Goldy Hyder: “Si Trump quisiera retirarse del TMEC, ya lo habría hecho”

Para Goldy Hyder es evidente que México y Canadá se han demorado en aprovechar la relación de libre comercio que se abrió en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). El presidente del Consejo Empresarial de Canadá ha viajado esta semana a Ciudad de México junto a 400 empresarios para explorar las oportunidades para invertir en el país latinoamericano. Hyder (Hyderabad, 58 años) está convencido de que sacar provecho a los lazos comerciales que ya existen entre los dos países solo podrá mejorar el estado de sus democracias. “Necesitamos encontrar estrategias de crecimiento económico que funcionen para nuestros países, de modo que podamos elevar a nuestras sociedades”, menciona en entrevista con EL PAÍS, durante su visita a México.

La misión de empresarios canadienses es la más grande que ha visitado México con la intención de invertir. La idea surgió en la reunión que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, sostuvieron en septiembre para impulsar la relación bilateral ante el giro proteccionista de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump. Hyder defiende que la integración económica de México, Estados Unidos y Canadá hace casi impensable el fin del Tratado de Libre Comercio (TMEC) —cuya revisión está prevista para el 1 de julio— pero ante la amenaza, Ottawa ha emprendido la búsqueda de alianzas comerciales en casi todos los rincones del mundo. “Vivimos en un mundo de pragmatismo geopolítico”, reconoce el líder empresarial.

Pregunta. ¿Qué buscan las empresas canadienses en México?

Respuesta. Las grandes empresas de Canadá han sido muy consistentes con su presencia en México desde hace años. Pero poder traer aquí a las pequeñas y medianas empresas, ha sido un trabajo de los gobiernos y hay que felicitarlos por ello. Creemos que el tono se marca desde arriba, que la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney hayan establecido la relación bilateral como una asociación estratégica integral, es una declaración importante. Ahora hay que ponerle carne a ese hueso y misiones como esta son importantes para eso. Actualmente exportamos el 1,1% de nuestros productos a México. Es un error y claramente podemos hacerlo mejor, sobre todo teniendo en cuenta que no solo tenemos un acuerdo comercial con México, tenemos dos: el TMEC y el TPP [Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica]. Es muy importante recordar que ya tenemos vínculos centrados en profundizar la relación económica. Pero los gobiernos solo pueden crear las condiciones y construir el puente, las empresas tienen que cruzarlo.

Estamos viendo que en México hay un gobierno que se compromete a escuchar, tratando de responder a las preocupaciones de los líderes empresariales, para poder decir ‘si quieres que despleguemos capital en tu país, necesitamos previsibilidad, certidumbre, políticas fiscales competitivas, regulaciones competitivas’. Queremos asegurarnos de que la fuerza laboral pueda ser desplegada y capacitada aquí. Nuestra impresión es que si se profundiza la relación bilateral entre Canadá y México, no solo se fortalece ese vínculo, sino que se hace más fuerte a Norteamérica. Lo que estamos tratando de hacer es enfatizar la importancia de la relación trilateral. Queremos ver que se lleve a cabo la extensión oportuna del TMEC. Y definitivamente queremos llegar al punto donde podamos eliminar todos los aranceles.

Goldy Hyder, presidente y CEO del Business Council of Canada, el 17 de febrero. Aggi Garduño

P. ¿Cuáles han sido las conclusiones de los empresarios canadienses tras las consultas del TMEC?

R. No es sorprendente que el resultado sea el mismo en todos los países. Líderes empresariales, líderes sindicales y otras partes interesadas han reconocido el valor de este acuerdo. Está funcionando para las empresas, para los trabajadores, para la economía norteamericana y nos está ayudando a competir. Cualquier acuerdo puede mejorarse, por eso es muy importante que no perdamos de vista que este proceso no es para renegociar un acuerdo, ni para reescribirlo, sino simplemente para revisarlo y renovarlo. Las tres consultas alentaron a los tres gobiernos a reconocer que los acuerdos comerciales no se hacen para los gobiernos, ni para los negociadores; los acuerdos comerciales se construyen para brindar claridad y confianza a las empresas sobre cuáles son las reglas. Una vez que conocemos las reglas, podemos asumir el riesgo de desplegar capital y tenemos que asegurarnos de que las decisiones que tomamos para desplegar ese capital se tomen con confianza.

