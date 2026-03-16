Convento Jerusalén consigue el premio a la mejor falla de València de 2026 con ‘Redimonis’

L’Antiga de Campanar se alza con el segundo puesto del podio y Na Jordana, en pleno barrio del Carme, consigue el tercero

La comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal se ha alzado este 2026 por segundo año consecutivo con el primer premio de las fallas con su monumento ¡Redimonis! Quin és el teu preu? (¡Redemonios! ¿Cuál es tu precio?), obra del artista David Sánchez Llongo, que reflexiona sobre la pérdida de valores y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para alcanzar el éxito. Son “imponentes demonios disfrazados de salud, dinero y amor que, con una sonrisa, te tientan”, explica la propia comisión. Es la falla más cara de todas las de la sección de Especial, con un presupuesto de 260.000 euros.

Este año las falleras mayores de Convento Jerusalén son Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig, ambas nietas de Juan Roig y Hortensia Herrero, que estaban en primera fila durante la lectura de los premios ataviados con los tradicionales blusones y han celebrado el veredicto con el resto de falleros.

El presidente de la Falla, Paco Segura, ha subrayado que este es el premio número 19 y están “encantados” ya que es una comisión con 133 años que apuesta por estar “lo más altos del podio. Nos esforzamos para tener el presupuestos más importante y los mejores artistas del momento, y fruto de ello es una falla digna para pasar a los anales de la historia”.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y las falleras mayores Carmen Prades y Marta Mercader, han acudido hasta la comisión para dar a los falleros de Convento la enhorabuena por ese primer premio.

El segundo premio ha ido a parar a la comisión de L’Antiga de Campanar, y el tercero ha recaído en la falla Na Jordana, en pleno barrio del Carme, según ha anunciado poco antes de las diez de la noche el concejal Santiago Ballester, presidente de la Junta Central Fallera.

La falla de Convento Jerusalén-Matemático Marzal de 2026, que firma el artista David Sánchez Llongo y que lleva por título 'Redimonis'. Monica Torres

El cuarto premio ha sido para la Plaza del Pilar, el quinto para Sueca-Literato Azorín, el sexto para Reino de València-Duque de Calabria, el séptimo se ha ido hasta la falla de Exposición-Micer Mascó, el octavo ha sido para Almirante Cadarso-Conde Altea, y el noveno para Cuba-Literato Azorín.

La comisión de Convento consiguió en 2025 el doblete, es decir el máximo galardón para su falla infantil y para la grande. Este año el primer puesto del podio en infantiles ha recaído en la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal, gracias al monumento del artista Zvonimir Ostoic.

Zvonimir Ostoic es un arquitecto chileno con raíces ítalo-croatas, lleva veinticuatro años en València y se ha convertido, este año, en el primer artista fallero extranjero en ganar el ninot indultat infantil y, además, en encumbrar a la falla infantil de la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal. En la imagen, ante la falla infantil ganadora. EFE/Manuel Bruque Manuel Bruque (EFE)

La sección de Especial se compone este año nueve fallas, la mayoría en el centro de la capital, con un presupuesto global estimado en millón y medio de euros. Son las comisiones Convento Jerusalén-Matemático Marzal (260.000 euros), Plaza del Pilar (180.000), Na Jordana (185.000 euros), Exposicio-Micer Mascó (195.000 euros), Sueca-Literato Azorín (171.500), Reino de Valencia-Duque de Calabria (107.000), Almirante Cadarso-Conde Altea (170.100 euros), y L’Antiga de Campanar (200.000 euros).

La comision Cuba-Literato Azorín ha tenido que concluir la plantà del monumento ante la ausencia del artista. “No creíamos que tendría este desenlace”, reconocía que si se coge el proyecto de la falla titulada Passant a millor vida’, con un coste de 110.000 euros. “Falta mucho por montar por arriba, los bajos, figuras y acabar los detalles y cartelería”, explicaba hace unas horas un miembro de la comisión.

Vista general de la falla Na Jordana este lunes en el que la ciudad ha amanecido con los cientos de monumentos falleros ya montados y listos para ser consumidos por el fuego el próximo día 19 de marzo. Monica Torres

En la mayoría pueden encontrarse críticas políticas nacionales, con ninots de Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Abascal o Ayuso, e incluso referencias a la corrupción con figuras de Ábalos, e internacionales, en las que Trump acapara el protagonismo, como Papá Noel o como el conductor de un cangrejo que coge el mundo, acompañado de otros líderes como Putin, Kim Jong-Un, Netanyahu, Zelenski o Maduro.

También hay espacio para la política valenciana y se puede ver a la alcaldesa Catalá y al concejal Caballero vestidos de falleros y sobre un burro en cuya cola están las moscas cojoneras de Bernabé (PSPV) y Fuset (Compromís). Y no falta la tradición valenciana con una parada de la Escuraeta (artesanos y alfareros) o con el homenaje al artista Mario Gual como capitán de barco tras 25 años en la falla Na Jordana.