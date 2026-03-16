México aboga por la permanencia del TMEC y el fin de los aranceles en el inicio de la revisión del tratado

Ebrard viajará esta semana a Washington para el arranque de las negociaciones y pedirá a Estados Unidos que retire las cargas que aún afectan a parte de sus exportaciones, en especial al acero y aluminio

México ha dejado claras sus prioridades para la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. En el inicio de las primeras reuniones formales que celebrará esta semana, primero con su vecino del norte, el país manufacturero pedirá el fin de los aranceles que todavía afectan a una parte de sus exportaciones, especialmente las de acero y aluminio, además de la preservación del espíritu primordial del acuerdo.

Esta semana la delegación mexicana viajará a Washington para iniciar una ronda de conversaciones bilaterales, con miras a que las partes decidan en julio si el TMEC se cancela, se extiende por 16 años adicionales, estableciendo una nueva fecha de expiración en 2042, o si continúa vigente sin una extensión inmediata y con exámenes anuales hasta que, eventualmente, se acuerde su renovación por 16 años antes de 2036. Cerca del 80% de los 664.837 millones de dólares que exportó México el año pasado tuvo como destino Estados Unidos, por lo que estas negociaciones —y el tono en el que se desarrollen— serán fundamentales para su aparato productivo.

La Secretaría de Economía informó que su titular, Marcelo Ebrard, y el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez viajarán este martes a la cita. El miércoles se espera que el secretario se reúna con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). Los funcionarios viajarán a Washington después de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes para afinar la agenda del arranque, agregaron. “México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán”, escribió Ebrard en un breve mensaje en la red social X.

Si bien cerca del 85% del comercio exterior mexicano se beneficia de las preferencias del TMEC, las mercancías que no cumplen las reglas de origen, que enfrentan medidas antidumping o cuotas compensatorias, o que están sujetas a disposiciones de seguridad nacional, deben enfrentar aranceles. El tratado, por ejemplo, no protege automáticamente a México frente a los gravámenes aplicados a ciertas exportaciones de acero y aluminio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 de Estados Unidos, que permite al Ejecutivo restringir importaciones cuando considera que amenazan la seguridad nacional.

La industria siderúrgica ha señalado que sus exportaciones cayeron casi a la mitad el año pasado debido a estas restricciones. México ha señalado que llevará una docena de temas comerciales a revisión, con el objetivo de corregir asimetrías en el tratado. Entre ellos destaca el sector del acero, donde el país ha identificado un déficit comercial en su contra.