Laporta pasa al ataque y neutraliza a Víctor Font

El cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font por la presidencia del Barcelona terminó en un empate técnico en el último debate antes de las elecciones del próximo domingo. Se presentaron dos visiones del Barça: una idílica, defendida por Laporta, y otra crítica, planteada por Font. “Me comprometí a recuperar la ilusión y lo hemos conseguido. Sigamos por este camino”, justificó el expresidente. “El domingo tenemos una oportunidad única: Barça de la confrontación o de la unión. Un Barça que limita o imparable”, advirtió Font. De acelerado a pausado, Laporta pasó al ataque para defender su gestión. Con un proyecto menos sólido pero mejor candidato que en 2021, Font no se achicó ante los embistes de Laporta. Sí se vio, en cambio, neutralizado.

Más información Joan Laporta y Víctor Font elevan la tensión de las elecciones entre reproches tras la irrupción en campaña de Xavi y el nombre de Messi

El andar tranquilo, hasta por momentos un poco apático, que llevaba Joan Laporta en la precampaña electoral se rompió cuando empezó la campaña. Así se lo hizo entender a su equipo. Así lo demostró en el primer debate en el Grupo Godó. Y así lo exageró en el debate de este jueves por la noche en TV3 y Catalunya Ràdio. “Ahora Font, con el apoyo de Bartomeu, quiere destruir lo que tanto nos ha costado construir. Hemos construido un equipazo y tenemos al club saneado económicamente. Con Font y su equipo, todo se destruiría y regresaríamos a un pasado reciente. No podemos correr este riesgo. Vienen años apasionantes si se confía en el futuro que hemos construido”, atacó de entrada el expresidente. Víctor Font, en cambio, quería aferrarse al mismo guion de siempre. Al menos, al de siempre en este Font modelo 2026, menos rígido a la hora de tomar la palabra que en la campaña de 2021, pero igual de sereno. “Tenemos que elegir entre el modelo de la confrontación y un presidente que reparte carnés de barcelonista, o un club para el turista”, respondió Font.

Cuando llegaron a TV3, Font y Laporta estaban serios. Nada de risas. El temple de los candidatos se relajó mínimamente en el plató. No duró demasiado. Laporta no quería. El expresidente parecía impaciente por pasar al ataque y tardó un pispás en poner el nombre de Erling Haaland sobre la mesa. La candidatura de Font había buscado cerrar un acuerdo preferencial para fichar al delantero del City. “No ha habido ningún contacto de nadie con él o con su mánager”, intervino Rafaela Pimenta, agente del noruego. Y Laporta insistió: “La agente ya le ha desmentido. Le ha salido el tiro por la culata”. Font, manteniendo el tono sereno, buscó llevar el balón a su tejado, también en el terreno deportivo: Deco. “Tiene como principal virtud para entrar al club ser socio y amigo de Echevarría, una persona de ideología franquista. Nunca había ejercido de director deportivo. Se relevó al hijo de Johan Cruyff y a Mateu Alemany, otro grandísimo profesional”, remarcó.

“Si le cambias a Deco, no estará cómodo. Eres un peligro para el futuro del Barça. Deco es mucho mejor que Mateu. Mateu puede saber de fútbol lo que sé yo, pero Deco habla el mismo lenguaje que el entrenador, y eso es enriquecedor. Echevarría es un hombre de confianza; me ayuda con la Liga y la RFEF. Con él hay armonía en el vestuario y tiene una gran conexión con Deco. Además, tiene la capacidad de resolver conflictos. En tu proyecto de área deportiva, uno era analista del rival [Carles Planchart]; el mérito de [Albert] Puig es escribir un libro contando lo bien que lo hacía, y el último es un recuperador [Francesc Cos]”, señaló Laporta con ironía.

Font defendió su proyecto y aseguró que “es gente que conoce el club porque ha trabajado en él”, y no tardó en invocar el nombre de Lionel Messi: “Hemos trabajado en un proyecto de futuro de Messi. Nos haría ilusión que fuera presidente de honor, como lo fue Johan [Cruyff] durante un tiempo. Romper relaciones con Messi nos está costando dinero. Asociar marcas generaría cientos de millones, como Nike y Jordan. Y la tercera es un tema de sentimiento. Aquel día de agosto se nos rompió el corazón. Entre Messi, la dirección deportiva y Flick hay que decidir la despedida. Si tiene que jugar algunos partidos, los jugará”.

Laporta, por su parte, entiende a Messi como parte del pasado y no del futuro, y propone para el argentino “una estatua junto a Cruyff y Kubala”. Además, insistió en que se “le tiene que hacer este reconocimiento y un homenaje cuando el Camp Nou esté a pleno rendimiento”.

Pero Font buscó hurgar en la salida de Messi, entre lágrimas en 2021, después de que Laporta no pudiera cumplir con el contrato que había pactado con el padre y agente del argentino: “El Laporta del 2003 estaría poniendo mociones de censura al Laporta de 2026. No tenemos capacidad de generar beneficio. Esta junta ha perdido 1.000 millones. A eso le llaman salvar el Barça”, expuso Font.

Laporta, por su parte, se aferró a su relato, el mismo que dejó grabado en su libro: “Hemos salvado al Barça del desastroso legado que recibimos. Estamos mucho mejor. El club está en el podio de ingresos, con más de 1.000 millones”.

Mientras Font mantenía el tono, Laporta lo fue moderando. El debate fue tenso, pero menos agresivo cuando, tras la pausa, se mudó a la parcela social. Sobre la grada de animación, Laporta afirmó: “Es necesaria. Ya hicimos una prueba piloto… La grada es para 1.200 personas. Todo el estadio estará animando. Será una realidad… Sus propuestas me recuerdan a las ofertas del supermercado. Y el Barça no es un supermercado”. Font no estaba de acuerdo: “Una grada de animación de 1000 y pico personas… es insuficiente. En el Camp Nou hay gente de paso”. Laporta respondió: “No es realista. Podemos competir con los 5.000 del rival. Hay que sumar a los 1.200 hasta los 105.000. Es la fuerza del estadio”.

Y Font volvió a poner el foco en los socios y en el precio de las entradas: “El socio está menospreciado… Firmaste un compromiso con la Confederació de Penyes que rompiste… ¿Cómo quieres que confíen en alguien que no cumple con su palabra?… ¿Qué le diría a una familia de cuatro socios que para ir al Barça-Sevilla tienen que gastarse 636 euros?”. Laporta respondió: “Gracias por la paciencia… lo que haremos será dar el 50% de descuento a los socios no abonados… Hemos hecho muy buen trabajo y entramos en una fase de consolidación. Después, de crecimiento”.