El Barcelona recupera al mejor Raphinha ante el Sevilla

A punto de acabar el invierno, el Barça se regaló una radiante tarde primaveral en una jornada más culé que nunca, por el color azulgrana de la cancha, por los cinco goles que suponen el dígito mágico desde tiempos de Cruyff y por las esperadas elecciones, con más socios que turistas en el Spotify Camp Nou, abierto por fin el gol norte y aclimatada la grada de animación en el fondo sur, con más espectadores que nunca: 56.483. El estadio recupera la vida poco a poco, a mitad de camino de la plenitud, que será cuando tenga la cubierta puesta y dé cabida a 105.000 espectadores, una meta que no se sabe si podrá ser en 2027. El equipo acompañó con un rotundo 5-2 a la fiesta grande del club para que los socios pudieran disfrutar de un día de plenitud en casa una vez olvidado Montjuïc.

BCN Barcelona 5 Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, João Cancelo (Ronald Araujo, min. 65), Pau Cubarsí, Dani Olmo, Marc Bernal (Marc Casadó, min. 66), Pedri (Fermín López, min. 45), Robert Lewandowski, Roony Bardghji (Lamine Yamal, min. 66) y Raphinha (Gavi, min. 81) SEV Sevilla 2 Odysseas Vlachodimos, Nemanja Gudelj, Juanlu Sánchez, Tanguy Nianzou (Andrés Castrín, min. 69), Gabriel Suazo (Rubén Vargas, min. 45), Lucien Agoumé (Manu Bueno, min. 77), Djibril Sow, Oso, Alexis Sánchez, José Ángel Carmona (Chidera Ejuke, min. 45) y Akor Adams (Neal Maupay, min. 45) Goles 1-0 min. 8: Raphinha. 2-0 min. 20: Raphinha. 3-0 min. 37: Dani Olmo. 3-1 min. 47: Oso. 4-1 min. 50: Raphinha. 5-1 min. 59: Cancelo. 5-2 min. 91: Djibril Sow Arbitro Juan Martínez Munuera

Tarjetas amarillas Suazo (min. 36)

Los azulgranas volvieron a golear con Lamine en el banquillo y Romario en el palco a partir de la pegada de Raphinha, autor de un triplete, y de la inspiración de Cancelo, ante un rival que acostumbra a ser un buen cliente: hace más de 23 años que el Sevilla no gana en el campo del Barça, líder con cuatro puntos de ventaja a falta de 10 jornadas para acabar la Liga.

Los futbolistas jugaron y después votaron porque Flick quería que se concentraran para un encuentro muy delicado por la agresividad del Sevilla, por el cansancio acumulado en las visitas exigentes a San Mamés y St. James’ Park, por los cambios que se imponen por las lesiones y por las rotaciones necesarias ante la visita el miércoles del Newcastle en una cita decisiva de Champions. El contexto invitaba a tomar decisiones drásticas y el entrenador reservó a Lamine y Eric y apostó por Roony y Espart, un lateral de 18 años que forma parte de la generación de 2007, la que reúne a Cubarsí, Bernal y el propio Lamine, protagonista de la victoria en San Mamés (0-1) y del empate en Inglaterra (1-1). El equipo azulgrana necesitaba goles y los encontró con Raphinha por más que el ariete fuera el negado Lewandowski.

El Sevilla no miró la alineación azulgrana, sino que se remitió al partido que ganó en Nervión por 4-1, después de una excelente presión y marcas individualidades de punta a punta del campo, un plan que acostumbra a secar a Pedri. La propuesta, sin embargo, quedó desbaratada muy pronto por la pared que tiró Raphinha con Cancelo y que acabó con el penalti de Sow. La finura del portugués y le puntería del brasileño, excelente en la paradinha desde los once metros, allanaron el camino para el Barça. La recuperación de Raphinha, símbolo del fútbol que abraza Flick, es agua bendita para un equipo que necesita la mejor versión de cada jugador, también la del indetectable Cancelo. El brazo estirado de Carmona impidió progresar al portugués y el árbitro pitó la pena máxima después de ser advertido por el Var. Raphinha no falló por más que se estirar Vlachodimos.

Las jugadas individuales, o si se quiere los tuya mía Raphinha-Cancelo, fueron el mejor remedio cuando el fútbol colectivo queda obstruido por el Sevilla, contrariado porque el árbitro entendió que las dos acciones eran penalti, y de ahí que a la media hora el resultado ya fuera de 2-0.

A favor el marcador, el Barcelona se agradó hasta completar un tanteo generoso: Olmo enganchó un centro de Bernal, habilitado por Martín (3-0), Raphinha voleó una jugada de Fermín que sorprendió al portero y a Gudelj (4-1) y Cancelo punteó con la zurda una condución primorosa por su velocidad y finura ante Gudelj (5-1). El Sevilla se quedó con la palabra en la boca después del gol de Oso antes de alcanzar el descanso por más que Almeyda apostara por poner dos delanteros en busca del remonte con 3-1.

Los centrales Cubarsí y Martín aguantaron bien y el partido se puso tan cómodo que incluso hubo minutos para Lamine y para Gavi —ausente por lesión desde el 23 de agosto pasado— aclamado en su regreso por la afición del Camp Nou. A pesar de un último gol de Sow a centro de Oso, fue la mejor manera de coronar un partido que permite al Barça recuperar el optimismo después del mal trago de Newcastle. El regreso al estadio, escenario de un pleno de victorias, fue especialmente reparador para Raphinha y, cuando el brasileño se activa, Flick sonríe, y si el entrenador está contento, se felicita el Barça.