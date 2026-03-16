Dudamel vuelve a fichar al Orfeó Català para una gira europea tras el concierto en Los Ángeles

El Palau de la Música presenta los 35 grandes conciertos de la próxima temporada bajo el hilo conductor de la paz y las figuras de Pau Casals y Beethoven

El Palau de la Música presentó ayer 35 conciertos de la próxima temporada que tienen como hilo conductor la paz y ponen el foco en dos grandes músicos humanistas y universales como Pau Casals y Beethoven. De la mano del director de orquesta Gustavo Dudamel, el Orfeó Català cosechó un gran éxito en los tres conciertos que protagonizó en Los Ángeles interpretando la Missa Solemnis del citado compositor alemán y ahora ha fichado al Orfeó para una gira europea por París, Madrid, Hamburgo, Viena, Barcelona y Madrid en su primera gira con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Un centenar de cantantes, también del Cor de Noies y algunos del coro infantil, participarán en el proyecto.

“Fue una experiencia histórica. Aun estamos eufóricos y de celebración. Creemos que llegamos a la cumbre y llega este nuevo reto. Lo hacemos encantados”, afirmó este lunes Joaquim Uriach, presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música durante la presentación. La gira se realizará entre el 9 y el 22 de octubre -el día 12 actuarán juntos en L’Auditori dentro de la temporada BCN Clàssics- y en ella los coros del Palau cantarán En la transmigración de las almas, de John Adams, compuesto con motivo del 25 aniversario de los atentados del 11M.

Con el objetivo de conectar la temporada con la idea de la paz, el Palau rendirá homenaje a Pau Casals para conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento. “Fue una voz moral y universal, de la dignidad humana y de la paz”, le glosó. La temporada se abrirá, de hecho, el 28 de septiembre con un concierto extraordinario de homenaje con el objetivo de recuperar su faceta de compositor en el que participarán la Simfònica del Vallès, el Orfeó y la Escolania de Montserrat para la que compuso piezas.

El repertorio incluirá el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven interpretada por el Orfeó y traducida al catalán. De hecho, Casals estaba dirigiendo un ensayando de la Novena en el Palau cuando se produjo el golpe de estado. Nunca se llegó a interpretar. “Van a estar muy presentes en esta temporada, la paz, Casals y Beethoven”, dijo Joan Oller, director general del Palau, recordando que también se conmemoran los 200 años de la muerte del compositor alemán, tan presente en el Palau, cuyo busto preside el escenario. La agenda incluye también el concierto El Pessebre, de Casals.

El espacio Palau 100 arrancará con la London Philarmonic con piezas de Brahms y Sibelius dirigida por dirigida por Edward Gardner. Tras él, desfilarán grandes batutas como las de Klaus Mäkelä, Simon Rattle o John Eliot Gardiner. El programa incluirá una integral de las nueve sinfonías de Beethoven con la Staatskapelle Dresden en cuatro jornadas; la Missa Solemnis, con Jordi Savall y Fidelio, la única ópera que compuso. La orquesta del Festival Bayreuth debutará en Barcelona con una selección de la tetralogía de Wagner del Anillo del Nibelungo.

El maestro Josep Pons, que ya habrá dejado la Gran Orquesta Simfònica del Liceu para dirigir la Deutsche Radio Philharmonie, regresará al Palau con una selección de obras de Wagner y de Strauss. “Nos hace mucha ilusión que venga en su primera gira. Es un programa muy de Pons”, dijo Oller. Fiel a su historia, el Palau quiere rendir un tributo al 300 aniversario del estreno de La Pasion Según San Mateo, de Bach. Mercedes Conde, directora artística, recordó que Lluís Millet, de hecho, fundó el Orfeó con la intención de que “pudiera cantar obras como La Pasión, cosa que sucedió en 1921, en su estreno de España”, ha señalado Oller.

En el capítulo de la ópera, el Palau ha programado tres títulos: dos de Haendel, Agripina, Ricardo Prima y Alessandro, estos dos últimos se estrenan en España. Cecilia Bartoli, Nadine Sierra, Franco Fagioli y Juan Diego Florez brindarán otros tantos recitales.