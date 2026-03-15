Joan Laporta - Víctor Font: tensión electoral en un día decisivo en el Camp Nou

El barcelonismo se prepara para una jornada única en el Camp Nou. Las elecciones a la presidencia del club, convocadas para este domingo (de 9.00 a 21.00), coinciden con la disputa del partido de Liga que enfrenta al equipo azulgrana con el Sevilla (16.15, Dazn). La confluencia abonará seguramente la participación del socio en las urnas y también su presencia en las gradas de un estadio que estrenará la zona del gol norte con unos 14.000 asientos reservados a los abonados y una grada de animación en el gol sud, denominada Gol 1957 —año de construcción del estadio—, para unos 800 seguidores del Barcelona. Hay ganas de revancha porque el Barça perdió en Nervión por 4-1.

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El lleno se da por descontado con un total de 62.656 espectadores mientras que el número de socios censados para las votaciones presidenciales asciende a 114.504, de los que 86.646 son hombres y 27.858 mujeres y cuya mayoría podrá votar presencialmente en Barcelona: 95.562. También 5.011 podrán acudir a la sede habilitada en Girona, 4.086 en Tarragona, 1.895 en Lleida y 705 en Andorra. Hasta 435 trabajadores, 350 del club y 85 externos, cuidarán de una jornada que no contempla el voto por correo ni telemático y, por tanto, el índice de participación es una incógnita —el mayor se dio en 2003, el año que ganó Joan Laporta, con el 53,79%, mientras que en 2021 fue del 51%—.

Los últimos comicios fueron precisamente los de 2021, cuando, además de Toni Freixa, ya compitieron Laporta y Víctor Font, los dos que ahora se disputan la victoria, con un triunfo claro del expresidente: 30.184 votos (54,28%) frente a 16.679 (29,90%). Los antecedentes juegan a favor también de Laporta, ganador en 2003 y 2021 y reelegido en 2006, y por el contrario, derrotado en 2015 por Josep Maria Bartomeu. También fue el candidato que más firmas validadas presentó —7.226 por 4.440 de Font— y se sabe, además, que los presidentes que se ha presentado a la reelección han salido ganadores y que Laporta ha sido el único que ha acabado su mandato desde la votación por sufragio universal de 1978.

Los mano a mano han favorecido igualmente al aspirante que estaba en el poder: Joan Gaspart ante Lluís Bassat (2000) y Núñez frente a Ángel Fernández (1997) y Sixte Cambra (1989). Nadie discutió la condición de favorito del expresidente salvo Font, perseverante como cabeza de la oposición y, finalmente, única alternativa a Laporta.

Ha habido más de uno que se ha borrado por prudencia, a la espera de una mejor oportunidad o por miedo a la derrota, y se ha encomendado a Font, cuyo mérito ha sido el de creerse que puede ganar y contagiar su optimismo a los suyos, a los escépticos y a los que están hartos de Laporta. Font no ha necesitado negociar ningún pacto para ser la única alternativa después del corte que no superaron Marc Cirina ni Xavier Vilajoana. Aunque no se sabe el alcance de su reclutamiento, ha conseguido expandir la sensación de que el resultado de las elecciones está mucho más abierto de lo que se suponía y presumía Laporta, que en la jornada de reflexión apareció en las redes sociales con una foto junto a Lamine Yamal.

La imagen fue divulgada por el futbolista y corresponde al día en que firmó su renovación hasta 2031. La candidatura de Laporta denunció precisamente a la de Font ante la Junta Electoral por el correo enviado ayer a varios socios con el título “Depende de ti”, informó la Cadena Ser. La tensión ha ido en aumento desde los debates del lunes en Grupo Godó y del jueves en TV-3 y Catalunya Ràdio. Se mostraron muy beligerantes y reiterativos en sus descalificaciones, conscientes de la incertidumbre de la votación y de la necesidad de activar a los fieles y de movilizar a los indecisos.

Aunque Laporta se ha remitido a su obra —el equipo, Flick, la Masia y el Camp Nou— y Font se ha centrado en el socio y el peñista, los precios de los abonos y las entradas y la necesidad de sustituir a Deco por el triunvirato Plancart-Puig-Cos, las propuestas quedaron solapadas por las cuitas individuales como qué hacer con Messi o hasta qué punto es importante que Echevarria, excuñado de Laporta, haya estado vinculado a la Fundación Franco. La cuestión a fin de cuentas es Laporta o Font.