víctimas que han sufrido amputaciones al poner los triángulos”
  2. Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
  3. Cae una organización que enviaba camiones cargados de cocaína desde Marbella hasta varios países europeos
  4. La policía registra varios domicilios y las oficinas de la ministra francesa Rachida Dati por otro presunto caso de corrupción
  5. Manuel Castells, sociólogo: “El mundo está en un proceso de autodestrucción”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_