Calendario laboral: ¿en qué comunidades hay puente por el festivo del 1 de mayo, Día del Trabajador?

Manifestación por el Día del Trabajador en Barcelona en la Via Laietana en 2025.

Este año, el calendario laboral tiene una buena noticia: el día del trabajo cae en viernes, por lo que muchos españoles podrán aprovechar para disfrutar de un fin de semana largo

Tras el paréntesis de la Semana Santa, todos nos hicimos la misma pregunta: ¿cuándo será el próximo festivo? Para los habitantes de Aragón y Castilla y León, la fecha fue el 23 de abril (día de ambas comunidades). El resto de España ha tenido que esperar hasta este viernes 1 de mayo: día internacional del trabajo, que es festivo nacional.

La circunstancia de caer en viernes genera de forma automática un puente de tres días de carácter nacional, obligatorio y no sustituible en todas las comunidades autónomas.

En el caso especial de la Comunidad de Madrid, donde la fiesta regional es el sábado 2 de mayo, los madrileños contarán con el mismo descanso de tres días que el resto del territorio nacional, a diferencia del año pasado en el que se juntó un puente de cuatro días al caer la festividad de la comunidad en viernes.

Otras localidades combinan los festivos locales con el festivo nacional, logrando fines de semana extra largos de hasta 5 días consecutivos.

¿Por qué se celebra el 1 de mayo?

Más allá del descanso, estas jornadas poseen un profundo calado histórico. El 1 de mayo se conmemoran las reivindicaciones de 1886 en Chicago por la jornada laboral de ocho horas. En España, tras ser suspendida en 1936 y reconvertida bajo la advocación de San José Obrero en 1955, la fiesta se recuperó con su carácter original en 1978.

Qué municipios disfrutarán del puente de 4 días

Mucha más suerte que los madrileños tendrán los habitantes de las localidades que han establecido el 30 de abril como festivo local:

Andalucía:

Atajate y Genalguacil (Málaga)

Aragón:

Abiego, Antillón y Villanova (Huesca), Burbáguena y Tramacastiel (Teruel), Pinseque y Sediles (Zaragoza)

Asturias

Somiedo (Feria)

Islas Baleares

Alaior (Menorca)

Castilla La Mancha

La Gineta (Albacete), Pedro Muñoz (Ciudad Real), Almodóvar del Pinar y San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), Chozas de Canales, Ciruelos, y Menasalbas (en Toledo)

Castilla y León

Muro (pedanía de Ólvega, Soria), Villar del Río y Yanguas (Soria), Cabezón dePisuerga y Villamarciel (Valladolid), Burganes de Valverde y Valdefinjas (Zamora)

Cataluña:

Òdena (Barcelona), La Torreta (pedanía de Roca del Vallès, Barcelona). Cistella, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Pau, Regencós, Saus, Camallera i Llampaies, Siurana, Vilabertran y Vilanant (todas en Girona). Clariana de Cardener (Lleida) y sus pedanías (Hortoneda, Sant Just i Joval y Sant Ponç)

Comunidad de Madrid

Anchuelo, Berzosa de Lozoya y Colmenar de Oreja

Comunidad Valenciana

Balones (Alicante), Costur (Castellón) y La Pobla de Benifassà (también enCastellón)

Murcia

Ulea

¿En dónde cae festivo el lunes 4 de mayo?

Por otra parte, un número considerable de localidades en España han fijado el 4 de mayo de 2026 como festivo local, coincidiendo en muchos casos con celebraciones vinculadas a la Santa Cruz. En estos casos el descanso también será de 4 días, (de viernes a lunes inclusive). Las afortunadas son:

Andalucía:

Huércal de Almería (Almería); Agrón, Alquife y Benalúa de las Villas (Granada); Aljaraque, Almonaster la Real, Berrocal y El Campillo (Huelva)

Aragón

Capdesaso y Santa Cruz de la Serós (Huesca); Bordón y Nogueruelas (Teruel); Borja, Cadrete, Malanquilla, Paracuellos de Jiloca, Sádaba, San Martín de la Virgen del Moncayo y Santa Cruz de Moncayo (Zaragoza)

Islas Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Castilla-La Mancha

Alpera, Balazote, Balsa de Ves, Lezuza, Pozo Lorente, Riópar, Tinajeros, Viveros y Yeste (Albacete); Carrizosa, Picón y Saceruela (Ciudad Real); Villar de Olalla y Villaresdel Saz (Cuenca); Buenaventura, Ciruelos, Lillo, Lominchar, Mazarambroz,Navalmoralejo, Noblejas, Noez, San Martín de Pusa, Santa Olalla, Valmojado y lalocalidad de Piedraescrita (Toledo)

Castilla y León

Cardeñosa, Garganta del Villar, Narros de Saldueña y Riocabado (Ávila); Baquerín de Campos y Pedraza de Campos (Palencia); Añover de Tormes (Salamanca); Torremediana, Muriel de la Fuente, Rioseco de Soria, Santa María de las Hoyas y Serón de Nágima (Soria); Ataquines, Cervillego de la Cruz, Curiel de Duero, El Campillo, Villabáñez y Villamuriel deCampos (Valladolid); Andavías, Bermillo de Sayago, Cañizal, Castro de Sanabria, Riego de Lomba, Grijalba de Vidriales, Donadillo, Bercianos de Aliste, Santa Clara de Avedillo y La Torre del Valle (Zamora)

Cataluña

Cabanelles, Darnius, El Far d’Empordà, Sant Miquel de Fluvià, Vilafant, Vilamacolum yVilamaniscle (Girona); Can Cartró, Aguilar de Segarra, Castellgalí, Rajadell y Salomó (Barcelona); Aguilar, Ciutadilla, Penelles, Torrelameu, El Cogul y ElsTorms (en Lleida); Maspujols y Sort (Tarragona)

Comunidad Valenciana

Senija (Alicante); Ares del Maestrat, Canet lo Roig, Catí, Chóvar, Cirat, San Jorge y Vallat (en Castellón); y Bicorp y Domeño (en Valencia)

Otras localidades

Castañeda y Santa Cruz de Bezana (Cantabria); A Teixeira (Ourense, Galicia); Erbi (Álava) y Orexa (Gipuzkoa) en PaísVasco; Aguilar del Río Alhama, Mansilla de la Sierra y Quel (en La Rioja); Abanilla y Caravaca de la Cruz (Murcia) y Sánsoain (Navarra)

Localidades con festivo XXL: 5 días de descanso

Hay cinco localidades que tendrán un fin de semana extralargo en estas fechas, ya que tienen tanto el 29 como el 30 de abril entre sus festivos locales. Son Anchuelo (Comunidad de Madrid), Costur (Castellón, Comunidad Valenciana), Genalguacil (Málaga, Andalucía), Pinseque (Zaragoza) y Villanova (Huesca).

Algo similar sucede con la localidad de Ciruelos (Toledo, Castilla La Mancha) que ha establecido oficialmente sus dos festivos locales para el 30 de abril y el 4 de mayo.

Otras 7 localidades tienen sus festivos locales fijados para los días 4 y 5 de mayo, lo que también les permite disfrutar de un puente de cinco días, desde el viernes hasta el martes inclusive. Se trata de Senija (Alicante); Chóvar (Castellón), Lezuza y Tinajeros (Albacete), Piedraescrita (Robledo del Mazo, Toledo); Civit (Talavera, Lleida), y Valdesogo de Arriba (Villaturiel, León).