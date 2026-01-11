5 calefactores de bajo consumo que necesitas este invierno: ideales para todo tipo de habitaciones

Te proponemos una selección de estos dispositivos que plantan cara al frío sin disparar la factura de la luz

Aún quedan varias semanas para que llegue la primavera, así que las bajas temperaturas seguirán siendo protagonistas durante un buen tiempo. Además de no olvidarte de un abrigo y gorro para protegerte del frío, también es indispensable crear un ambiente más cálido en casa.

Para conseguirlo no hace falta que la factura de la luz registre máximos durante la temporada, ya que existe una alternativa práctica a la que se puede recurrir fácilmente. Hablamos de los famosos calefactores eléctricos, pequeñas máquinas que calientan el aire sin generar un gasto tan elevado.

Como queremos ponértelo fácil, hemos realizado una pequeña selección de algunos modelos de bajo consumo que se pueden comprar en Amazon. No te pierdas nuestra lista y escoge el que más se adapte a tu presupuesto.

Calefactor Rowenta de bajo consumo

Es uno de los más vendidos de Amazon, ya que su ficha de producto cuenta con más de 16.000 valoraciones y posee una nota media de 4,2 sobre 5 estrellas. “Lo uso para calentar habitaciones pequeñas. Destaca en que tiene un modo silencioso en el que prácticamente no se percibe el ruido”, comenta uno de los clientes satisfechos.

El aparato incorpora un termostato manual, tiene dos niveles de potencia y función de aire frío. Su tamaño compacto hace que sea muy fácil de transportar de una estancia a otra.

Calefactor Rowenta de bajo consumo. © Amazon

El calefactor eléctrico mejor valorado

Supera las 9.000 reseñas en Amazon y ostenta una nota media de 4,6 sobre 5 estrellas. El aparato tiene una potencia de 1.500 W e integra un diseño en forma de embudo que le permite calentarse en segundos, mejorando la circulación del aire en relación a otros modelos.

Está construido con materiales ignífugos, además de que cuenta con un sensor que ayuda a evitar los vuelcos. Una de las características más importantes es su termostato, que ofrece una alta precisión y permite controlar mejor la temperatura para poder optimizar el consumo.

Por si fuera poco, incorpora un motor sin escobillas, por lo que no produce molestos ruidos y se puede utilizar sin problemas por la noche. Para un funcionamiento más sencillo, incluye un panel digital y un mando a distancia.

Calefactor eléctrico Dreo. © Amazon

Calefactor cerámico Cecotec

Cuenta con una pantalla digital, termostato regulable con dos niveles de potencia y un práctico temporizador que optimiza al máximo el gasto. Es perfecto para calentar espacios de hasta 20 m² de forma eficiente.

Ofrece tres modos de funcionamiento que se adaptan a diferentes necesidades y destaca por su filtro de partículas de polvo. Está provisto de un sistema de protección ante el sobrecalentamiento e incluye un mando a distancia.

Calefactor cerámico Cecotec. © Amazon

Calefactor con cinco modos de funcionamiento

Actualmente se puede comprar por menos de 33 euros. El pequeño dispositivo posee oscilación automática y dos niveles de potencia: 1.800 W y 1.000 W. Es ideal para utilizar en la casa o, por su tamaño, en la oficina.

Por supuesto, también tiene un termostato ajustable con el que se podrá regular la temperatura del ambiente sin consumir de más. Sus dimensiones son 17,5 x 13,2 x 24 cm y para mayor seguridad, también cuenta con un sistema que lo protege contra el sobrecalentamiento.

Calefactor eléctrico Pro Breeze. © Amazon

Calefactor cerámico de tipo torre

Su temporizador se puede programar desde una hasta ocho horas, su componente cerámico promete un calentamiento más rápido que las opciones tradicionales y trae un mando a distancia.

Una de las características que más lo diferencia es que tiene un efecto de llama, lo que podría simular una pequeña chimenea eléctrica. Su diseño permite una distribución uniforme del calor y es apto para habitaciones de hasta 25 m². Es silencioso y también integra una pantalla táctil que facilita su uso.

Calefactor cerámico de tipo torre. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre estos calefactores

¿Cómo funcionan?

Dependiendo del tipo, convierten la energía eléctrica en calor, para después distribuirla por ventilación, radiación o convección.

¿Cuál es su consumo energético?

Nuevamente va a depender del modelo, pero suelen tener una potencia de entre 1.000 y 2.000 W. Lo importante es que tengan un termostato y temporizador para poder controlar el consumo.

¿Son seguros de usar en casa?

Sí. La mayoría de estos aparatos integran sistemas de protección contra vuelcos y sobrecalentamiento.

¿Qué mantenimiento requieren?

Una limpieza del polvo, revisión de sus cables y un buen almacenamiento durante el tiempo en que no se usen.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.