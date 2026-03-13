La falla municipal de València es un alegato contra la guerra: el Chaplin de ¡Armas al hombro!

La falla municipal de València, con Chaplin de figura central, diseñada por José Santaulalia y materializada por su hermano Alejandro Santaeulalia y por Vicente Llácer, ya domina la plaza del Ayuntamiento a tres días de la 'plantà' oficial.

La efigie del icono del cine vestido de soldado, que arderá el 19 de marzo, es la apuesta este año del Ayuntamiento

En su mano derecha sostiene una mariposa colorida. Con la otra sujeta el fusil que descansa en su hombro. La efigie de Charlot —de 27 metros de altura— mira a la multitud aglomerada en los flancos de la plaza del Ayuntamiento de Valencia la noche del jueves. El próximo 19 de marzo arderá como colofón final de las Fallas. El monumento municipal, fuera de concurso, representa el soldado que encarna Charlie Chaplin en la película ¡Armas al hombro!, de 1918. La cinta, estrenada cuando Europa aún olía a gas mostaza, es una sátira contra el sinsentido de la guerra.

“Nadie gana una guerra y no es el camino para solucionar nada”, señala Alejandro Santaeulalia, de 52 años, uno de los dos artistas falleros creadores del monumento. Mientras los drones iraníes y los misiles de Estados Unidos e Israel sobrevuelan Oriente Próximo, Santaeulalia ha vigilado el montaje de la obra desde la plaza. En la base del monumento se lee la palabra Hope –esperanza, en inglés– que titula la falla. La pieza ha sido confeccionada por Alejandro Santaeulalia y por Vicente Llácer. Y diseñada por José, hermano de Alejandro.

La figura de Charlot –nombre artístico de Chaplin– está pintada con tonos oscuros y cenicientos. El modelo es uno de los carteles originales con los que se estrenó el filme. Pero le han puesto la mariposa en una de las manos. El lepidóptero y otros elementos coloridos, como la palabra Hope, representan “lo bonito que es vivir y lo incompatible que es con el belicismo”, según Santaeulalia.

El proyecto de los hermanos y de Llácer viene de atrás. “Hace unos años presentamos uno similar. Este no es igual pero está basado en la misma idea. Al principio lo planteamos coincidiendo con el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, pero como la situación se volvió muy beligerante con la guerra de Ucrania, nos pareció un buen alegato contra las guerras”, explica Santaeulalia, que además de artesano fallero es arquitecto.

Vista desde abajo de la figura central de la falla municipal, titulada 'Hope' (Esperanza). Monica Torres

El solapamiento con la guerra de Irán ha sido coincidencia. Los ataques comenzaron el pasado 28 de febrero. Una de las primeras acciones fue la destrucción de una escuela de niñas en la que murieron casi 200 personas, un crimen presuntamente cometido por Estados Unidos. Pero el proyecto de la falla municipal se anunció a mediados de 2025. “Hemos tenido la desgracia de que la cosa se ha puesto bastante peor. El reclamo está más al día ahora”, señala Alejandro Santaeulalia.

La falla municipal, que levanta y sufraga el Ayuntamiento –ha costado 239.000 euros–, y suele ser más neutra y conciliadora, aunque sí toca temas sociales. Un caso para el recuerdo es el del monumento levantado en 2020 en plena pandemia de la covid-19. Ese año no se celebraron las fiestas más famosas de Valencia –patrimonio inmaterial de la UNESCO–. Pero sí se plantó la falla municipal. Era el busto de una mujer meditando con los ojos cerrados a la que se le añadió una mascarilla. Las comisiones falleras, sin embargo, sí tienen más margen para la sátira, la crítica o la gamberrada.

Kasia Gowin, de 50 años, contempla el acto del ensamblaje final de la falla desde un balcón del Ayuntamiento. Una grúa y algunos operarios rematan la falla con la cabeza de Charlot mientras tiene lugar un espectáculo de luces y pirotecnia. Gowin vive desde hace 20 años en Valencia, pero procede de un “pueblo muy pequeñito de Polonia en la frontera con Alemania”. Este país es vecino de Ucrania, en guerra con Rusia desde que en febrero de 2022 Vladimir Putin intentara por la fuerza la anexión de parte del territorio.”En el fondo todos estamos contra la guerra. Nadie quiere vivir en un país que está al lado de la guerra y mucho menos en un país donde hay guerra ahora mismo”, señala Gowin.

La falla municipal, protagonizada por Charles Chaplin, de contenido antibelicista. Monica Torres

El actor, un conocido antibelicista

“Chaplin era un conocido antibelicista”, asegura Santaeulalia. Aún hoy es habitual encontrar en redes sociales la escena final de El Gran Dictador, de 1940, en la que el cómico parodia a Adolf Hitler y clama desde un atril: “Lo siento, pero no quiero ser emperador. No quiero conquistar ni gobernar a nadie”.

La vida privada del actor y cineasta estuvo marcada por su compromiso político. En 1952 se le negó la entrada a Estados Unidos cuando volvía de un estreno en Londres. Eran los años del macartismo. El gobierno demócrata y senadores republicanos iniciaron una campaña difamación, juicios políticos y listas negras contra personalidades de Hollywood a las que se les atribuía afinidad por ideas marxistas y anti americanas. Tras este episodio, el actor se exilió en Suiza, donde vivió hasta su muerte en 1977.

“Es un personaje muy amable y universal. Lo elegimos por darle trascendencia a la falla y que lo puedan entender en cualquier parte del mundo”, afirma Santaeulalia sobre su Charlot.