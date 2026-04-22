Pere Romeu, tras ganar la liga: “Juegue quien juegue, el Barcelona mantiene su identidad”

Esta temporada, el Barcelona se vio obligado a mirar a la cantera. Las siete salidas de verano, la plantilla corta y las lesiones pronosticaron un curso más complicado, y el entorno se sumió en dudas. “Cada uno tendrá su opinión. Lo único que puedo decir es que nunca hemos dudado de nosotras mismas, de las jugadoras que somos, de las que hemos formado esta plantilla este año, de las que han subido al primer equipo… Todo el ruido que llega desde fuera… al final es ruido”, aseguró Alexia Putellas tras ganar este miércoles la undécima liga del Barça en el campo del Espanyol a Esport3.

Al equipo le sucedió lo contrario. Lejos de caer, se revitalizó con las jugadoras más jóvenes: Clara Serrajordi, Aïcha Camara y Sydney Schertenleib sumaron minutos y minutos, afianzándose en más de una vez en onces titulares de máxima exigencia. Otras, como Vicky López, que ya había despuntado anteriormente, se consolidó definitivamente, sobre todo ante la ausencia por lesión de Aitana Bonmatí. Y el equipo, lejos de desmejorar, se encontró con otra versión. “Juegue quien juegue, el Barcelona mantiene una identidad muy marcada”, reivindicó el técnico Pere Romeu. En total, este curso han sido alineadas 27 jugadoras diferentes. “Hay muchas futbolistas jóvenes de gran nivel, pero lo que realmente marca la diferencia es la personalidad con la que hacen las cosas. No solo son buenas futbolistas, sino que tienen mucha personalidad. Me quito el sombrero con las jugadoras”, añadió.

Y sobre el campo del Espanyol, la mayoría fueron jóvenes. “Hoy hemos hecho un once con muchas jugadoras jóvenes, y hemos tenido una primera parte con un gran control en el centro del campo”, explicó Romeu. Una de ellas, Serrajordi. “Es inexplicable. Estoy muy agradecida por los minutos y la confianza”, confesó la centrocampista.

Con ellas lograron alcanzar el séptimo título consecutivo en consonancia con las veteranas. “Estoy súper feliz de vivir este ciclo ganador, de aportar mi granito de arena”, compartió Alexia. “Lo valoramos mucho, no es fácil lo que estamos logrando. Ahora le decía a Serra[jordi] que los primeros años no ganábamos ligas. Parece que se da por hecho que el Barça vaya a ganar, pero es muy difícil mantenerse ahí cada año”, explicó Patri Guijarro. Pero de momento, la hegemonía perdura. “Va por apostar a nivel económico, que es lo que marca diferencias, y no todo el mundo puede hacerlo. Equipos como el Real Madrid y Atlético de Madrid son los que tienen que hacer sombra. Ojalá que dentro de poco la liga esté más competida”, reflexionó Sara Monforte sobre cómo romper este dominio.

Más allá de las celebraciones, el Barcelona ya tiene en mente su próximo objetivo. “La liga es el título de la regularidad; la Champions es el objetivo”, aseguró Alexia. Este sábado, las jugadoras se enfrentarán al Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions. Pere Romeu no se desvía, y ya tiene claro el plan de trabajo del jueves: “Mañana nos levantamos y metemos una turra de vídeo para presentar al Bayern”.