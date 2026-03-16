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Economía
TMEC

¿Qué está en juego para México en esta revisión del TMEC? Cinco expertos opinan

Analistas comparten con EL PAÍS los retos y oportunidades que enfrentarán los negociadores en el arranque de la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá

Contenedores del Puerto de Manzanillo, en julio de 2023.Fernando Llano (AP)
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México -
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La revisión del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC) arranca este lunes en Washington. Los tres países decidirán en las próximas semanas la dirección que el acuerdo tendrá para fortalecer a América del Norte como bloque comercial global y su competencia con otras regiones del mundo. Pese a la amenaza de cancelar el tratado del presidente estadounidense, Donald Trump, los equipos de los tres socios han ya dado los primeros pasos para revisar el acuerdo: han celebrado consultas con los sectores involucrados en el TMEC y han hecho públicas sus intenciones. Los negociadores mexicanos han viajado a la capital de Estados Unidos para poner sobre la mesa los temas que interesan al socio latinoamericano. ¿Cuáles son los detalles a los que México tiene que estar atento en esta negociación? Los analistas Valeria Moy, Gerardo Esquivel, Viri Ríos, Diego Marroquín y Sofía Ramírez dan su opinión.

Valeria Moy: "México debe abogar por una revisión que preserve el acceso a los mercados norteamericanos"

Para México está en juego una de sus ventajas competitivas fundamentales para atraer y retener inversión, así como el acceso preferencial a su principal mercado de exportación. El éxito del tratado se sustenta en su carácter trinacional, en el principio de simetría entre las tres partes y en el amplio alcance de sus disciplinas. En este contexto, México debe abogar por una revisión que preserve el acceso a los mercados norteamericanos, ofrezca certidumbre de largo plazo a las inversiones e incorpore disposiciones que faciliten el desarrollo de las industrias del futuro —desde los semiconductores y la inteligencia artificial hasta las energías limpias—.

Una revisión que derive en acuerdos bilaterales entre los socios de América del Norte, que introduzca un trato asimétrico en favor de Estados Unidos o que limite su cobertura sectorial debilitaría la competitividad regional. Ello reduciría la capacidad de América del Norte para consolidarse como un bloque económico capaz de competir en sectores estratégicos, particularmente en el contexto de la creciente competencia global por el liderazgo tecnológico y económico frente a China.


Valeria Moy es directora del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

Gerardo Esquivel: "Sabremos si América del Norte estará en posibilidad de competir con los países asiáticos"

Con la revisión del TMEC está en juego no solo el futuro de México, sino el de la región entera. De lo que salga de esta negociación sabremos si la región de América del Norte estará en posibilidad de competir con los países asiáticos o no. Una mayor integración nos hará más competitivos en el futuro.

Para México, está en juego toda una estrategia de desarrollo basada en el sector exportador. Esta estrategia ha sido crucial para transformar al país de ser una economía monoexportadora, dependiente y vulnerable (como lo éramos en los setenta) a una economía diversificada, industrializada, interdependiente y resiliente.


Gerardo Esquivel es economista del Colegio de México.

Viri Ríos: "EEUU busca obligarnos a renunciar al modelo de industria de alto valor agregado"

El tratado va a firmarse, lo que está en juego es qué tipo de tratado firmamos: uno que nos permita desarrollar una industria propia de alto valor agregado (modelo tigre asiático) o uno que nos ate las manos para hacerlo (modelo latinoamericano). Bajo la excusa de las llamadas "barreras no comerciales", EEUU busca obligarnos a renunciar a las herramientas que necesitamos para seguir el modelo tigre: reglas de propiedad intelectual que faciliten la transferencia tecnológica, apoyo a industrias infantes y regulación de inversiones en el beneficio de México. De permitirlo, firmaremos un TMEC que será un error histórico pues limitará nuestro potencial para convertirnos en una verdadera potencia exportadora.


Viri Ríos es académica y analista experta en política pública.

Diego Marroquín: "Sin exportaciones mexicanas, los estadounidenses pagarían más por casi todo"

México tiene en juego mucho más que el acceso a mercados: su modelo de desarrollo económico para las próximas décadas. El país enfrenta un escenario extraordinariamente complejo, tanto interno como internacional. En el frente externo, destaca la reconfiguración del muro arancelario de Trump, tras la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que declaró ilegales los aranceles que servían de piedra angular de su política económica y exterior. A nivel interno, México enfrenta desafíos en materia de seguridad y energía para responder a las demandas de familias mexicanas y de la industria; presiones fiscales para atender necesidades urgentes en educación, salud e inversión en infraestructura pública; y un daño autoinfligido a través de reformas constitucionales como la judicial, la energética y posibles cambios a las reglas electorales, que debilitan la posición negociadora del país frente a sus socios norteamericanos.

Sin embargo, México también llega a esta revisión con fuertes cartas a su favor. En 2025, se convirtió en el principal socio comercial y proveedor de Estados Unidos. Alrededor del 74% del valor de las manufacturas mexicanas exportadas contiene insumos norteamericanos, lo que revela el grado de integración productiva que hace de Norteamérica una región que compite junta frente al mundo. Al menos cinco millones de empleos estadounidenses dependen del comercio con México y Canadá a través del TMEC. Sin exportaciones mexicanas, los estadounidenses pagarían más por casi todo: desde el auto en su cochera hasta el aguacate en su plato.

A esto se suma una presencia asertiva de negociadores mexicanos y del sector privado en Washington, así como una relación revigorizada con Canadá que podría facilitar posiciones comunes frente a las crecientes exigencias de la Casa Blanca. La revisión del T-MEC será una negociación compleja, difícil y potencialmente dolorosa, y es muy probable que el proceso se extienda más allá del 1 de julio. Esa fecha no representa una línea de meta, sino un nodo de decisión en el que se definirá el papel de México en Norteamérica y su lugar en la economía mundial.


Diego Marroquín es investigador del Centro para Estrategia y Estudios Internacionales.

Sofía Ramírez: "Está en juego el dinamismo del crecimiento económico de México en los próximos años"

México se juega su papel como una plataforma exportadora de manufactura con competitividad global, ya que una revisión no exitosa del TMEC implicaría la disrupción del modelo de coproducción y Norteamérica actúa como una plataforma de producción en insumos que van y vienen varias veces por las tres fronteras para tener un producto final. Dicho esto, recordemos que el sector más importante de la economía mexicana son las industrias manufactureras y el hecho de que tengamos una disrupción en nuestras cadenas de valor implica un menor dinamismo económico y, por ende, menor generación de empleo de calidad.

También está la certeza jurídica. Si bien desde el punto de vista nacional, hay factores que inciden en la pérdida de confianza en la inversión -como son las reformas al poder judicial, la extinción de organismos autónomos de competencia como IFT y COFECE o de acceso a la información como el INAI, así como la prevalencia energética de empresas del Estado como CFE y Pemex-, todavía los inversionistas tienen al TMEC como un marco jurídico que provee certeza a la inversión. Entonces, el hecho de que la revisión sea más tardada o que no se dé, pues dejaría sin este habilitador a la certeza para la inversión y, nuevamente, la inversión es el principal motor de crecimiento económico y de generación de empleo de calidad

Lo que está en juego en la revisión es el crecimiento económico o el dinamismo del crecimiento económico de México en los próximos años, así como el impulso, la generación de empleo de calidad y de inversión.


Sofía Ramírez es directora de México ¿cómo vamos?

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