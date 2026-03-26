Aguirre confía en la veteranía de Ochoa para el Mundial: “Es un jugador que nos ayuda dentro y fuera”

El puzle de la selección mexicana de 2026 es el más difícil que ha afrontado Javier Aguirre. Y eso que esta es su tercera oportunidad en el banquillo. Las lesiones han herido, una vez tras otra, la lista de jugadores que quiere para la Copa del Mundo. Llega a marzo, por fin, con los jugadores que necesitaba ver, palpar y analizar: los que juegan en el extranjero. Con ellos encuentra muchas certezas, como Johan Vásquez y César Montes en la defensa, o Raúl Jiménez en la ejecución de los goles. Tendrá un examen de verdadera dificultad este sábado cuando enfrente a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca (19.00 horas).

El nombre que más debates ha generado es el de Guillermo Ochoa, guardameta de 40 años que aspira a viajar a su sexta Copa del Mundo. La lesión de Luis Ángel Malagón, segundo guardameta de la selección, abrió el jarrón de las posibilidades para que el guardameta de los rizos de comercial pueda unirse a la convocatoria final. “Es un portero que está activo, compitiendo, lleva fuera muchos años de Liga MX, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera del terreno de juego”, contó Aguirre este jueves en conferencia de prensa.

“Es un referente del fútbol mexicano y tengo a dos aquí, a Rafa Márquez y él. Si está activo y está bien, lo quiero ver y hasta aquí”, agregó el entrenador sobre el portero que milita en el AEL Limassol de Chipre. El titular habitual, y quien ha recibido toda la confianza hasta ahora, es Raúl Tala Rangel, del Guadalajara, de 26 años y de 1,91 metros.

En el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se han concentrado los futbolistas que tienen mayor posibilidad de ir al Mundial. Están a la espera Santiago Giménez, quien ya volvió a jugar con el AC Milan; Luis Chávez, en plena rehabilitación tras romperse el ligamento cruzado; Edson Álvarez, también en proceso de recuperación, y Gilberto Mora, el adolescente de 17 años que pelea contra una dolencia en la pelvis, la temida pubalgia, para volver para el Mundial. “Hemos logrado generar un buen ambiente de trabajo. Hay bajas, los extrañaremos, pero no podemos depender de nadie, no lo hemos hecho hasta ahora. Lo que reitero es el enorme gusto y las ganas que tienen todos de estar aquí, eso, para mí, es fundamental haberlo conseguido. Es un logro”, contó Aguirre.

El seleccionador ha puesto a competir a sus delanteros por un lugar: la sensación goleadora Armando Hormiga González pelea por un sitio en la lista final con el argentino-mexicano Germán Berterame. González ha marcado 10 goles en 12 jornadas disputadas y es el máximo anotador por el momento en la Liga MX. Berterame se mudó hace unos meses de Monterrey a Miami para jugar en el Inter de Messi, aunque no ha marcado todavía en un partido oficial. Si el seleccionador quiere dejarle un buen legado a Rafael Márquez, quien debe ser su sucesor en el cargo según la propia FMF, tendría que apostar por la Hormiga, de 22 años, por encima de su principal competidor que tiene 27, por los méritos que ha hecho y que remiten a Javier Chicharito Hernández en 2010 cuando tuvo una explosión de talento que lo llevó al Manchester United.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadisiyah, tiene la lupa de Aguirre detrás suyo. El estratega necesita ver si el atacante puede ser crucial en alguno de los extremos del campo o si puede ser buena dupla junto a Raúl Jiménez, en caso de que quisiera jugar con dos nueves. En el mediocampo estará buena la disputa por la titularidad porque debutará Álvaro Fidalgo, un español que tras cinco años en México y ser tres veces campeón de Liga, decidió representar a México. Le compite Obed Vargas, de 20 años y recién llegado al Atlético de Madrid. De la Liga local también pelearán el sitio Erik Lira, más un mediocentro defensivo, y Carlos Rodríguez, un armador de juego que perdió un poco de brillo. El que ha sido un revulsivo total ha sido Brian Gutiérrez, de las Chivas.

“Los lesionados son un contratiempo. Como entrenador ves opciones y las tenemos. Hemos llamado a 83 jugadores“, contó el entrenador, que deberá analizar el rendimiento de los suyos para determinar si puede tener un once claro rumbo a la inauguración del Mundial contra Sudáfrica, el 11 de junio. Primero Portugal, luego Bélgica en estos días.