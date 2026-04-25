El Barça perdona al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions

El Barcelona no terminó de castigar al Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions. Las azulgranas empataron en el Allianz Arena en un duelo competido en el que dominaron el balón, pero en el que les faltó contundencia ante un rival eficaz en sus contraataques. El equipo dirigido por Pere Romeu se adelantó pronto con un gol de Ewa Pajor en una primera mitad en la que el Bayern, replegado y reactivo, se creció en el tramo final. Tras el descanso, con el mayor dominio del Barça, las locales encontraron el empate por medio de Kett —expulsada después por un tirón de trenzas a Salma Paralluelo— y se aferraron al resultado como un botín que les permite llegar vivas a Barcelona. Todo queda abierto para la vuelta, el domingo 3 de mayo en el Camp Nou, donde el Barça buscará su sexto billete consecutivo a la final (Arsenal y Lyon disputan este domingo la ida de la otra semifinal).

MUN B. Múnich Femenino 1 Ena Mahmutovic, Giulia Gwinn, Glódís Viggósdóttir, Franziska Kett, Vanessa Gilles, Linda Dallmann (Stine Ballisager, min. 80), Momoko Tanikawa, Klara Bühl (Arianna Caruso, min. 74), Bernadette Amani, Georgia Stanway y Pernille Harder (Edna Imade, min. 93) FCBF FC Barcelona Femenino 1 Cata Coll, Ona Batlle, Esmee Brugts, Mapi León, Irene Paredes, Patri Guijarro, Vicky López (Clara Serrajordi, min. 61), Alexia Putellas, Clàudia Pina (Kika Nazareth, min. 72), Ewa Pajor y Caroline Graham Hansen (Salma Paralluelo, min. 72) Goles 0-1 min. 7: Ewa Pajor. 1-1 min. 68: Franziska Kett Arbitro Ivana Martincic

Tarjetas amarillas Vicky López (min. 17), Patri Guijarro (min. 82), Ena Mahmutovic (min. 90), Clara Serrajordi (min. 93) Tarjetas rojas Franziska Kett (min. 79), Barcala (min. 80)

Ambos equipos llegaron en situaciones idénticas: dominadores en sus competiciones domésticas, ya campeones de sus respectivas Ligas y Supercopas, y con una única derrota en lo que va de curso. La de las bávaras, precisamente ante el Barça a principios de octubre: un duro 7-1. Aquel recuerdo pesó en la memoria del Bayern, que salió con cierto temor, pero se envalentonó cuando sus rivales perdonaron muchas ocasiones.

Ninguno quiso reservar nada en el primer asalto hacia la final continental de Oslo. Pere Romeu apostó por su once más fiable y en mejor forma de la temporada, con Patri Guijarro como faro en el centro del campo. José Barcala, por su parte, recuperó para el once a Klara Bühl —la futbolista más desequilibrante del conjunto alemán— en la banda izquierda, por delante del doble pivote y por detrás de la punta, Pernille Harder, segunda máxima goleadora de la Champions, empatada antes del encuentro con Ewa Pajor. Dos viejas conocidas, excompañeras en el Wolfsburgo, frente a frente.

El Bayern, de inicio, evitó la presión alta con una idea clara: reforzar la defensa con efectivos, esperar y salir en largo buscando a Harder y a Bühl, incordiada por Ona Batlle. Fue el Barça quien asumió el control del balón, con calma y seguridad, avanzando poco a poco. Especialmente por la derecha, mediante combinaciones entre Graham Hansen, Vicky López y Ona, aunque se toparon con la velocidad de Kett en el lateral. El carril central, muy poblado por jugadoras bávaras, ofreció menos espacios.

El gol, sin embargo, llegó desde el sector derecho. Patri encontró el desmarque de Esmee Brugts, que centró para que Pajor rematara. Y tras el tanto, el partido se adormeció. Pese al gol encajado, el Bayern se mantuvo muy replegado y ordenado, con el mismo plan de juego. El Barça prolongó su protagonismo con el balón, pero las llegadas fueron perdiendo frecuencia, con un ritmo más contenido que en el inicio para minimizar los riesgos del Bayern que Irene Paredes y Mapi León protegieron con solvencia atrás.

De repente, el Bayern despertó, y puso en apuros al Barça en los últimos minutos de la primera parte, obligando a Cata Coll a aparecer. Kett subió al ataque y, en uno de sus disparos, desde la frontal, la guardameta salvó el marcador en una gran intervención.

Tras saborear el gol, las alemanas se envalentonaron tras el descanso, y el Barça le siguió con dos marchas más, con peligrosos disparos de Brugts y mayores espacios para Alexia Putellas y Claudia Pina. Sin embargo, cuando las azulgranas se acercaban y acercaban al segundo, el plan de Barcala se cumplió: en una transición y tras una carrera de Harder, Kett apareció sola dentro del área para firmar el empate.

Con la eliminatoria reiniciada, el Bayern se volcó a defender, y el Barça abusó de centros sin destinatario. El escenario se oscureció para las bávaras cuando Kett fue expulsada tras agarrar de las trenzas a Salma Paralluelo, y también Barcala, desde la banda, por sus protestas. Con una jugadora menos, las locales resistieron como pudieron, con la guardameta Mahmutovic exigida, las futbolistas ya sin gasolina y el Barça empujando con todo.

Quizás, con nervios de más que no le permitieron rematar el partido, y mucho menos la eliminatoria.