Víctor Font, el tozudo que insiste en unir al barcelonismo

El 8 de marzo de 2021, un día después de caer en las elecciones del Barcelona frente a Joan Laporta, Víctor Font (Granollers, Barcelona; 53 años) no se movió de su casa. Ni siquiera se quitó el pijama. Contestó mensajes y descansó. Había quedado exhausto después de una campaña en la que había madurado tanto el proyecto que se olvidó de madurar su perfil como candidato. Aunque todavía no había verbalizado que no pensaba bajar los brazos, su gente más cercana sabía que se daría una nueva oportunidad. Según su entorno, Font es un tipo tozudo. Tenían razón: volvió en 2026. Y volvió mejorado. Lo hizo sin necesidad de recurrir a esos coach embaucadores que supuestamente moldean la puesta en escena de los políticos. ¿Su entrenamiento? La insistencia. Una vez más.

Para preparar la campaña rumbo a las elecciones del próximo domingo, Víctor Font, según explican desde su centro de operaciones, se paseó por toda Cataluña para explicar su proyecto. A base de repetir su idea y de exponerse constantemente al escrutinio de los socios y aficionados del Barcelona, Font fue moldeando un nuevo Font, capaz de medirse cara a cara con Laporta sin achicarse. Lo demostró en el primer debate en el que se enfrentaron el pasado lunes en el Grupo Godó y también en el de este jueves en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: no se achicó ante el magnetismo de Joan Laporta. “Tener carisma no es gritar, cocinar unos macarrones o hacer proclamas”, entiende Víctor Font.

Font cree en otro Barcelona. “Es imposible que no haya una mayoría de socios que quiera el cambio”, insiste el candidato en cada acto en el que se presenta. No es la primera vez que Víctor Font imagina un cambio. Formado en Empresariales y con un MBA por Esade, inició su carrera profesional en 1995 como socio de Cluster Consulting. Fue en 2004, durante una etapa en Dubái con su familia, cuando Font observó que algo faltaba en una ciudad que amagaba con convertirse en otra cosa. Dos años más tarde creó Delta Partners, una consultora especializada en telecomunicaciones y tecnología. Después de 14 años, alcanzó un acuerdo para vender su participación en Delta Partners a FTI Consulting. Para entonces, su visión ya no pasaba por triunfar en el mundo de los negocios, sino intentar profesionalizar el club de su vida: el Barça.

Formó parte del proyecto de Marc Ingla en 2010, mientras que en las elecciones de 2015, cuando Josep Maria Bartomeu derrotó a Laporta, entendió que todavía no estaba preparado para asumir el reto de liderar una candidatura. Ya instalado de nuevo en Granollers —“volví a Catalunya porque quería que mis hijos crecieran en casa”—, preparó al detalle su candidatura en 2021. “Si hubiera ganado las elecciones de 2021, tenía todo planificado. No le hubiese pasado como a Laporta, que tardó tres o cuatro meses en entender lo que estaba ocurriendo en el club”, explican desde su entorno. Tenía el club en la cabeza, seguramente; le faltó, en cualquier caso, interpretar mejor las personalidades del mundo del fútbol. “Hay dos clases de personas en esa industria: los egoístas y los muy egoístas”, le advirtieron. Después de años de trabajo con Jordi Cruyff y Xavi Hernández, Laporta se los birló para su candidatura.

Font cayó en las elecciones de 2021 ante Laporta. “Mientras tú estabas haciendo PowerPoint en Dubái, nosotros estábamos ganando la Champions”, lo atacaba con sorna Laporta. Cinco años después, Laporta le busca las cosquillas con una idea similar: “Eres un tecnócrata escondido detrás de un ordenador”. Pero Font ya ni se mosquea: “No tengo ordenador”.

Bajo el lema Nosaltres, la plataforma de socios que, además de Sí al futur —el movimiento que fundó en 2013 y con el que se presentó a las elecciones de 2021 para unir al barcelonismo—, agrupa otros grupos de barcelonistas como Seguiment FCB y Suma Barça, Font apuesta por un tono moderado, no encorsetado, siempre con la imagen de tipo moderno, olvidado de las corbatas, amigo de la ropa tan casual como onerosa.

“No es votarme a mí, es votar el cambio, es votar Nosaltres, es votar Barça en vez de votar FC Laporta. Si votáis continuidad, al final lo que vais a tener es mentiras”, remata Font, que apuesta por el regreso de Messi, un nuevo Palau y asegura ingresos de 1.650 millones. Parece seguro de lo que dice. Y es que, según los que lo conocen, tozudez no le falta.