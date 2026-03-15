Laporta, ‘per secula seculorum’

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Víctor Font aspiraba a ganar el partido; sabía que jugaba en campo contrario, pero se sentía tan capaz que convenció a los suyos, pocos. Volvió a perder como en 2021. Joan Laporta no se conformaba con vencer, quería hacerlo por goleada, se sentía en casa y, por tanto, su triunfo fue un éxito. Al igual que en 2021 volvió a ganar con rotundidad, aunque la participación fuera porcentualmente la más baja desde los comicios de 1997 (42,34%).

Valiente por definición, a Laporta le motivan los desafíos, vencedor indiscutible desde el momento en que Font puso en duda su triunfo. El aspirante quiso generar un clima de incertidumbre sobre el resultado, situación que despertó la versión contundente de Laporta, la misma que ofreció el equipo de su entrenador y amigo Flick contra el Sevilla. El reelegido presidente tocó a rebato en la última semana y convirtió el día de la votación en una fiesta particular en el Camp Nou.

Los socios indecisos, aquellos que todavía manejaban las dos papeletas, se decidieron nada más pisar el estadio y advertir que estaban en feudo de Laporta, mientras no había noticias de Font, apagado durante la jornada. Laporta ejerció de anfitrión y de presidente, como si no existiera su compañero y máximo mandatario en funciones Rafa Yuste, y rubricó una victoria que ya cantó después del último debate celebrado en TV-3. No es que tuviera dudas, sino que a pesar de su carisma había advertido que se cuestionaba su reelección, seguramente por una cierta pereza o porque daba la victoria por descontada desde que convocó los comicios.

Una campaña corta, en plena competición y con el equipo bien clasificado en las diferentes competiciones, sin voto por correo ni telemático, favorecía los planes de Laporta. Incluso el lema de su campaña, Defensem el Barça, parecía forzado para un directivo que siempre tuvo alma de delantero, nada que ver con aquella pancarta, Ganas de volver a veros, colgada a las puertas del Bernabéu en 2021. El proceso electoral, sin embargo, se embarró poco a poco después de la denuncia de un socio a la Audiencia Nacional hasta sacar de quicio a Laporta. La entrevista de Xavi en La Vanguardia en la que el extécnico removía un pasado que daba por superado, la deuda moral con Messi y las continuas críticas contra su cuñado Alejandro Echevarría por no tener cargo asignado y haber pertenecido a la Fundación Francisco Franco tensaron a Laporta, un declarado independentista.

Su respuesta fue cada día que pasaba más contundente, empeñado en movilizar a sus fieles, los declarados y los que disimulaban, hasta culminar el triunfo en un acto final en que Laporta se puso a botar con varios de los futbolistas azulgranas y con Flick mientras depositaban su papeleta en la urna. No hubo decoro alguno, ni disimulo, tampoco se guardaron las formas como procedía, como si allá donde pisara Laporta fuera tierra conquistada. Algunos activos deportivos le agradecieron los cuidados recibidos con una actitud que estimuló a sus seguidores y ruborizó a los críticos, cansados de su desdén y también de su populismo, acusado por Font de haberse convertido en Trump después de llegar al club como Kennedy.

El baño de masas que se dio Laporta después de que el día anterior Lamine ya le hubiera mostrado su simpatía anunció su victoria antes del escrutinio. La baja participación obedeció en parte a que fueron muchos los que dieron por descontada la victoria antes y después del 5-2 contra el Sevilla y no votaron. La única duda estaba en la distancia que Laporta le sacaría a Font, sobrepasado y aturdido por el efecto del favorito, imposible de batir en el cuerpo a cuerpo. El único que le ha ganado desde su acceso al cargo en 2003 fue curiosamente Bartomeu en 2015. Laporta había sido vencido por el triplete del tridente de Luis Enrique, razón de más para sostener que el éxito deportivo permite las licencias que se quieran a la gobernanza.

Laporta se ha unido al equipo de Flick y el equipo de Flick a Laporta una vez que la mayoría de los socios compraron su mensaje de que había salvado al Barça de la ruina por dos veces, después de Gaspart y de Bartomeu. Al igual que en 2021, cuando sumó 16.679 votos, Font asumió una derrota ya prevista para quienes le acusan de falta de liderazgo y, por tanto, sin capacidad para agluiinar a todos los antilaportistas. No se sabe si habrá una tercera vez para el perdedor después de que Laporta siga hasta 2031; es el único presidente desde 1978 que ha agotado sus mandatos y por tanto serían 17 años al frente del Barça ante los 22 de Núñez. No habrá una cuarta vez, vencedor en 2003 (27.138 votos), en 2021 (30.184) y en 2026, presidente de nuevo sin oposición. Laporta también compite con Laporta.