P. ¿Hay alguna área en la que los empresarios canadienses estén particularmente interesados en examinar dentro del TMEC?

R. Los tres países han identificado factores irritantes que dicen que deberíamos tratar. Se habla de propiedad intelectual, transmisión en línea, gestión de la oferta y todas las barreras comerciales de nuestros países; eso me parece legítimo. Ese es el propósito de este ejercicio para que los negociadores profesionales se sienten y resuelvan esos problemas. El enfoque público para el presidente Trump ha sido los aranceles, pero el TMEC tiene 34 capítulos que afectan nuestra forma de vida. No se trata solo de aranceles. Y por eso tenemos que recordar a nuestros gobiernos que no renovar, simplemente no es una opción. No tener un acuerdo, no es una alternativa.

P. ¿Cómo les sienta a los empresarios canadienses la constante amenaza de Trump de abandonar el TMEC?

R. Si el presidente Trump quisiera retirarse del acuerdo, ya lo habría hecho. Son tácticas de negociación y podemos distraernos con ese ruido, pero es mejor bloquearlo y mantener el enfoque en el proceso. El proceso está funcionando. La idea de que esto podría prolongarse en revisiones anuales hasta 2027 o 2028, es una incertidumbre prolongada. ¿Y qué pasará? El capital se congelará y huirá. Eso será malo, no solo para México y Canadá, también para Estados Unidos. Si dificultan la inversión de capital en su país, se irá a otra parte. Así que queremos que se le dé más urgencia a un acuerdo trilateral de manera oportuna, que aborde las exenciones arancelarias bajo los problemas de cumplimiento. No necesitamos un tratado perfecto, podemos seguir haciéndole mejoras y volver a revisarlo en seis años.

P. México y Canadá están empezando a hablar sobre el futuro de los minerales críticos, pero México ya ha llegado a un primer acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué opina de ello?

R. La estrategia que México ha utilizado es un poco diferente a la de Canadá. México ha acordado un pacto sobre qué hacer respecto a los minerales críticos con Estados Unidos y otros países; Canadá, no. Canadá hablará de ello durante el proceso de revisión y renovación del TMEC. Ahí es donde estamos. No hay duda de que la cuestión de los minerales críticos es una oportunidad para que Canadá y México hagan más. Las empresas mineras canadienses tenemos mucha experiencia y vamos a expandir mucho nuestras propias operaciones mineras en Canadá para minerales críticos y tierras raras. Canadá tiene 33 de los minerales más críticos del mundo. Ya sea grafito, níquel, potasa o uranio; todos estos minerales son una parte fundamental de nuestro comercio. Es una excelente oportunidad para asociarse, invertir, y ayudará a México a depender menos de la importación de minerales.

P. Está el caso de los 10 trabajadores de una minera canadiense secuestrados en el norte de México. ¿Ustedes han hecho alguna petición al Gobierno mexicano para garantizar la seguridad de sus empresas?

R. El caso es muy trágico. El primer deber de los empresarios es la seguridad y protección de sus empleados. [Vizsla Silver] no es miembro del Consejo Empresarial, así que no conozco a las personas involucradas, pero el caso refleja la importancia de colaborar con las fuerzas de seguridad y con el Gobierno. En última instancia, es responsabilidad de los gobiernos y de las fuerzas de seguridad proporcionar un entorno seguro y protegido para que se puedan realizar negocios. No dudo ni por un segundo que el Gobierno mexicano comprende la importancia del deber de proporcionar un entorno seguro y protegido en el cual invertir y crear empleos.

P. Los empresarios mexicanos irán a Canadá a explorar sus oportunidades de inversión también. ¿Cuál es su mensaje para ellos?

R. Canadá puede ser un lugar muy atractivo para los inversores mexicanos. Esta visita ayudará mucho a cambiar la percepción de que Canadá y México no tienen nada en común. De que realmente no necesitan comerciar entre sí, que todo se hace con Estados Unidos y que así es como será siempre en muchos sentidos. Gracias al presidente Trump por despertar a Canadá y a México ante la realidad de que necesitamos ser amigos. Nos necesitamos mutuamente y, además, es lo correcto.