México llega con confianza a las primeras negociaciones para la revisión del TMEC

La cuenta atrás para la revisión del tratado de libre comercio de Estados Unidos, México y Canadá (TMEC) arranca este lunes en Washington en el segundo en el que los negociadores se sienten en la mesa. Tras meses de especulaciones e incertidumbre, los representantes de los tres países finalmente comenzarán el debate sobre el futuro del acuerdo y sobre el potencial que América del Norte tiene como bloque económico en el mundo. México y Canadá han apostado porque el proceso sea la revisión de algunos puntos y una renovación expedita del acuerdo firmado en 2020, aunque la Administración de Donald Trump salga en ocasiones dudando sobre el futuro del documento. Los mexicanos serán los primeros en acudir a la capital estadounidense para tomar la temperatura a un entorno económico volátil. Los tres socios se han puesto como fecha límite para definir el futuro del TMEC el 1 de julio.

A la cabeza de la delegación mexicana estará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ya ha adelantado los temas que interesan a los empresarios mexicanos: las reglas de origen, las asimetrías comerciales y los aranceles que la Administración Trump ha impuesto a los socios en el último año a productos como el acero, el aluminio y la industria automotriz. Ebrard ha insistido en que el margen de negociación con Estados Unidos es holgado y que la apuesta por una renovación sin mayores concesiones es viable. “Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás”, ha mencionado en los últimos días sobre la preparación de su equipo ante las inminentes negociaciones. El secretario de Economía ha adelantado que las conversaciones con Canadá darán inicio en mayo.

La amenaza latente de Trump, de abandonar el TMEC por considerarlo “irrelevante”, ha parecido una técnica de negociación para varios sectores que no imaginan un mundo sin la integración comercial de los tres países que ya mueven el 29% del PIB mundial en mercancías. Sin embargo, el republicano ha logrado poner nerviosos a sus vecinos en el último año. La imposición de aranceles globales por parte de Estados Unidos no ha afectado a todos los bienes amparados por el TMEC, pese a que la Casa Blanca ha designado tarifas sectoriales. Tanto México como Canadá han demandado a la Administración de Trump considerar la eliminación de estos aranceles para seguir adelante con la integración comercial del bloque.

En México, las dudas sobre el futuro del tratado han provocado un estancamiento de la inversión en diversas industrias. La incertidumbre que tiene en suspenso estas inversiones, paradójicamente, comparte espacio con la certeza de que el proceso de revisión continúa. Hasta ahora, los tres socios han seguido al pie de la letra el manual que ellos mismos diseñaron para revisar lo que funciona y lo que no de los 34 capítulos de tratado. El primer paso han sido las consultas a los sectores comerciales involucrados en las que ha habido un consenso sobre la importancia y la necesidad de que el TMEC siga adelante. Ahora, los negociadores emprenderán varias rondas, de forma bilateral y trilateral, para conseguir llegar a un punto de acuerdo. El resultado puede ser una exitosa revisión que aclare el panorama hasta 2032 o una revisión anual en 2027 y 2028 que mantenga la incertidumbre comercial en la región.

Estados Unidos reveló en diciembre algunos de los aspectos que le interesa abordar con México en estas negociaciones. Jamieson Greer, representante de la oficina comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés), compareció ante el Congreso y señaló que una de las preocupaciones del Gobierno de Trump es la seguridad económica y la garantía de que México no sea utilizado por países como China como una puerta de entrada al mercado estadounidense. Además, apuntó que uno de los puntos más sensibles con el país latinoamericano tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores en México –un aspecto en el que hay unanimidad entre todos los sectores ideológicos de Estados Unidos-, así como las restricciones que el Gobierno mexicano ha puesto a las empresas energéticas para entrar a los sectores eléctrico y petrolero.

“Nuestro déficit comercial de bienes con nuestros socios sigue siendo extremadamente alto. Si bien el comercio dentro de Norteamérica es más propicio para fortalecer la seguridad nacional que el comercio con otras partes del mundo, nuestro elevado déficit comercial refleja la deslocalización de la producción y desventajas estructurales”, mencionó en su comparecencia a puerta cerrada, en la que también reconoció que entre los empresarios estadounidenses existe un consenso sobre que el TMEC debe seguir adelante y que solo hay que hacer algunos ajustes.

Para Randy Carr, director ejecutivo de World Emblem –una empresa maquiladora de parches y bordados que trabaja para firmas como New Era y Levi’s– el TMEC es la “columna vertebral” de las economías de México y Estados Unidos. Carr instaló hace 22 años una planta en Aguascalientes y desde entonces ha visto su negocio crecer de la mano de las ventajas que el acuerdo le da a las mercancías sin aranceles. El empresario mira de reojo las novedades que salen de Washington, Ciudad de México y Ottawa en torno al futuro del comercio. Su apuesta está en que los negociadores llegarán a un punto en común y el tratado se renovará. “No tenemos intención de dejar de crecer a menos que el gobierno, ya sea de Estados Unidos o de México, nos dé una razón para detenernos. Que esa inversión termine o no en nuestra fábrica en México dependerá de cómo se desarrollen estas negociaciones”, explica el empresario estadounidense.

Empresarios como Carr se han vuelto, en los últimos meses, los sorpresivos aliados de México. Varios de ellos han entregado su testimonio a la USTR para contar cómo sus negocios dependen de la integración de América del Norte que comenzó hace más de 30 años. Una de esas historias es la de la industria automotriz que necesita que un automóvil cruce las fronteras de los tres países hasta ocho veces para lograr el producto final. “[El TMEC] permitió a las empresas optimizar la logística, coordinarse a través de las fronteras y forjar alianzas productivas a largo plazo. Contribuyó a la creación de empleo formal en México y fortaleció la integración operativa de la industria norteamericana. Garantiza normas, pero no una modernización industrial”, describe un análisis reciente del think tank The Dialogue, con sede en Washington. Los tres socios también han puesto el ojo en el futuro, tanto en la implementación de la inteligencia artificial en diversos sectores como en lograr industrias de alto valor agregado. “La cuestión no es si el TMEC debe mantenerse. Debe mantenerse. El comercio es una condición necesaria, pero no suficiente. La estabilidad que proporciona es la base sobre la que se sustenta todo lo demás. La verdadera pregunta es qué sucederá después”, añade el reporte.