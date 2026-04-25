José Barcala, del Dépor al Bayern: un trotamundos español busca la revancha ante el Barça en las semifinales de la Champions

El técnico gallego, formado en A Coruña y con una amplia trayectoria internacional, afronta con el equipo alemán el reencuentro con el Barça tras el 7-1, su única derrota del curso. Las azulgranas persiguen su sexta final consecutiva

El 7-1 contra el Barça a principios de octubre del año pasado fue un golpe duro para el Bayern de Múnich. La primera reunión tras el encuentro fue muy tensa. “Quizá fui un poco ingenuo, pero si volviéramos a jugar mañana este partido, ajustaríamos algunas cosas, pero seguiríamos con la misma idea: somos el Bayern”, le dijo el técnico José Barcala (Meaño, Galicia; 44 años) a su equipo. Tras aquel duelo, el club alemán no ha vuelto a perder, y ya ha levantado la Supercopa y la liga. También el Barça, su rival hoy (18.15, Disney+ y TV3) en la ida de las semifinales de la Champions en el Allianz Arena (Arsenal-Lyon es el otro duelo).

“Mis jugadoras son muy maduras. Saben que no hay dos partidos iguales. Aquel no lo gestionamos bien, pero ya forma parte del pasado”, explica Barcala a EL PAÍS en un encuentro con unos pocos medios. El técnico, un trotamundos desde que salió del Deportivo de La Coruña y aterrizó el verano pasado en Alemania tras un periplo internacional en clubes masculinos y femeninos, señala tres áreas a controlar: la estructura posicional del rival, sus interacciones y el dominio de los duelos, además de la parte emocional.

“La estructura posicional del Barça es bastante diferente a lo que te sueles enfrentar. Sus interacciones, cómo generan tiempo y espacio… están muy sincronizadas”, analiza. Este año ha implementado ajustes tácticos para ser un equipo “más agresivo, fluido e impredecible”. En aquel 7-1, llevaba poco más de un mes en el banquillo alemán tras la salida de Alexander Straus.

Antes de eso, Barcala se había marchado a estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte a A Coruña. “Me enamoré del fútbol viendo al Súper Dépor, aquel del 94 que pierde la liga con el penalti de Djukic, de aquellos futbolistas como Bebeto, Mauro, Fran… A partir de ahí fue como una historia de amor con el club”, recuerda.

Y ahí nació un sueño que cumplió. Empezó a entrenar de joven, pasó por el Montañeros y finalmente reculó en el Dépor. “Es el club de mi vida, de mi infancia. Es mi casa”, resume sonriente. Allí estuvo siete años en diferentes roles —primero entrenando y en el staff en el fútbol base, y luego como director de metodología— en dos etapas distintas. “Me ayudó a ver el fútbol desde el prisma de la formación”, explica.

En 2017 dejó su hogar para “crecer profesionalmente y aprender idiomas”. Desde entonces, no dejó de viajar, acompañado siempre de su familia, su mujer y sus hijas. Primero, en Australia en las inferiores del Brisbane Roar, la última experiencia hasta ahora en equipos masculinos. Porque la llamada de Pedro Martínez Losa le cambió la vida: le dio la oportunidad de pertenecer al staff del Girondins de Burdeos: “Me abrió las puertas del fútbol femenino”.

Tras pasar por la selección escocesa y Suiza, donde con el Servette ganó el doblete doméstico, llegó a Múnich. Este sábado se reencuentra con el Barça. Ambos han cambiado. Para Barcala, el club azulgrana es “más agresivo y completo”. También comparten objetivo: la revancha. El Bayern, para darle la vuelta a aquel marcador. El Barcelona, aún sin Aitana Bonmatí, pero en un gran momento, para buscar su sexta final consecutiva y luchar por la orejona tras perderla el año pasado.