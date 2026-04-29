El Atlético deja vivo al Arsenal en el Metropolitano

Revolucionado y crecido tras un primer tiempo marcado por los excesos del rigor táctico y de los riesgos mínimo con la pelota, el Atlético dejó escapar vivo al Arsenal con un segundo acto imponente en el que pudo igualar el gol de penalti de Gyokeres, pero le faltó una pegada más fina cuando tuvo a tiro a David Raya. El empate a uno deja todo abierto para el próximo martes en Londres. Un duelo que ya será a todo o nada. A los rojiblancos no les dio con los 18 remates que registraron, entre ellos uno al larguero de Griezmann. El consuelo para Simeone y sus futbolistas fue su superioridad en el segundo acto y la capacidad que tuvo en esos segundos 45 minutos para generarle ocasiones a un equipo que concede pocas.

ATM Atlético 1 Jan Oblak, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Marc Pubill, Ademola Lookman, Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min. 45), Koke, Johnny Cardoso (Nahuel Molina, min. 87), Julián Alvarez (Álex Baena, min. 76) y Antoine Griezmann ARS Arsenal 1 David Raya, Ben White (Cristhian Mosquera, min. 85), William Saliba, Piero Hincapié, Gabriel Magalhães, Martin Ødegaard (Eberechi Eze, min. 57), Declan Rice, Martín Zubimendi, Gabriel Martinelli (Leandro Trossard, min. 67), Viktor Gyökeres (Gabriel Jesus, min. 68) y Noni Madueke (Bukayo Saka, min. 67) Goles 0-1 min. 43: Viktor Gyokeres. 1-1 min. 55: Julián Álvarez Arbitro Danny Makkelie

Tarjetas amarillas Hancko (min. 77)

El temor a un destrozo de los extremos del Arsenal llevó a Simeone a ubicar a Llorente como carrilero en ataque y tercer central en defensa. Giuliano era el encargado de los retos de Martinelli. Al otro lado, entre Lookman y Ruggeri tenían el cometido de secar a Madueke. El movimiento de Llorente supuso que fuera Cardoso el que escoltara a Koke. La variante respecto a los partidos con el Barcelona tenía pinta de ser una de las primeras modificaciones del Cholo si el estadounidense no carburaba. También recuperó Simeone su pareja de centrales de cabecera, Pubill-Hancko. Hacer pupa arriba correspondía a Griezmann y Julián Alvarez. Arteta armó un once reconocible. Con Eze tocado y Saka con apenas un cuarto de hora desde que reapareció la semana pasada, compuso un tridente ofensivo en el que Gyokeres aguardaba que lo alimentaran Martinelli y Madueke. Sin Havertz, lesionado, la presencia de un nueve de referencias como el sueco apuntaba a un Arsenal más contenido y clásico.

Julián Alvarez (centro) celebra tras marcar el penalti para el 1-1. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

Pasada la esperada salida revolucionada del Atlético, agitado por el rugir de las tribunas, las maniobras de uno y otro equipo delataron rápido que el partido no tendría las mismas trazas que las del tiroteo al que se sometieron un día antes el PSG y el Bayern. En el primer acto del Metropolitano se estiló más el fútbol pizarrero y una presión adelantada más enfocada a forzar el error que a imponer un dominio real. Más dueño del balón el Arsenal cuando se rebajó la intensidad, la cadena Zubimendi, Rice, Odegaard llenaba el partido de pases de seguridad. La mayor señal de que riesgos, los justos.

Con todo, fue el Atlético el primero en abrir fuego real. Lo hizo después de que Koke ejerciera su oficio en encontrar bajo presión al hombre libre para iniciar una jugada tocada que Julián Alvarez finalizó en la media luna del área con un tiro esquinado que exigió una buena estirada a David Raya. No pudo ligar más juego en todo el primer acto el equipo de Simeone. Las malas elecciones cuando podía estirarse, bien en los primeros pases, bien en las inmediaciones del área le impedían hacer daño a la sobria defensa del Arsenal que sostenían Saliba y Gabriel Magalhaes. Madueke imitó a Julián Alvarez con una rosca que se fue un par de palmos después de un eslalon de fuera hacia adentro. Chispazos en medio de tanto tacticismo, solo quebrado cuando Gyokeres le ganó la posición a Hancko en un pase interior y el eslovaco le cargó y le derribó. La duda está en si la carga fue suficiente. El goleador gunner ejecutó a Oblak con un golpeo violento que de nada le sirvió al esloveno adivinar la trayectoria.

Con un gol en contra, Simeone tuvo que operar en el intervalo. Sentó a un desacertado Giuliano y metió a Le Normand para que Llorente se dedicara solo al carril. La permuta provocó que emergiera un Atlético mandón. Encajonaron los futbolistas de Simeone a los de Arteta. Julián Alvarez encendió gritos de gol con una falta lejana que rozó la escuadra. Una ocasión de Lookman y una doble de Griezmann anticiparon el empate. El Atlético ya era un torrente que hacía sufrir al Arsenal. Llorente cazó el rechace y lo empotró contra las manos de Ben White. Julián Alvarez no perdonó. Se desataron los rojiblancos con el empate. Julián Alvarez lanzó un ratonero córner olímpico que exigió a Raya, Griezmann reventó la pelta en el travesaño y Lookman centró un remate franco.

Buscaba el gol el Atlético ante un Arsenal aún más encogido desde que Arteta decidió reemplazar a Odegaard por Eze. Ni ese, ni los cambios que dieron entrada a Saka, Trossard y Gabriel Jesús desentumecieron al Arsenal. El partido era del Atlético cuando el colegiado señaló un penalti de Hancko por un posible pisotón que el VAR le hizo revisar. La decisión alivió a los rojiblancos, aunque vieron como Julián Alvarez, convaleciente por una tarascada, tenía que abandonar el terreno de juego. Baena fue el elegido para sustituir al argentino, que estaba protagonizando una segunda parte de delantero total. Ya no fue lo mismo el equipo de Simeone, aunque mantuvo su empeño por buscar un segundo gol que no llegó. Londrés decidirá.