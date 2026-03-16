¿Qué está en juego para México en esta revisión del TMEC? Cinco expertos opinan

Diego Marroquín: "Sin exportaciones mexicanas, los estadounidenses pagarían más por casi todo"

México tiene en juego mucho más que el acceso a mercados: su modelo de desarrollo económico para las próximas décadas. El país enfrenta un escenario extraordinariamente complejo, tanto interno como internacional. En el frente externo, destaca la reconfiguración del muro arancelario de Trump, tras la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que declaró ilegales los aranceles que servían de piedra angular de su política económica y exterior. A nivel interno, México enfrenta desafíos en materia de seguridad y energía para responder a las demandas de familias mexicanas y de la industria; presiones fiscales para atender necesidades urgentes en educación, salud e inversión en infraestructura pública; y un daño autoinfligido a través de reformas constitucionales como la judicial, la energética y posibles cambios a las reglas electorales, que debilitan la posición negociadora del país frente a sus socios norteamericanos.



Sin embargo, México también llega a esta revisión con fuertes cartas a su favor. En 2025, se convirtió en el principal socio comercial y proveedor de Estados Unidos. Alrededor del 74% del valor de las manufacturas mexicanas exportadas contiene insumos norteamericanos, lo que revela el grado de integración productiva que hace de Norteamérica una región que compite junta frente al mundo. Al menos cinco millones de empleos estadounidenses dependen del comercio con México y Canadá a través del TMEC. Sin exportaciones mexicanas, los estadounidenses pagarían más por casi todo: desde el auto en su cochera hasta el aguacate en su plato.



A esto se suma una presencia asertiva de negociadores mexicanos y del sector privado en Washington, así como una relación revigorizada con Canadá que podría facilitar posiciones comunes frente a las crecientes exigencias de la Casa Blanca. La revisión del T-MEC será una negociación compleja, difícil y potencialmente dolorosa, y es muy probable que el proceso se extienda más allá del 1 de julio. Esa fecha no representa una línea de meta, sino un nodo de decisión en el que se definirá el papel de México en Norteamérica y su lugar en la economía mundial.



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Diego Marroquín es investigador del Centro para Estrategia y Estudios Internacionales.