El sector acerero de México afirma que sus exportaciones a EE UU han caído un 49% por los aranceles de Trump

La industria opera a menos del 60% de su capacidad debido a la crisis generada por el muro arancelario de Washington y el aumento de importaciones en el mercado mexicano

El muro arancelario de Estados Unidos contra las importaciones de acero y aluminio del mundo, incluido México, ha supuesto un duro golpe para la industria siderúrgica mexicana. En marzo pasado, el presidente Donald Trump ordenó el cobro de una tarifa de un 25% sobre las importaciones de este insumo, sin embargo, en junio elevó este arancel al 50%. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Víctor Cairo, confía en que este año, en la antesala de la revisión del TMEC, Washington dé marcha atrás a estas barreras arancelarias. “Sin ninguna duda, el 2025 fue un año muy difícil para la industria del acero en México. Enfrentamos la injusta reimposición de los aranceles 232 por parte de Estados Unidos, nuestro principal mercado de exportación, lo que generó una caída del 49% en nuestras exportaciones a ese país”, indicó por escrito.

Las medidas proteccionistas del presidente Trump pretenden recuperar el músculo industrial de Estados Unidos, vía aranceles, y en este objetivo ha doblado su apuesta al duplicar la tarifa sobre el acero y el aluminio provenientes del extranjero. México ha esgrimido que la imposición de estas tarifas es injusta debido a que el país compra más acero a EE UU que lo que envía a ese mercado. “Este arancel carece de cualquier sustento. En 2025 se estima que tendremos un déficit de 4.500 millones de dólares y 2,5 millones de toneladas. La industria siderúrgica atraviesa una crisis sin precedentes, operando a menos del 60% de la capacidad instalada, lo que representa un riesgo importante para nuestros empleos e inversiones”, advierte Cairo en su posicionamiento de este martes.

El sector siderúrgico mexicano añadió que en un escenario de baja demanda de acero global el consumo de estos insumos cayó 10%, mientras que el arribo de importaciones siderúrgicas al país sigue ganando terreno en el mercado mexicano, con una participación de un 43%. “Vemos con gran preocupación que gran parte de estas importaciones se realizan en condiciones de competencia desleal, pues existen países, principalmente de Asia, que otorgan subsidios a los productores locales, lo que pone en una desventaja a las empresas que compiten en condiciones de libre mercado”, abundó el presidente de la Canacero.

Exportación de acero, en marzo de 2025. Qilai Shen (Bloomberg)

Desde su primer mandato, en 2018, Trump colocó el punto de mira en las compras de acero y aluminio, insumos esenciales en la manufactura de automóviles, equipo industrial, estructuras para construcción y componentes electrónicos. En su segundo mandato, el republicano redobló su apuesta al elevar dichos aranceles y acusó, sin ofrecer datos, que México ha servido como puerta de acceso del acero chino a su país sin pagar tarifas. Tanto las autoridades mexicanas como el empresariado nacional han rechazado estas acusaciones, sin embargo, esto no ha impedido que México libre una tasa del 50% sobre estos materiales.

La próxima revisión del TMEC, prevista para julio próximo, supone una ventana de oportunidad para la industria para revertir el trato comercial por parte del país vecino. En línea con la postura de integración comercial del Gobierno de Sheinbaum, la Canacero hizo hincapié en que desea trabajar con Estados Unidos y Canadá para blindar a Norteamérica de las prácticas de comercio desleal internacionales. “Tenemos expectativas positivas sobre las gestiones que encabeza el Gobierno mexicano. Nuestro principal objetivo es que Estados Unidos elimine el arancel del 50% y poder tener una aplicación real del tratado, ya que hoy por hoy somos uno de los sectores más afectados por el cierre de facto de nuestras exportaciones hacia ese país”, defendió.

Cairo, director ejecutivo de ArcelorMittal en México, respaldó la reciente decisión del Gobierno de Sheinbaum de imponer aranceles de entre un 20% y un 50% a productos siderúrgicos provenientes de países sin tratado comercial e hizo un llamado a reactivar el mercado interno. “Es urgente reactivar el consumo, pues esto generaría un efecto multiplicador en toda la cadena y sin duda ayudaría a la reactivación de los productores mexicanos, siempre y cuando se implementen requerimientos medibles de contenido nacional de acero en todas las compras públicas, privadas y mixtas”, concluyó.