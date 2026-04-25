La manifestación del 25 d’Abril reivindica la lengua valenciana y los servicios públicos

Decenas de personas durante una manifestación por el 25 d'Abril con el lema 'Davant les agressions, som la força del país', este sábado en València.

La manifestación de la jornada reivindicativa del 25 d’Abril ha criticado los gobiernos “sectarios” y reivindicado la lengua valenciana y servicios públicos como la sanidad. “Queremos un país con futuro, democrático y libre”, ha proclamado. De esta manera se ha expresado ante los medios antes de comenzar la marcha, la presidenta de Acció Cultural del País Valencià (APCV), Anna Oliver, ha hecho hincapié en la lengua y la cultura valenciana “capaces de reunir las luchas transversales desde la sostenibilidad y la reivindicación de la protección de la huerta a los servicios públicos, como es la sanidad pública, pasando por la memoria democrática”.

La marcha, convocada por Acció Cultural del País Valencià, ha partido pasadas las 18.20 horas de la plaza de San Agustín sin incidentes, aunque con unos 20 minutos de retraso. Los asistentes han mostrado carteles y pancartas con los lemas “País Valencià, llengua, cultura i futur”, “Qui estima la llengua la fa servir”, “La llengua no és toca”, “Revertim la substitució lingüstica” o “La memòria no es toca”, y han coreado proclamas como “València serà la tomba del feixisme” o “País Valencià antifeixista”.

La manifestación de este año, bajo el lema Davant les agressions, som la força del país,-Ante las agresiones, somos la fuerza del país- y encabezada por una colla de tabal i dolçaina, ha contado con la participación de diferentes dirigentes y cargos políticos como Àgueda Micó (Compromís) y otros partidos de izquierda y ha insistido en que la sociedad quiere un gobierno que “no persiga” a quienes hablan en valenciano.

En palabras de Anna Oliver, “queremos un país democrático y libre; queremos que -el ejecutivo valenciano- deje de ser sectario y queremos que gobierne para todo el mundo”, ha dicho, para remarcar: “Queremos un gobierno que no persiga a los que hablamos en valenciano”. Además, también ha deseado un país “de futuro en el que los jóvenes puedan tener un trabajo y no tengan que dedicarse exclusivamente al mundo del turismo”.

Mientras, en declaraciones a los medios, la diputada en el Congreso, Àgueda Micó, ha subrayado que “hoy hemos venido a defender nuestros derechos”. En un momento, ha continuado, “en el que la extrema derecha quiere acabar con todo lo que es diferente, también con la cultura y la lengua propia, la nuestra, creo que más que nunca hemos de reivindicar que estamos bien vivos”.

En esta línea, ha celebrado que “nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra forma de verlo es intocable”. “No permitiremos que nadie haga mal a lo que somos los valencianos y las valencianas”, ha apostillado.

Al finalizar la marcha, se ha hecho lectura del manifiesto, que denuncia, entre otras cosas, “la mal llamada ‘ley de libertad educativa’, que ofrece una falsa libertad a cambio de arrinconar el valenciano en la escuela, junto con la reciente censura de autores catalanes y baleares en las aulas, es una de las muestras más nefastas de la deriva ideológica antivalenciana del Consell”.

Igualmente, “resulta vergonzoso el maltrato que sufren los nombres de nuestros pueblos y ciudades. Sin ir más lejos, en la misma ciudad de València, contradiciendo el criterio lingüístico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), se quieren aceptar la acentuación blavera y la forma bilingüe”.

También se ha criticado la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024, que se saldó con 230 víctimas mortales y daños cuantiosos: “No olvidamos la gestión negligente y asesina de la dana. Porque no lo podremos olvidar nunca, porque se nos encoge el corazón cuando pensamos en la cantidad de vidas que se podrían haber salvado, en el inmenso sufrimiento que se podría haber evitado”.