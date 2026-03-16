El ‘boom’ fallero tras la pandemia

Van en grupo. Les abrigan chaquetas o polares con el color de su respectiva falla y el típico pañuelo fallero al cuello de cuadros blancos y azules y toman las calles de València desde la Crida [invitación a la fiesta y entrega simbólica de las llaves de la ciudad a los falleros] desde finales de febrero. “Nueve de mis 14 amigas son falleras”, asegura Gloria Delgado, de 19 años. La joven es miembro de la comisión Comte de Salvatierra-Ciril Amorós, la tercera más numerosa de las 382 que componen el censo fallero. “Somos bastante gente joven y muchos son nuevos”, explica esta estudiante de Farmacia que desde abril forma parte de este falla con 894 componentes. Las comisiones han roto este año el récord y suman 128.675 inscritos, según la Junta Central Fallera –la JCF–, 8.440 más que en la pasada edición.

Delgado señala que hizo “dos años de lista de espera” para entrar en esta comisión. “Intenté unirme con mis padres hace dos años. El año pasado volví a intentarlo yo sola y entonces me cogieron”, recuerda la joven, que considera que ser fallero está de moda. El 28% de los falleros en 2026 tiene menos de 18 años, según la JCF, el organismo que organiza la fiesta más famosa de Valencia. Aunque según la misma entidad, la subida se produce por el aumento de falleros adultos.

Toni Hernández, de 51 años, es el presidente de esta comisión ubicada en el Ensanche, una de las zonas más exclusivas de Valencia. Mientras toma un café cortado en el Mercado de Colón –cerca del monumento y de la carpa– Hernández asegura que el aumento de falleros se dio tras la pandemia. “La gente se mete en más cuestiones lúdicas y eso ha repercutido en el censo”, señala Hernández.

Muchas fallas tienen aforo de miembros. “Nuestro tope es de 850 falleros, en el que estamos ahora. Movernos hacia arriba no lo contemplamos por comodidad y disfrute de todo, para que tenga un poco de sentido. Si no, se desborda”, señala Hernández. “Unas 40 personas” están en la lista de espera de esta comisión, apunta su presidente.

Esta falla pertenece a la agrupación Gran Vía compuesta por 13 comisiones. “10 u 11 tienen el aforo cerrado. Es una lástima porque el crecimiento de una falla es algo bonito, pero llega un momento en el que no da más de sí. Y no es algo ni de zonas ni de fallas en concreto, es generalizado”, asegura.

La falla con más inscritos, 1.126, es Glòria‑Felicitat‑Tremolar, en la pedanía de Castellar-L’Oliveral. David Ramos, de 38 años, se unió el año pasado a la comisión. “Cuando llegan las Fallas, a las 21.00 horas quedamos allí con los niños. Se agradece desconectar del trabajo, el estrés, la situación del país… Es una vía de escape. Te reencuentras con gente del pueblo que hace años que no veías”, asegura Ramos.

Ramos llegó a esta comisión a través de su hija de seis años que estaba apuntada antes que él. “Mi cuñada y mi hermano, que tenían a su hijo apuntado, me recomendaron que me animara a inscribir a la mía”, recuerda. “Yo sabía que en esa falla hacían muchas actividades para niños todos los días. Creo que tiene mucho que ver con el aumento de la gente adulta que se ha incorporado”, señala.

La pedanía de Castellar-L’Oliveral, al sur de Valencia, se vio golpeada por la dana de octubre de 2024 y cuenta con miembros de municipios también afectados como Paiporta, Sedaví o Massanassa. En lista de espera tienen a 60 personas y el tope de aforo es de 850 adultos. “Los niños son los que más han subido”, explica el presidente de la falla Manolo Bayona, de 62 años.

“Siempre hemos sido una falla abierta. Si vas al centro da la sensación de que son más cerradas, solo para los falleros”, explica. Y señala que “quizá sea por eso”, que sean tantos.

Las comisiones inscritas en la Junta Central Fallera –las que participan de la fiesta en la capital– proceden de los municipios de València, Quart de Poblet, Mislata, Burjassot y Xirivella. La segunda comisión con más inscritos, según el censo fallero, es la falla de Xirivella València-Teodor Llorente, con 969.

Lo que los sociólogos llaman “efecto rebote” tras la pandemia, se aprecia en los datos ofrecidos por el diario Levante-EMV a principios de este año. 19 comisiones de las 352 tienen menos de un centenar de falleros. Antes de la pandemia eran el doble de fallas. 54 comisiones que tienen más de 500 personas, y en 2019 solo había 25 con esa cantidad. La media de falleros por comisión es de 321 personas. En cuanto al género en esta edición, el 56,13% del censo fallero son mujeres mientras que el 43,87% son hombres.

Una de las polémicas de estas Fallas ha estallado por las carpas que montan las comisiones en la calle, lo que ha provocado quejas por la anticipación con la que se han montado y la cantidad. Fernando Manjón, presidente de la Interagrupación de Fallas, señala que “no es de este año” el asunto de la cantidad de carpas. “Las carpas nacen porque los falleros no cabemos dentro de los casales. Cuanto más grandes son las comisiones, más grande la carpa. Hay comisiones que ya no caben dentro de la carpa. Que seamos tantos falleros tiene ventajas e inconvenientes”, señala